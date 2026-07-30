El rosado de 14 euros que ha conquistado a la Guía Peñín: "Posiblemente, el mejor que he hecho en mi vida"

En el mundo del vino, escuchar a un elaborador con más de medio siglo de experiencia afirmar que acaba de crear "posiblemente uno de los mejores rosados de mi vida" no es algo que suceda todos los días.

La frase hay que atribuírsela a Julián Chivite López, un nombre con peso propio en la viticultura navarra y un hombre que acumula 53 vendimias a sus espaldas.

La confesión surge al hablar de Unzu Rosé 2025, el vino que ha logrado la máxima puntuación de la Guía Peñín en su categoría y que, además, se comercializa por apenas 14 euros. Una combinación poco habitual en un mercado en el que el prestigio y el precio no siempre caminan de la mano.

"Creo que nunca he elaborado una garnacha tan extraordinaria como la de esta cosecha 2025. El rosado, sencillamente, es un fuera de serie", asegura el bodeguero con la serenidad de quien ha pasado toda una vida entre viñedos.

Detrás de esa convicción hay un proyecto relativamente joven, aunque sustentado sobre décadas de experiencia. UNZU Wines nació en 2023 junto a sus hijos, una aventura familiar que entra ahora en una etapa de consolidación y que encuentra en esta nueva añada su carta de presentación más sólida.

Julián Chivite, junto a UNZU Rosé.

La historia del vino comienza en Cintruénigo, la localidad natal de Chivite. Allí, en los parajes de Carratudela y Molengo, crecen las cepas de Garnacha que dan origen a este rosado elaborado al cien por cien con esa variedad y amparado por la IGP Tres Riberas.

Las parcelas se trabajan con rendimientos contenidos y para buscar la máxima expresión de la uva. El clima continental de la zona, marcado por fuertes oscilaciones térmicas entre el día y la noche, hace el resto. "Todo empieza en el viñedo", viene a resumir el elaborador al explicar una forma de trabajar en la que cada decisión se toma pensando en la calidad final del vino.

La vendimia tampoco se dejó al azar. Fue el propio Julián Chivite quien determinó el momento exacto de la recogida. La madrugada del 1 de septiembre se inició la cosecha, buscando preservar la frescura y el carácter varietal de la Garnacha.

Después llegarían los cinco meses de crianza sobre sus propias lías y un filtrado natural por tierras, un proceso respetuoso con la materia prima y orientado a mantener intacta su personalidad.

Unzu Rosé 2025 en compañía de un Unzu blanco.

En la copa, Unzu Rosé 2025 se presenta con un delicado color pálido y una nariz dominada por la fruta roja fresca: frambuesas, grosellas y notas de fruta crujiente. En boca resulta suave y equilibrado, con una textura sedosa y un final vibrante y persistente.

Su graduación, de 12,5 grados, responde también a una nueva forma de entender el vino. Más ligero, más fresco y versátil, se alinea con las preferencias de un consumidor que busca elegancia y facilidad de disfrute sin renunciar a la complejidad.

Quizá por eso las palabras de Chivite adquieren un valor especial. Después de más de cinco décadas de trabajo, de innumerables vendimias y de haber firmado algunos de los vinos más reconocidos de Navarra, el veterano elaborador se permite una afirmación poco frecuente en un sector acostumbrado a la mesura.

Y cuando una declaración así procede de alguien que lleva 53 cosechas contemplando la evolución de la Garnacha, merece, al menos, detenerse y descorchar una botella.