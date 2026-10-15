El vertical de turismo, viajes y gastronomía de El Español nace con la vocación de convertirse en un líder de la información del sector, con una doble vertiente: una, enfocada a contenidos lifestyle y otra, más centrada en el impacto económico de esta relevante industria.

Para apoyar su lanzamiento han asistido importantes referentes del mundo hotelero, gastronómico, bodeguero y artístico, así como representantes de agencias de medios y comunicación.

La jornada estuvo marcada por el mensaje que articula Destinos: informar para inspirar. Una nueva forma de entender la información de viajes y gastronomía muy aplaudida por su foco en la excelencia con impacto positivo.

En el contexto de la exposición Picasso contra el tiempo, el acto ha contado con la participación de Pedro J. Ramírez, presidente y director de El Español, su vicepresidenta, Cruz Sánchez De Lara, y tres embajadores de excepción.

David Bardía, María Porto, Pedro J Ramírez, Samary Fernández, Germán Jiménez, Enrique Valero y Ramón Freixa. Cristina Villarino

La excelencia como destino

En el apartado gastronómico, el chef con 2 estrellas Michelin Ramón Freixa, ha puesto en valor una de las claves de la labor informativa de Destinos: "Es crucial dar voz y visibilidad al entramado cultural y turístico que nos rodea porque estamos en un país de diversidad y vanguardia."

A lo que añadió: "Es fundamental que los medios nos ayudéis con recomendaciones llenas de rigor, que pongáis en valor esos otros espacios de mucha calidad que no siempre están en primera línea".

Ramón Freixa, uno de los grandes de nuestra gastronomía, charla con Germán Jiménez. Cristina Villarino

En su intervención también ha tenido palabras de admiración hacia El Español y ha señalado que "muchos chefs leemos Cocinillas para mantenernos al tanto y descubrir nuevos espacios".

Por su parte, Enrique Valero, CEO de Abadía Retuerta, uno de los cinco hoteles en España con 3 llaves Michelin, ha puesto de relevancia la labor que desarrolla cada día junto a su equipo: "No solo se trata de generar estancias, sino de poner en valor a las personas y el territorio".

A lo que añadió: "Nosotros, como en Destinos, también hablamos de la importancia de hacer comunidad. No somos un hotel y una bodega, somos gestores de felicidad y del tiempo libre, lo más valioso de un ser humano".

Enrique Valero, CEO de Abadía Retuerta, con Pedro J. Ramírez y Germán Jiménez. Cristina Villarino

Como cierre de la presentación, la galerista María Porto, anfitriona del evento junto a David Bardía, ha reconocido la labor del nuevo vertical en su defensa de la cultura como atractivo para el viajero de alto impacto.

María Porto charlando con una asistente en la presentación de Destinos y su exposición Picasso contra el tiempo. Cristina Villarino

"Sois un altavoz importantísimo porque contáis lo maravilloso que tenemos en nuestro país. Sin vosotros, lo que hacemos no tendría la misma visibilidad. Es en vuestras publicaciones donde vemos esa parte de España tan rica y atractiva de la que no siempre somos conscientes".

Y ha señalado la misión de Destinos como cabecera comprometida con la excelencia: "Seguid contando como lo hacéis cómo somos los españoles, nuestros lugares, la cultura del vino, los maravillosos hoteles que tenemos, nuestra gastronomía... Unidos, no hay nada que nos pare".