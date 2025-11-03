Las tres ciudades más importantes por sus valores artísticos y culturales de Etiopía: Addis Abeba, Lalibela y Gondor

Etiopía es un país fascinante, con una historia milenaria, una naturaleza exuberante y algunos de los pueblos más interesantes del continente africano. Sus paisajes son extraordinarios, tanto en dimensiones como en belleza.

Viajar por Etiopía supone remontarse a la cuna de la humanidad, explorando altas mesetas, lagos, volcanes, el Nilo Azul, así como una fauna y flora riquísimas y monumentos arquitectónicos únicos en el mundo.

Addis Abeba es la capital de Etiopía, que combina modernidad y tradición. Entre sus principales atractivos destaca la Piazza (Plaza De Gaulle), y las calles circundantes permiten conocer un poco la historia durante la época de ocupación italiana y anteriores.

Los edificios se encuentran en un estado de deterioro un poco evidente, a excepción del Hotel Taitu, el hotel más antiguo del país donde se puede contemplar la belleza de su construcción y de su decorado interior. También destaca la Catedral de St. George, célebre por sus pinturas y murales.

Entre los museos que se encuentran en la ciudad destacan varios, entre ellos destaca el Museo Arqueológico Nacional, donde se encuentra una reproducción de Lucy-Denkenesh, una muestra de los primeros antepasados del hombre y otros objetos arqueológicos.

El Museo Etnográfico, donde se puede hacer un recorrido por la cultura de las diversas etnias que hay en el país; las Galerías de Arte Contemporáneo, siendo las más relevantes las de Makush y Deberkirstos Desta; o el Museo Entoto, un complejo formado por la primera residencia de Menelik II y su esposa Taytu.

El Museo Entoto, en Addis Abeba.

Según cuenta la leyenda, la emperatriz Taytu, asomada a la ventana, observaba las vistas desde el palacio y se enamoró de una extraña y bella flor. Fue por eso que insistió en cambiar el emplazamiento original de la ciudad al lugar donde crecía la flor, fundándose así Addis Abeba.

El Merkato es el mercado más grande del país y también de África. No se trata de un típico mercado al aire libre, sino que es un barrio enorme lleno de tiendas y tenderetes de puestos en la calle. Está abierto todos los días, excepto el domingo, de diez de la mañana a seis de la tarde. Aquí se pueden encontrar todo tipo de mercancías y de comerciantes.

Otro edificio destacable es el Museo de Historia Natural, con más de 450 especies de aves autóctonas.

La gran mayoría de la población etíope es cristiana ortodoxa, lo que explica la abundancia de iglesias. Entre las más notables destaca la Catedral de Bet Georgis, una iglesia con forma octogonal tradicional construida bajo el estilo neoclásico, una buena visita que realizar aunque no llame la atención por su belleza.

Al lado se encuentra un museo donde se pueden ver los objetos religiosos habituales en todas las iglesias del país, tales como cruces, bastones o sombrillas ceremoniales.

También destaca la Catedral de la Santísima Trinidad (Siddist Selassie), donde reposan emperadores, miembros de la familia real y el propio Haile Selassie I. Sobresale por sus techos decorados con pinturas de Agegnehu Enreda. Además, la Catedral Medhane Alem, la segunda más grande de África.

Lalibela, situada al norte de Addis Abeba, en la región de Welo, es mundialmente conocida por sus once iglesias excavadas en la roca, un conjunto único de arquitectura monolítica cristiana. Talladas directamente en la piedra volcánica, alcanzan profundidades de hasta 30 metros.

Lalibela, ciudad de Etiopía.

Su construcción se atribuye al rey Lalibela (1181-1221), quien, tras un exilio en Jerusalén, quiso reproducir en su reino la grandeza de la Ciudad Santa.

La Iglesia de Bettys Ghiorgis, conocida también como la Casa de Sam Jorge, fue la última iglesia en construirse y la más espectacular y hermosa, a pesar de su sencillez. Su techo a ras del suelo presenta tres cruces griegas concéntralas como naciendo de la tierra.

La Iglesia de Piedras actualmente es un centro de peregrinación y de tradición cristiana ortodoxa e inactivo, nada ha cambiado ahí desde el siglo XII. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978.

Es la única iglesia independiente de la roca original por todos los flancos. Es una de las construcciones más refinadas y era, probablemente, el templo privado de la familia real. Delante del acceso, como todas las iglesias etíopes, se encuentra los zapatos de los fieles, ya que no está permitido acceder a ellas con zapatos.

Entre las iglesias más destacadas de Lalibela, cabe mencionar Bet Medhani Alem, consagrada al salvador del mundo. Este templo es el más grande de todo el complejo, con un volumen en su interior de más de 10.000 metros cúbicos, algo increíble si se tiene en cuenta que se tuvo que vaciar de roca.

Es, además, una reproducción de la Iglesia de San María de Sión en Askum, un templo especial importante para los cristianos del país africano.

Imagen de archivo de un ciudadano de Etiopía.

Gondar, ubicada en la región de Amhara, fue durante siglos residencia de emperadores y un importante centro político y cultural. Fasil Ghebbi (Recinto Real) es un complejo fortificado declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Fundado por el emperador Fasilides en el siglo XVII, alberga castillos y palacios que le han valido el apodo de “el Camelot africano”. Mawagna se eleva a cierta distancia, al noroeste del complejo real, y se halla rodeado por un muro de piedra.

En un espacio hundido para baño hay, además, un pabellón de tres pisos con muros alineados y una torre cuadrada. El Mawagna se usaba con fines ceremoniales en la fiesta anual del Timkat, el bautismo, celebrada para conmemorar el bautismo de Jesús en el río Jordán. El tamaño de la piscina indica que también se usaba para nadar.

Las Piscinas de Fasilidas son un recinto con una gran piscina rectangular y un pabellón central, escenario principal de la festividad de Timkat (Epifanía).

La Iglesia de Debre Birhan Selassie es famosa por su interior decorado con frescos de ángeles en el techo, cada uno con un rostro distinto. Construida en el siglo XVII, es la única de su época que sobrevivió a la invasión de los derviches sudaneses.

Gondar, al norte del lago Tana y al suroeste de las montañas Simien, es hoy un testimonio vivo de la grandeza del antiguo imperio etíope, con un legado artístico y arquitectónico que sigue maravillando al visitante.

