Iberia apuesta por Monterrey: el nuevo destino de México donde la naturaleza y los negocios se encuentran sin escalas

Esta ciudad vibrante e innovadora, conectada a Madrid con un vuelo directo desde junio, es la puerta de entrada ideal para descubrir el norte del país.

Iberia estrena una nueva puerta de entrada al norte de México con su ruta directa entre Madrid y Monterrey, uniendo la vanguardia urbana de la capital del Estado de Nuevo León con algunos de los paisajes naturales más emblemáticos del país. A partir del 2 de junio de 2026, tres vuelos semanales (martes, viernes y sábados) acercarán a viajeros de España y Europa a una ciudad única donde la innovación, la cultura y la naturaleza se dan la mano.

La ruta se operará con el modelo Airbus A330-200, un avión de fuselaje ancho con capacidad para 288 pasajeros distribuidos entre cabinas Business y Turista, pensado para ofrecer una experiencia cómoda tanto al viajero vacacional como al corporativo. Esta nueva conexión forma parte del Plan de Vuelo 2030 de Iberia, que sitúa a México como un mercado prioritario en el largo radio.

Con esta apertura, la aerolínea refuerza su apuesta por el país: a las tres frecuencias diarias a Ciudad de México que ya opera se suman los tres nuevos vuelos semanales a Monterrey. En total, más de 800.000 asientos al año entre ambos países, una cifra histórica en su red en América Latina.

Una ciudad que no deja de reinventarse

Monterrey es hoy un símbolo del nuevo México urbano: una metrópoli dinámica, industrial y tecnológica que no deja de crecer y reinventarse. En sus barrios emergen distritos financieros, centros de innovación y polos empresariales que están atrayendo inversión, talento y nuevas oportunidades de negocio.

Esa transformación no solo se percibe en los rascacielos que perfilan su skyline, sino también en la forma en que la ciudad se relaciona con su entorno y sus habitantes. Proyectos de regeneración urbana, espacios verdes recuperados y una oferta cultural en constante expansión están dibujando un futuro donde desarrollo económico y calidad de vida avanzan en paralelo.

Santa Lucía River walk. iStock

Una escena gastronómica que marca tendencia

La ciudad se ha consolidado como uno de los grandes destinos gastronómicos de México, con una escena culinaria potente que combina tradición norteña y cocina de vanguardia. Desde las legendarias carnes asadas y la cocina de fuego lento hasta propuestas de alta cocina contemporánea, Monterrey ofrece un recorrido de sabores que seduce tanto a foodies como a viajeros de negocios.

Restaurantes de autor, mercados gastronómicos, terrazas con vistas a las montañas y propuestas de cocina internacional convierten cada visita en una experiencia sensorial. Para el viajero que llega desde España o desde cualquier punto de Europa, la nueva ruta de Iberia abre la puerta a descubrir una gastronomía que refleja el carácter emprendedor y creativo de la ciudad.

Parque Fundidora: de complejo industrial a pulmón verde

Una de las estampas más conocidas de la cudad: Parque Fundidora. iStock

Uno de los mejores ejemplos de la nueva Monterrey es el Parque Fundidora, un espacio que ha pasado de ser un complejo siderúrgico a convertirse en un gran parque urbano, cultural y recreativo. Sus antiguas estructuras industriales se integran hoy con museos, centros de exposiciones, auditorios y zonas verdes, demostrando cómo la regeneración urbana puede dar una segunda vida a los espacios históricos.

En torno al parque se despliega también un sistema de canales navegables y áreas de paseo que conectan distintos rincones de la ciudad, creando un corredor donde conviven deporte, cultura y ocio familiar. Para quienes buscan conocer la transformación de Monterrey desde dentro, Fundidora es una parada imprescindible y un símbolo de cómo la ciudad está rediseñando su futuro.

La 'ciudad de las montañas': naturaleza a un paso

Catedral de Monterrey. iStock

Conocida como la “ciudad de las montañas”, Monterrey se abre al viajero con una silueta inconfundible: el Cerro de la Silla, un icono que protagoniza postales, fotografías y panorámicas del área metropolitana. Sus distintos picos y senderos invitan a practicar senderismo y disfrutar de vistas privilegiadas sobre la ciudad y los valles que la rodean.

Más allá de este emblema, el entorno regiomontano ofrece parques naturales, cañones y rutas al aire libre que permiten desconectar del ritmo urbano sin alejarse demasiado. Para quienes buscan combinar reuniones de trabajo con experiencias en la naturaleza, esta proximidad entre ciudad y montaña convierte a Monterrey en un destino especialmente atractivo.

Volar con Iberia a Monterrey no es solo llegar a una ciudad, sino conectarse con todo el norte pujante de México. Desde este hub del noreste, el viajero puede enlazar con otros polos industriales, tecnológicos y energéticos de la región, así como con algunos de los destinos naturales más singulares del país.

Para las empresas, esta nueva ruta abre un corredor directo entre España, Europa y uno de los motores económicos mexicanos, facilitando intercambios comerciales, inversiones y proyectos conjuntos. Para el viajero de ocio, proporciona una base ideal para explorar nuevas rutas turísticas que combinan ciudad, cultura, aventura y naturaleza en un mismo viaje.

Casa del Gobierno. iStock

El 'milagro mexicano'

Con la inauguración de la ruta Madrid–Monterrey, Iberia acerca a sus clientes a un auténtico milagro mexicano: una ciudad que se reinventa, que invierte en sus barrios y espacios verdes, y que convive en armonía con las montañas que la rodean. La combinación de vanguardia urbana, patrimonio industrial regenerado, gastronomía creativa y paisajes naturales convierte a Monterrey en un destino llamado a ganar protagonismo en las agendas de viajeros de todo el mundo.

Elegir volar con Iberia a Monterrey es apostar por una experiencia completa: un vuelo directo cómodo y eficiente, conexiones con toda la red europea desde Madrid y la posibilidad de descubrir una ciudad que está marcando el paso del nuevo México.