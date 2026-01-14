Confirmado, 27 millones de turistas saturan este destino de España: expertos advierten de un destino desbordado

Desde Fodor's Travel, una marca especializada en guías de viaje increíblemente detalladas con rutas, consejos, restaurantes y los mejores lugares donde alojarse, acaban de añadir las Islas Canarias a su lista negra, incluyendo Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Los expertos confirman que, pese a su ambiente paradisíaco y buena comida, hay que evitar visitar la Comunidad Autónoma española este 2026 a causa de la masificación turística.

Los propios ciudadanos del archipiélago han expresado estos últimos años su descontento con la increíble masa de turistas y visitantes que invaden las calles de sus hogares, un fenómeno que no solamente ha conducido a protestas y manifestaciones, sino a la inflación del precio de la propia vivienda y a la marcha de locales.

Por ello, desde Fodor's Travel no se lo han pensado y han tachado las Canarias como destino vacacional de este año.

Invitan a evitar las Islas Canarias en 2026

El problema no es nuevo, viene de 2024, cuando los habitantes de las Islas Canarias estallaron por no poder siquiera caminar por sus barrios de manera normal sin encontrarse, de por medio, avalanchas de turistas atraídos por este paraíso español, y no digamos ya visitas las playas o puntos de interés.

Ahora mismo, las Islas se enfrentan a problemas de insostenibilidad. impacto ambiental (erosión, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad), saturación de infraestructuras (carreteras, servicios) y crisis social (precios de vivienda disparados, salarios bajos y marcha de residentes), por lo que el turismo ha acabado siendo un arma de doble filo.

Las Islas Canarias están totalmente saturadas.

Y es que el giro de la historia viene tras saber que ese mismo turismo es una base amplia y sólida de la economía canaria, generando hasta un 40 % del empleo total y conformando un tercio del PIB del lugar.

Solamente en 2025, se registraron un total de 27 millones de visitantes, lo que claramente provocó un ingente número de protestas por parte de los habitantes, enfurecidos por la pérdida de la esencia de su hogar, pidiendo límites para la entrada de turistas a esta parte del país.

Por este motivo, y teniendo en cuenta que cada vez se está popularizando más el visitar las diferentes islas que componen las Canarias para disfrutar de unas vacaciones exóticas y diferentes, desde Fodor's Travel tachan por completo la visita para garantizar unos días de descanso óptimos en otros lugares no tan ocupados y menos frecuentados.

Además, ahora mismo se está exigiendo una tasa turística para regular la entrada de extranjeros.