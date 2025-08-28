Encuentro de Cuadrillas en Mula: tradición, música y floración del almendro

El evento reivindica la identidad cultural de la región en el marco de otro de los momentos más especiales de Mula: la floración del almendro.

El arraigo, la tradición y la cultura forman parte del ser de las distintas comunidades. Rasgos de identidad que ensalzan un carácter marcado por la comarca donde se asientan, las principales labores que sustentan a su población o, por supuesto, las fiestas que celebran momentos señalados del calendario. En Mula, una de estas citas que movilizan a sus ciudadanos y a gentes venidas de todas las regiones es el Encuentro de Cuadrillas, que se celebra cada mes de febrero en la pedanía muleña de Casas Nuevas.

Enmarcado en la programación de MulaFlor, el emblemático festival dedicado a la floración del almendro, el Encuentro de Cuadrillas en Mula se ha consolidado durante sus trece ediciones como un evento señalado en la agenda de festividades de la Región de Murcia. Entre las actividades que pone en marcha hay música tradicional, artesanía, cultura o naturaleza; sin embargo, la cita trasciende lo que entendemos como fiesta al uso. Y es que por su ambición de implicar a los muleños y por ese capacidad de dar la bienvenida a todos los visitantes con lo mejor de la tierra, la participación y el ambiente, incluido este mismo año, ha dado una nota de color y de vida al lugar.

La génesis del Encuentro de Cuadrillas responde a la celebración musical tan tradicional que suele manifestarse en el sureste español. En este tipo de eventos, grupos de raíz folclórica interpretan en directo piezas que entroncan con la vida de la comarca, reforzando esta comunión tan especial que se forja entre los artistas y el público.

En la última edición del festival, celebrada el pasado mes de febrero, por ejemplo, participaron cuadrillas de distintas localidades, entre ellas, la Cuadrilla de Mula, de las Torres de Cotillas, de San Blas de Bullas, de Almaciles y de la Purísima Concepción de Cañada de la Cruz.

El ayuntamiento de Mula, que ha apostado firmemente por esta festividad como parte fundamental de su patrimonio, estuvo representado en la cita por el alcalde, Juan Jesús Moreno García. El primer edil muleño recalcó el “orgullo” que siente “al ver cómo este encuentro reúne a tantas personas para disfrutar de nuestra música tradicional, nuestras raíces y la belleza de la floración de Mula. Agradecemos a todas las cuadrillas participantes por su implicación”.

Encuentro de Cuadrillas... y de visitantes

El consistorio ha vinculado el Encuentro de Cuadrillas con MulaFlor, otro de los momentos más especiales en la localidad murciana, y que también suele atraer a infinidad de visitantes. La convivencia de ambas fiestas supone, como explica el propio alcalde, “actividades que reflejan nuestro esfuerzo por ofrecer un programa diverso que combine cultura, tradición, naturaleza y ocio, permitiendo a los vecinos y visitantes disfrutar plenamente de todo lo que Mula tiene para ofrecer”.

En torno a la actuación de las cuadrillas, además, se organiza un programa muy diverso que, por ejemplo, en la última edición, incluyó en la primera de sus jornadas un ‘Día en familia en la naturaleza’ con talleres infantiles gymkanas, tirolinas o degustaciones campestres. Además, el segundo día se celebró un pasacalles, una misa cuadrillera y un mercadillo artesanal.

Por otra parte, al hilo de MulaFlor, el encuentro también fue una excusa perfecta para apuntarse en alguna de las rutas senderistas que ofrecen una visión más íntima de la naturaleza circundante de Mula con el protagonismo del almendro; tal fue el caso de ‘Inmersos en la floración’. En paralelo también se puso en marcha un paseo fotográfico -’Captando instantes’, con esta misma temática como fondo.

Campo de almendros. iStock

La notable afluencia de público durante estos días, así como el éxito acumulado en las ediciones precedentes, remarcan la excepcionalidad de los Encuentros de Cuadrillas. Y es que se trata de una fiesta con raíces, pero que también mira al futuro no solo por su éxito de público, sino por el impacto cultural, social y económico que supone para el municipio de Mula. Al mismo tiempo que se refuerza la identidad, se fomenta la convivencia y la cohesión de la comunidad y se fomenta un turismo sano, sostenible y que da a conocer una parte de todos los tesoros que guarda la localidad murciana.