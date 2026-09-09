¿Puede un aceite de oliva virgen extra ser rosa? La respuesta, contra lo que dicta la imagen mental que durante siglos ha acompañado al aceite —verde intenso, amarillo dorado, tonos que hablan de aceituna y de campo— es sí.

Se llama Aurelia y es la propuesta más insólita de L'Aurea, una nueva marca española que ha decidido explorar un territorio poco habitual para uno de los productos más arraigados a nuestra gastronomía.

Una conversación entre amigos acabó convirtiéndose en un proyecto de I+D de más de nueve meses, en colaboración con Tecnalia, para conseguir algo bastante más complejo de lo que parece: cambiar únicamente el color del aceite sin alterar sus características organolépticas.

El resultado es una infusión elaborada aproximadamente con un 95% de aceite de oliva virgen extra y menos de un 5% de concentrado natural de remolacha, sin colorantes artificiales ni aditivos.

El objetivo, según explica la marca, era modificar uno de los códigos visuales más reconocibles del aceite y dejar intacto lo que hay dentro de la botella.

Julia y Arelia, los nuevos aceites de oliva de L'Aurea. E.E

“No queríamos cambiar el aceite, sino demostrar que también puede hablar el lenguaje de una generación diferente. España tiene uno de los mejores productos gastronómicos del mundo, pero durante demasiado tiempo lo hemos contado prácticamente siempre de la misma manera”, explica Enrique Onieva, fundador de L'Aurea.

Aunque la propuesta puede resultar llamativa, la intención no es convertir el aceite en un objeto de consumo extravagante. Su uso está especialmente orientado a elaboraciones en crudo y a aquellas preparaciones en las que el color pueda convertirse en un elemento más del plato.

Dos mismos picuales de L'Aura y a la vez diferentes. E.E

Una burrata, quesos suaves, ensaladas, tostadas, aperitivos o ingredientes de tonalidades claras son algunos de los escenarios en los que el rosa pretende generar un contraste visual.

Para determinar la tonalidad rosa específica, trabajó con Pía López-Izquierdo, profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid y especialista en color, con el objetivo de encontrar una tonalidad que resultara reconocible dentro del universo alimentario. La referencia escogida fue la frambuesa: un rosa suficientemente identificable, pero integrado en un imaginario gastronómico.

El mismo Picual, dos personalidades

L'Aurea ha construido su propuesta alrededor de dos aceites que representan, precisamente, las dos caras que la marca quiere mostrar.

Por un lado está Julia, el AOVE que representa la tradición y el uso cotidiano. Es el aceite pensado para las tostadas del desayuno, las verduras, las ensaladas, los huevos o cualquier preparación en la que el aceite de oliva forme parte natural de la cocina.

Por otro, Aurelia introduce la parte más experimental. Es el aceite que busca llamar la atención, sin modificar el sabor.

Ambos parten, sin embargo, de una misma materia prima: un Picual ecológico de cosecha temprana, filtrado y extraído en frío, procedente de olivares de la Sierra de Larva, en Jaén y procesado en la almazara familiar e independiente de la familia de Onieva.

Aurelia, un picual de color de rosa. E.E

Onieva pertenece a la quinta generación de una familia dedicada al mundo del aceite en Baena, Córdoba. Creció entre fincas y campañas de recogida, una experiencia que forma parte de su relación personal con el aceite de oliva. Pero el AOVE utilizado por la marca procede de un productor jiennense seleccionado específicamente para el proyecto.

Nueva forma de contar

La apuesta de L’Aurea se sitúa en un momento en el que el aceite de oliva virgen extra ha dejado de ser únicamente un ingrediente para convertirse también en un producto alrededor del que se construyen relatos de origen, diseño, gastronomía y estilo de vida.

L’Aurea ya ha comenzado a comercializar sus aceites en España y contempla iniciar su expansión online por otros mercados europeos a partir de 2027. En su tienda ofrece actualmente Julia, en botella de 500 mililitros por 22,45 euros; Aurelia, también de 500 mililitros por 23,95 euros; y un pack que reúne ambas por 44,90 euros.