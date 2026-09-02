El chef extremeño José Pizarro regresa gastronómicamente a España por la puerta grande. Tras casi tres décadas de trayectoria profesional afincada en Reino Unido, el cocinero desembarca por primera vez en España con una experiencia culinaria propia de la mano de Iberostar Beachfront Resorts.

El escenario elegido es el Joia El Mirador, el cinco estrellas de Costa Adeje, en Tenerife, donde los próximos 4 y 5 de septiembre desplegará una cocina estrechamente vinculada al territorio, la temporada y el aprovechamiento del producto.

La colaboración forma parte de un acuerdo más amplio entre Pizarro e Iberostar para desarrollar experiencias gastronómicas en distintos destinos de la cadena. Tenerife será el punto de partida de una alianza que pone el foco en los productores locales y en una manera de entender la cocina en la que el territorio adquiere tanto protagonismo como el propio cocinero.

Para esta primera cita, Pizarro ha escogido como hilo conductor la filosofía «de la raíz al tallo», una declaración de intenciones que reivindica el aprovechamiento integral de las materias primas y busca reducir al mínimo el desperdicio alimentario.

La cocina de José Pizarro tendrá otras vistas, las del Joia El Mirador..jpg Joia El Mirador by Iberostar

Una mirada especialmente coherente con la apuesta del chef por la temporalidad y por trabajar directamente con productores de proximidad.

El menú degustación se construirá, precisamente, alrededor de ingredientes de la isla procedentes de explotaciones agrícolas sostenibles. Entre ellas figura Finca El Ancón, en La Orotava, que aportará frutas de temporada como aguacate, papaya y fruta de la pasión.

A estos productos se sumarán otros procedentes de pequeños proveedores y artesanos de Tenerife, en una propuesta que pretende trasladar al plato una parte de la identidad gastronómica del archipiélago.

La brisa canaria se hace querer en la mesa del Joia El Mirador. Joia El Mirador by Iberostar

El capítulo líquido también mira al paisaje. El menú se acompañará de un maridaje de vinos de montaña de Altos de Trevejos, cuyos viñedos ecológicos se encuentran a unos 1.300 metros de altitud, en las laderas volcánicas del Teide, dentro de la Denominación de Origen Abona.

De Londres a Tenerife

La llegada de Pizarro a Tenerife coincide además con una fecha significativa para el chef: el decimoquinto aniversario de la apertura de su primer restaurante en Londres.

Desde la capital británica, donde ha desarrollado buena parte de su carrera y se ha convertido en uno de los nombres españoles más reconocibles de la restauración local, ha construido una cocina de raíces españolas que ahora encuentra en Tenerife un nuevo escenario para dialogar con el producto insular.

La propuesta podrá disfrutarse durante ambas jornadas previa reserva, con un precio de 140 euros por persona, incluido el maridaje. Más allá de estas dos fechas, la colaboración tendrá continuidad: Iberostar y el chef ya trabajan en una segunda experiencia conjunta prevista para la primavera de 2027.

La estacionalidad y la cocina de raíz volverán a ser entonces los puntos de encuentro de una alianza que pretende llevar la gastronomía de Pizarro a otros destinos de la compañía.