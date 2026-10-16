En poco más de 5.000 km², esta región despliega un abanico de posibilidades y una vasta oferta cultural Cedida.

El destino ideal para una escapada en octubre: más de 70 playas, parques naturales y tesoros Patrimonio de la UNESCO

La vuelta a la rutina no tiene por qué significar el fin de los viajes; de hecho, es la excusa perfecta para planear una escapada. Y qué mejor destino que uno en el que mar, montaña, cultura y gastronomía convivan en perfecta armonía.

Con vuelos directos desde Barcelona y Palma de Mallorca gracias a Vueling, Cantabria es ese rincón donde la prisa no existe y el paisaje invita a desconectar.

En poco más de 5.000 km², despliega un abanico de posibilidades y una vasta oferta cultural.

El litoral cantábrico: costa, dunas y faros legendarios

Hablar del litoral cántabro es hacerlo de una geografía viva que abarca más de 200 kilómetros de costa, entre la desembocadura del río Deva, en el límite con Asturias, y la ría de Ontón, en el límite con Vizcaya; el paisaje alterna acantilados abruptos, playas de arena fina, islotes y rías.

Pero si por algo es famosa esta tierra, es por sus increíbles arenales. Cuenta con una colección de entre 70 y 90 playas para todos los gustos.

Para los amantes de los grandes espacios, la región despliega kilómetricos arenales dorados como los de Merón en San Vicente de la Barquera, Somo o Laredo.

Quienes prefieran un rincón más resguardado –casi secreto– encuentran pequeñas calas como la de Liendo o Sonabia.

Asimismo, la vida marinera se respira en las playas integradas en villas como Castro Urdiales, Noja o Comillas.

Guían este horizonte atlántico sus nueve faros legendarios:

Faro de Cabo Mayor, Santander.

Faro de Punta de Silla, San Vicente de la Barquera.

Punta del Torco, Suances.

Faros de Mouro y Punta de La Cerda, Santander.

Faro de Cabo de Ajo.

Faros de El Pescador y El Caballo, Santoña.

Faro de Castro Urdiales.

Parques naturales y espacios protegidos

En Cantabria, el plan se elige según el humor –y el tiempo– con el que uno se levante. Si ese día amanece algo más nublado y las máximas no superan los 20 grados, a lo mejor, es el momento perfecto para acercarse a uno de sus ocho parques naturales y espacios protegidos.

Uno de los mayores espectáculos naturales de la zona es el Geoparque Mundial de la UNESCO Costa Quebrada.

Con un recorrido de 20 kilómetros que comienza en la península de La Magdalena de Santander y termina en la playa de Santa Justa en Santillana del Mar, abarca ocho municipios y ofrece formaciones geológicas, islotes y playas emblemáticas como La Arnía, Valdearenas, Covachos o Somocuevas.

La riqueza de sus espacios protegidos continúa tierra adentro con escenarios de pura diversidad:

Parque Nacional Picos de Europa.

Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón.

Parque Natural de las Dunas de Liencres.

Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Parque Natural de Oyambre.

Parque Natural de los Collados del Asón, Soba.

Parque Natural del Saja Besaya.

Un viaje por el patrimonio

Capricho de Comillas. Cedida.

Más allá de su desbordante naturaleza, Cantabria cuenta también con un legado artístico que destaca por su densidad y variedad histórica.

Cantabria alberga una de las mayores concentraciones de cuevas con arte rupestre del mundo: más de 70 cavidades conservan manifestaciones prehistóricas y diez de ellas forman parte del conjunto reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Encabeza este tesoro la célebre cueva de Altamira —calificada como la Capilla Sixtina del arte paleolítico— junto a otras nueve cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

A escasa distancia de Altamira se ubica Santillana del Mar, conocida mundialmente como la villa de las tres mentiras, “pues ni es santa, ni es llana, ni tiene mar”, si bien el municipio completo sí abarca costa en las playas de Santa Justa y Ubiarco.

Es una de las localidades de mayor valor histórico-artístico de España.

Por su parte, Comillas resplandece como uno de los municipios más emblemáticos y fascinantes desde el punto de vista arquitectónico.

En la villa conviven el neogótico y el modernismo, con referentes como El Capricho de Gaudí, el Palacio de Sobrellano, su Capilla-Panteón y la Universidad Pontificia.

Tal es la belleza de este lugar que no es de extrañar que haya sido escenario de películas, como Primos (2011) o la candidata por España en los premios Óscar, La Bola negra (2026).

Centro Botín. Cedida.

Esta ruta cultural se completa con la elegancia de Santander, la capital de Cantabria que combina mar, naturaleza y gastronomía.

La capital cántabra cuenta con 13 playas únicas (Playa de los Peligros, La Magdalena, Playa de Bikini, El Camello, La Concha, El Sardinero, Segunda Playa de El Sardinero, Los Molinucos, Playa de Mataleñas, El Bocal, Rosamunda, La Maruca, y Virgen del Mar).

Y presume de albergar algunos tesoros arquitectónicos vinculados a la época dorada del veraneo, como el Palacio Real de La Magdalena –residencia estival de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia–, el Centro Botín o el nuevo proyecto cultural de la Fundación Banco Santander: Faro.

Situado en el emblemático Edificio Pereda, este espacio es un lugar donde arte, cultura y tecnología se dan de la mano. Su apertura ha marcado un nuevo hito para la ciudad.

Con todas estas posibilidades de visitas, Cantabria es el destino ideal para desconectar y dejarse llevar por su belleza. Además, gracias a Vueling preparar la escapada es más que sencillo.

"El destino ideal para una escapada en octubre: más de 70 playas, parques naturales y tesoros Patrimonio de la UNESCO", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Vueling.