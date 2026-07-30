La nueva colección de vinos de Bodegas Fundador: una oda al paisaje de Jerez

Un brindis con vinos de Jerez siempre es un buen plan. iStock

El Pago de Macharnudo, es cuna de algunos de los mejores vinos del mundo.

El relato líquido del Marco de Jerez se compone de diversas historias, así como sus viñedos en pequeñas parcelas desperdigadas por toda su extensión.

El legendario Pago de Macharnudo ocupa un lugar privilegiado dentro de esa historia.

Es en él donde nace Torre de Macharnudo by Harveys, la nueva colección premium impulsada por Bodegas Fundador, una propuesta que reivindica el origen como el verdadero lujo.

Presentada en Vinoble, el Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos y Licorosos, y más recientemente en la puesta de largo de Jerez como Capital Gastronómica en Madrid, la gama supone una mirada contemporánea a la tradición jerezana.

Más que una nueva colección, se trata de un homenaje al paisaje, a la artesanía y al legado vitivinícola que durante siglos ha dado forma a algunos de los vinos más prestigiosos del mundo.

El amontillado de Torre de Macharnudo, lo nuevo de Bodegas Fundador, nacido de Pago Marchanudo. Bodegas Fundador

La inspiración de la colección se encuentra en la histórica torre vigía de Macharnudo, una construcción de origen almohade que durante siglos ha contemplado la evolución de un territorio excepcional.

Ese símbolo del paisaje jerezano se convierte ahora en la imagen de una gama que busca trasladar a cada botella la esencia de un viñedo único, donde el tiempo, la tierra y el saber hacer se funden en perfecta armonía.

La torre de vigía que se levanta a lo lejos entre los viñedos de Bodegas Fundador en Pago Macharnudo. Bodegas Fundador

El Pago de Macharnudo, considerado uno de los grandes pagos superiores del Marco de Jerez y el más antiguo de España, ofrece unas condiciones naturales difíciles de replicar.

Sus características albarizas blancas, capaces de retener la humedad durante los meses más secos, junto a la influencia de los vientos atlánticos y un microclima privilegiado, permiten el desarrollo de uvas que dan lugar a vinos de enorme complejidad, elegancia y profundidad aromática.

Bajo el concepto "El lujo está en los detalles", Torre de Macharnudo reivindica una forma de entender el vino en la que cada decisión, desde la selección de la uva hasta la crianza, responde a un profundo respeto por el origen. El resultado son vinos generosos que aspiran a expresar con fidelidad la personalidad de Macharnudo y la riqueza histórica del Marco de Jerez.

La apuesta por la excelencia ya ha comenzado a recibir reconocimiento internacional, y no es para menos.

La nueva colección de Torre de Macharnudo, de Bodegas Fundador, al completo. Bodegas Fundador

El Palo Cortado de la colección ha sido distinguido con un Gran Bacchus de Oro 2026, mientras que otras referencias como el Fino, el Amontillado y el Oloroso también han obtenido medallas de oro, consolidando la calidad enológica de una gama llamada a convertirse en una de las grandes referencias premium de los vinos de Jerez.

El fino de Torre de Macharnudo, Jerez en estado puro. Bodegas Fundador

Este lanzamiento refuerza además el papel de Bodegas Fundador como custodio de una de las tradiciones vinícolas más importantes de España.

Fundada en 1730, la bodega más antigua del Marco de Jerez ha sabido preservar un patrimonio único que incluye viñedos históricos, un extraordinario parque de botas y el legado del sistema de criaderas y solera, auténtico sello de identidad de los vinos y brandies jerezanos.

Con Torre de Macharnudo, Harveys y Bodegas Fundador no solo presentan una nueva colección de vinos, sino que invitan a redescubrir el paisaje de Jerez desde una perspectiva contemporánea.

Con esta imagen del Pago de Macharnudo se engalanan las botellas de la nueva colección de Bodegas Fundador. Bodegas Fundador

Cada botella se convierte en una invitación a recorrer siglos de historia, a comprender el valor de un territorio irrepetible y a disfrutar de una forma de lujo que no entiende de artificios, sino de autenticidad, paciencia y excelencia. Una auténtica oda al paisaje jerezano, donde el vino continúa siendo el mejor intérprete de la tierra que lo vio nacer.