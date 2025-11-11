Asunción, capital de Paraguay: con una variada vegetación que adorna las calles y los jardines, también calles empedradas

Paraguay está dividido por el río Paraguay en dos zonas bien diferenciadas: la Región Oriental (comprendida entre el río Paraguay y el Paraná), constituida por fértiles llanuras, ríos, arroyos, lagos y amplios bosques y praderas con pastos; y la Región Occidental (Chaco Boreal), prácticamente despoblada y conformada por una extensa llanura con abundante vegetación y variada fauna.

El país es muy llano, salvo pequeños cerros y sierras. Asunción se encuentra a una altitud de 139 m, siendo el pico más alto del país el Tres Kandú (842 m).

Asunción cuenta con una variada vegetación que adorna sus calles y jardines, conjuga la belleza de sus edificios coloniales con imponentes estructuras dignas de una gran metrópolis. Está asentada sobre terreno ondulado identificado por sus siete colonias. El corazón de Asunción cuenta con un centro histórico con un toque colonial.

Aquí encontrará edificios centenarios, plazas pintorescas y monumentos que cuentan la historia del país. Pasea por la Plaza de la Independencia, donde se encuentra el imponente Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana.

No te pierdas la Manzana de la Rivera, un conjunto de casas coloniales restauradas que ahora son museos y galerías de arte. Ahí también encontrará la Casa de la Independencia, un lugar histórico donde se firmó el acta que proclamaba la independencia de Paraguay.

Casa de la Independencia, en Paraguay.

Pasear por estas calles empedradas es como dar un paso atrás en el tiempo, permitiendo sumergirse en la historia colonial de la ciudad, pero también una invitación a descubrir la cultura y la vida diaria de su gente.

Asunción cuenta con varios museos interesantes. El Museo del Barro exhibe una extensa colección de arte y artesanía paraguaya, mientras que el Museo del Cabildo ofrece una visión de la historia y la cultura de la ciudad.

Otros museos notables son el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Memoria del Futuro, el Museo de Historia Natural y el Museo del Fútbol Sudamericano.

El edificio del Congreso Nacional ha sido testigo de la mayoría de eventos importantes de la historia del país. Su construcción acabó en 2002 y es una de las construcciones más emblemáticas de todo el país. Se realizan recorridos diarios por su interesante interior.

El Museo del Arte Sacro es un lugar imprescindible para los amantes del arte. En su interior es posible encontrar estatuas y pinturas cristianas de gran valor. Algunas proceden de otros países, aunque el resto fueron elaboradas por artistas nacionales paraguayos.

El Centro Cultural de Juan Salazar es el principal centro de la cultura de la capital de Paraguay. Dispone de una gran variedad de exposiciones. Algunas son fijas, mientras que otras son temporales. En su interior también hay un espectacular jardín. En él se organizan espectáculos nocturnos. Alberga, además, una biblioteca.

Asunción, la capital de Paraguay.

El Barrio Loma San Jerónimo es la zona histórica de Asunción, que ha conservado su esencia tradicional, con calles empedradas y casa de estilo colonial. Pasee por sus callejones y descubra la vida cotidiana de sus residentes. Además, podrá apreciar coloridos murales y grafitis que adornan algunas de las fachadas, mostrando la rica cultura y el arte local.

La Costanera de Asunción supone un amplio paseo a lo largo del río Paraguay. Es el lugar perfecto para contemplar el paisaje y donde se encuentran parques, plazas y áreas recreativas a lo largo de la costanera. Asunción cuenta con varios espacios verdes y parques que ofrecen un respiro tranquilo en medio de la ciudad.

El Parque Ñu Guasú es uno de los más grandes y cuenta con senderos para caminar, lagos y áreas de pícnic. También se puede visitar el Jardín Botánico y el zoológico.

El jardín botánico es el pulmón verde de la ciudad de Asunción. Cuenta con espacios en los que disfrutar de un agradable pícnic, senderos para correr y pasear y parques infantiles. En su interior alberga un zoológico repleto de especies exóticas que merece la pena conocer.

También destaca el Parque Carlos Antonio López para disfrutar de la belleza natural. El centro corporativo de Asunción es una de las zonas más importantes y con más crecimiento, con edificios de oficinas, instituciones financieras y sedes de empresas nacionales e internacionales.

Se destacan el World Trade Center Asunción, el Shopping del Sol y el Paseo de la Galería.

Más información en viajes.fjr@gmail.com