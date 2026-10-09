Blanca, esponjosa y con una forma que recuerda a la melena de un felino, la Melena de León tiene una apariencia difícil de olvidar. Pero detrás de su aspecto singular hay también un ingrediente con posibilidades gastronómicas que hasta hace poco resultaba desconocido para buena parte de los consumidores.

Júlia Pastor ha encontrado la manera de acercarlo a la cocina cotidiana. Junto a José Ildefonso como creativo y ella como tecnóloga alimentaria, es cofundadora de Too Mush, una empresa nacida en Barcelona que ha convertido esta seta exótica en un producto preparado con apariencia y textura de filete.

“Hemos creado este proyecto donde hemos reinventado la forma en la que acercamos el consumo de setas exóticas a los consumidores, especialmente a los de hoy en día, que están bastante alejados, porque muchas veces no saben cómo consumirlas o no saben ni siquiera que existen”, explica.

Con este proyecto Pastor se ha lanzado al mundo del emprendimiento y este año sus méritos le han llevado a formar parte de la lista de los 100 Jovénes Talentos que selecciona el Basque Culinary Center.

Jùlia Pastor durante la pasada edición de los Jóvenes Talentos de la Gastronomía. Basque Culinary Center

Su primer producto son precisamente esos filetes elaborados a partir de Melena de León. Según cuenta, se trata de una masa vegetal que imita una pieza de carne, "simplemente es una pieza de seta que se ha transformado y se ha convertido en esto”.

La propuesta parte de las propias características de la Melena de León y de una pregunta muy sencilla: ¿cómo conseguir que un ingrediente poco conocido resulte familiar? La respuesta de Too Mush pasa por presentarlo en un formato reconocible y fácil de cocinar.

“La seta tiene infinitas combinaciones", asegura Pastor. Sus posibilidades pasan por hamburguesas, sushi, sándwiches, pastas o diferentes preparaciones en las que la seta pueda ocupar el centro del plato.

¿Un filete con forma de seta o una seta con forma de filete? Too Mush

Una seta convertida en filete

El proyecto nació, además, de manera inesperada. Pastor y su socio se conocían porque entrenaban juntos en el mismo box de CrossFit. Él descubrió la Melena de León y comenzó a investigar sobre ella. En una barbacoa alguien le sugirió que hablara con Júlia, que entonces trabajaba en una empresa dedicada a la distribución de setas.

La conversación se produjo en septiembre de 2025 y el proyecto salió al mercado apenas tres meses después, en diciembre.

Lo que parece carne, resulta ser una seta tan desconocida como nutritiva. Too Mush

Comer bien cuando no hay tiempo

Detrás de Too Mush hay también una lectura sobre los nuevos hábitos de consumo. El consumidor quiere alimentarse mejor, pero no siempre tiene tiempo para cocinar. “Hoy en día, el consumidor busca soluciones saludables pero no tiene tiempo para cocinarlas. Quiere alimentarse bien, de una forma nutritiva, pero si quiere ser eficiente con su alimentación, tiene que tirar de fast food generalmente”, apunta Pastor.

De ahí surgió la idea de trabajar con un ingrediente que, según la emprendedora, tenía mucho potencial pero necesitaba una presentación más accesible. “Tenemos un producto muy potente, muy original y que podemos acercarlo y hacer un approach súper familiar a las personas”, explica.

Too Mush ha lanzado por ahora tres versiones de sus filetes, con tres aliños diferentes. La Melena de León se puede cocinar de múltiples maneras y, al pasar por la sartén, desarrolla una textura más carnosa y un perfil umami que facilita su utilización como sustituto vegetal en numerosas recetas. Además de sus posibilidades culinarias, Pastor destaca el interés funcional de esta seta.

El argentino es uno de los dos aliños que han diseñado para vender por separado. Too Mush

La especie, conocida científicamente como Hericium erinaceus, forma parte de la tradición alimentaria y medicinal asiática y es objeto de investigaciones por sus compuestos bioactivos. Pastor destaca entre sus características sus propiedades neuroprotectoras y su contenido en fibra, relacionado con la salud de la microbiota.

El cultivo tampoco requiere grandes superficies. La Melena de León puede producirse en ambientes controlados y en sistemas verticales, aprovechando estanterías para optimizar el espacio y los recursos.

De Barcelona al mercado europeo

La aventura empresarial de Pastor acaba de comenzar. Too Mush cuenta con oficina y obrador en Barcelona y sus productos ya se venden a través de su web y en tiendas repartidas por España. El siguiente paso es ampliar su presencia fuera del país, "pero somos tan jóvenes que todo eso es todavía un mundo por explorar”, reconoce.

Y mientras el proyecto crece, también lo hace el particular día a día de una emprendedora al frente de una empresa de alimentación. “Yo me levanto todos los días y digo: bueno, ¿qué va a ocurrir hoy? ¿Qué incendio voy a tener que apagar? Porque eso es un poco la vida de cualquier emprendedor”, cuenta.