Olvídate del tópico de que “en la playa todo sabe igual”. Elegir bien el vino cuando suben las temperaturas marca la diferencia entre un trago pesado y un auténtico alivio líquido.

Cuando el termómetro se dispara y la mesa se traslada a la arena, el cuerpo deja de pedir estructura y complejidad para reclamar frescura, ligereza, graduaciones moderadas y etiquetas capaces de convivir con el salitre, la cocina informal y las horas muertas al sol.

El contexto manda: chanclas, hielo en la cubitera, fritura de pescado, arroces y bocadillos que entran y salen sin orden aparente.

En ese escenario, hay estilos que brillan más que otros. Es el caso de blancos salinos que parecen hablar el mismo idioma que el mar, rosados pálidos de trago largo, espumosos ligeros que funcionan como refrescos adultos y tintos pensados para salir de la nevera sin complejos.

Blanco atlántico

Es el vino que pide la playa cuando el cuerpo sólo piensa en salitre y fritura de pescado. Una opción que huele a cítricos, a concha marina y a piedra mojada, con una acidez viva y ese final salino que prolonga la sensación de mar en la boca.

Se disfruta muy frío, en torno a 7‑8 ºC, y funciona especialmente bien con gambas, navajas, boquerones y con el simple placer de beber algo que refresca de verdad mientras el sol aprieta.

Rosa Ruiz 2025 Santiago Ruiz

Un vino como Rosa Ruiz (Bodegas Santiago Ruiz, Rías Baixas). Albariño de cepas viejas criado sobre lías, profundo y salino, pensado para un verano gastronómico que va mucho más allá del marisco clásico. Precio: 21,50 euros

Blanco con nervio

Cuando el arroz y la brasa mandan, conviene un vino con más nervio y un punto de cuerpo. Blancos con personalidad que combinan fruta blanca, hierbas de monte y la acidez suficiente para soportar el ritmo de espetos, paellas mixtas y pescados a la parrilla.

No necesitan estar helados, pero sí frescos, y tienen esa virtud de limpiar la boca sin perder peso en el paladar. En esencia, son blancos que se mueven cómodos entre la informalidad del verano y comidas que van subiendo de intensidad.

Ostara 2023 Bodega 202

La propuesta ganadora es Ostara (Bodega 202, Rioja Alavesa), un coupage de viura, malvasía y sauvignon blanc de altura, con volumen y salinidad que confirma que la “obsesión” de su primera añada hoy es pura satisfacción. Precio: 34 euros

Rosé de terraza

Los vinos rosados se han convertido en el uniforme líquido del verano: color tenue, fruta roja delicada, toques cítricos y un trago tan fácil que es casi peligroso. En la playa se pasean entre ensaladas, tartares, bocadillos fríos y tapas ligeras sin hacer ruido, pero marcando el ritmo de la tarde.

Fríos (sin miedo a poner un hielo en la copa), acompañan conversaciones largas, baños intermitentes y esa pereza feliz de no mirar el reloj. En magnum o en botella estándar, es el vino que mejor resume la palabra “terraceo”.

Joaquín Rebolledo Rosado Joaquín Rebolledo

Joaquín Rebolledo Rosado (Valdeorras), fresco y frutal, elegante y con textura, fiel al paisaje en el que nace y perfecto para terrazas y chiringuitos, con producción limitada a 1.000 botellas. Precio: 12,40 euros

Rosado gastronómico

Cuando el plan playero deriva en comida seria, entra en juego un rosado con más fondo, capaz de aguantar guisos ligeros, arroces con buen caldo, ibéricos y platos con algo de grasa.

Mantiene la frescura, pero suma estructura y una fruta más profunda que pide bocado. Servido a unos 8‑9 ºC, se mueve entre el blanco y el tinto con una versatilidad que en verano es oro: da juego en la mesa, no cansa y permite seguir bebiendo sin renunciar a cierta seriedad. El aliado perfecto de las comidas largas junto al mar.

Carmen by Comenge Bodegas Comenge

Rosado “con chicha”, o directamente clarete, como Carmen by Comenge (Ribera del Duero). Elaborado a partir de albillo mayor y variedades tintas, fresco, aromático y versátil, nacido de viña centenaria para acompañar desde arroces y sushi hasta mariscos en cualquier terraza. Precio: 18,70 euros

Espumoso todoterreno

La burbuja es el comodín del verano. Elegantes, de alcohol contenido y un perfil cítrico que convierte cada sorbo en un pequeño reset del paladar. Los espumoso son ideales para aperitivos que se alargan, para pescaíto frito, calamares, chips y toda esa constelación de salados que dominan la carta del chiringuito.

Se beben casi como un refresco adulto, con la ventaja de esa textura de burbuja que ordena el paladar y anima el siguiente bocado. Descorchar una botella haciendo ruido convierte cualquier mesa frente al mar en un pequeño festejo.

Laietà Gran Reserva Art Laietà -

El cava de larga crianza Laietà Gran Reserva (Alta Alella, Penedès), combina fruta madura y elegancia tostada como guiño mediterráneo a las grandes burbujas francesas. Precio: 23,95 euros

Aliado sin alcohol

El verano también invita a jugar con formatos y graduaciones, porque cada vez hay más consumidores que buscan frescura 0,0.

Los vinos desalcoholizados se abren hueco en la nevera como alternativa ligera para quienes conducen, quienes quieren alargar la tarde o simplemente prefieren otra cadencia en la copa. Lo importante a la hora de elegirlos es que conserven identidad, textura y cierta vocación gastronómica.

Rosado Sin Alcohol Dominio de Unx

Dominio de Unx Rosado Sin Alcohol (Navarra) lo consigue. Se trata de un rosado desalcoholizado de garnacha que une innovación, nuevos hábitos de consumo y la tradición cooperativa en una opción ligera para beber sin miramientos. Precio: 6,50 euros

Tinto ligero bien frío

Los tintos que soportan el frío han dejado de ser rareza para convertirse en imprescindible cuando el termómetro se dispara. Son vinos de fruta roja viva, poca extracción y tanino amable, pensados para salir de la nevera sin perder encanto.

Servidos a 10‑12 ºC, acompañan hamburguesas, pizzas sencillas, pinchos morunos, brochetas y toda la cocina informal donde apetece un tinto, pero el cuerpo pide frescura. Son tintos de espíritu “glou‑glou”, ligeros y despreocupados, que reivindican su sitio en la mesa de verano.

Vía Edetana Cariñena Edetaria

Vía Edetana Cariñena (Terra Alta, Cataluña), de Edetaria, es una cariñena de viñas viejas plantadas sobre pizarra, con fruta roja, frescura balsámica y taninos pulidos, ideal para salir de la nevera y acompañar barbacoas y pinchos sin pesadez. Precio: 15,50 euros