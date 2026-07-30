Tres salsas picantes (y adictivas) que debes probar

El picante vive uno de sus momentos más dulces. Atrás quedaron los días en los que unas gotas de tabasco eran la única opción para los amantes del fuego.

Hoy, las salsas picantes se han convertido en un territorio de exploración gastronómica donde la fermentación, los ingredientes de proximidad y la influencia de cocinas de todo el mundo están dando lugar a propuestas cada vez más sofisticadas.

Entre las novedades que merecen un lugar en cualquier despensa destacan estas tres salsas que, cada una a su manera, demuestran que el picante también puede ser complejo, elegante y, sobre todo, tremendamente adictivo.

Sosegada, la salsa de Jerez que reinventa el estilo Louisiana

La salsa picante de Quietud. Quietud

La primera sorpresa llega de la mano de Quietud, un proyecto nacido de la pasión y la paciencia de Julio Estalella, un ingeniero que, a los 53 años, decidió reinventarse y dedicar medio año a investigar el universo de las salsas picantes.

El resultado es una colección de seis referencias elaboradas con vinos y vinagres de Jerez, un ingrediente poco habitual en este tipo de productos que aporta profundidad y personalidad. Entre todas ellas, destaca Sosegada, la más versátil y también la más demandada de la marca.

Su perfil recuerda a las clásicas salsas estilo Louisiana, pero con una dimensión aromática mucho más compleja gracias a una fermentación lenta y cuidada. Funciona especialmente bien con carnes a la brasa, hamburguesas, huevos o incluso unas sencillas patatas fritas. Una salsa pensada para quienes buscan picante, pero también matices.

Llamarada, el orgullo granadino que conquista Europa

Una llamarada granadina de Ribasti. Ribasti

Desde Baza, en Granada, llega una de las grandes revelaciones del panorama nacional. Llamarada, de la firma artesanal Ribasti, no es una recién llegada, pero se merece esta mención ya que acaba de hacerse con la medalla de bronce en la categoría Extra Picante de los European Hot Sauce Awards 2026, uno de los certámenes de referencia del sector.

La salsa creada por Roberto Cano no es para tímidos. Está diseñada para quienes disfrutan de un picante intenso y persistente, pero sin renunciar al sabor. El jurado del concurso valoró precisamente ese equilibrio: la capacidad de ofrecer un gran nivel de ardor sin que el conjunto se convierta en una simple explosión de capsaicina.

Pensada para carnes a la brasa y guisos de larga cocción, Llamarada tiene carácter, profundidad y una personalidad muy mediterránea. Es el ejemplo perfecto de cómo las pequeñas producciones artesanales españolas están logrando competir de tú a tú con algunas de las mejores salsas picantes de Europa.

Sriracha Mayo, el picante más cremoso del verano

Go Tan Spicy Mayo. Go Tan

No todas las salsas picantes necesitan poner al límite la tolerancia al chile. A veces, la adicción llega a través de la cremosidad y la facilidad de uso. Ahí es donde entra en escena Sriracha Mayo, la nueva apuesta de la firma neerlandesa Go-Tan, que acaba de desembarcar en España.

Elaborada con chiles frescos y sin colorantes ni aromas artificiales, esta versión de la popular sriracha combina el toque picante de la salsa original con la suavidad de la mayonesa, dando lugar a un condimento extraordinariamente versátil.

Es una salsa pensada para el día a día. Y es que en un segundo transforma un sándwich, eleva unas patatas, aporta un punto diferente a una hamburguesa o se convierte en el acompañamiento perfecto para platos de inspiración asiática. Su perfil más amable la convierte, además, en una excelente puerta de entrada para quienes quieren iniciarse en el mundo del picante.

Estas tres propuestas reflejan hacia dónde se dirige el universo de las salsas picantes: productos artesanales, ingredientes de calidad, fermentaciones cuidadas y un creciente interés por convertir el picante en una experiencia gastronómica completa.

Porque, al final, el éxito de una gran salsa no se mide solo por el ardor que deja en el paladar, sino por esa extraña necesidad de volver a abrir el frasco una y otra vez. Y estas tres tienen precisamente ese peligro: son extraordinariamente adictivas.