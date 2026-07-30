Madrid acoge la puesta de largo de Jerez como Capital Española de la Gastronomía de la mano de Fundador

La alcaldesa de Jerez y el alcalde de Madrid, durante la presentación de Jerez Capital Gastronómica de España. Fundador

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida inauguraron el viaje de la 'Marca Jerez' por España.

Madrid se convirtió este 8 de julio en el primer gran escaparate nacional de la gastronomía jerezana con un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Jerez y Fundador.

Una presentación para dar a conocer al sector gastronómico, turístico y empresarial la propuesta con la que la ciudad afronta su año como Capital Española de la Gastronomía 2026.

El acto reunió a más de un centenar de representantes del ámbito gastronómico, hostelero, turístico y de los medios de comunicación que pudieron descubrir de primera mano la identidad culinaria de Jerez más allá de Andalucía.

La presentación estuvo presidida por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto al director general de Grupo Emperador International Brands, Ángel Piña, además de representantes del sector como la Asociación Hostelería Jerez y el Consejo Regulador del Vino de Jerez, como su presidente César Saldaña.

La marca Jerez viaja por España

La iniciativa supone el punto de partida de una gira promocional que continuará en Barcelona y Santiago de Compostela, con el objetivo de consolidar la "Marca Jerez" como uno de los grandes destinos gastronómicos del país.

La estrategia busca proyectar una oferta que integra vino, brandy, cultura, patrimonio y turismo en una experiencia única, como la que vive cualquiera que visita esta ciudad gaditana con voz propia.

Durante su intervención, la alcaldesa de Jerez subrayó que la gastronomía constituye uno de los principales ejes de desarrollo económico y turístico de la ciudad, destacando su capacidad para generar empleo, fortalecer la identidad local y atraer visitantes durante todo el año.

En este sentido, recordó que Jerez cuenta con un calendario de grandes acontecimientos internacionales como el Gran Premio de España de Motociclismo, la Feria del Caballo o la tradicional Zambomba, a los que ahora se suma el impulso de la Capitalidad Gastronómica.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dejando su huella en Fundador. Fundador

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida definió la gastronomía jerezana como una de las grandes señas de identidad de España y puso en valor los vínculos históricos y culturales que unen a Madrid y Jerez, asegurando que ambas ciudades comparten una estrecha relación a través de su oferta gastronómica y vinícola.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el showcooking protagonizado por el chef jerezano con estrella Michelin Israel Ramos, al frente de Mantua, con una estrella Michelin.

El chef elaboró dos tapas representativas del recetario tradicional de la ciudad, mostrando la evolución de una cocina profundamente vinculada al producto local y al legado bodeguero.

Una de las tapas que sirvió el restaurante Mantúa durante la presentación. Fundador

Lo nuevo de Fundador

Fundador desempeña un papel protagonista en esta estrategia de promoción como uno de los principales aliados de la Capital Española de la Gastronomía 2026.

En esta ocasión, Fundador se encargó de un aperitivo maridado con vinos Torre de Macharnudo by Harveys y una selección de combinados elaborados con Brandy Fundador, como el "Magas por Fundador" diseñado para la firma.

Coctelería y vinos de Jerez, a cargo de Fundador. Fundador

La compañía, cuya historia está estrechamente ligada a Jerez desde hace más de 150 años, participa activamente en la difusión del patrimonio culinario y bodeguero de la ciudad mediante experiencias enoturísticas, visitas a sus bodegas, la actividad de Casa Fundador y la promoción de sus vinos y brandies.

Según explicó Ángel Piña, director general de Grupo Emperador International Brands, el respaldo a esta iniciativa responde al compromiso histórico de la compañía con el desarrollo de Jerez y con la puesta en valor de aquellos elementos que convierten a la ciudad en un destino singular.

Un apoyo que se extenderá a lo largo de todo el año mediante distintas acciones destinadas a reforzar el posicionamiento de Jerez como referente nacional de la gastronomía, el vino y el turismo experiencial, con Madrid como primera parada.