Chauvigny, en pleno corazón medieval de Francia: sorprendente esta maravillosa joya del arte románico francés

Ubicado al oriente del departamento y atravesado por el Vienne, Chauvigny ha sido histórica, geográfica y económicamente un lugar de paso y arraigo durante años. Dividida en dos con la Ciudad Alta, considerada la Ciudad Medieval, y la Ciudad Baja, que corresponde a Chauvigny y está clasificada como "Los desvíos más bellos de Francia".

Situada sobre un promontorio que domina el Vienne, la Ciudad Alta está rodeada de murallas. Es un lugar medieval excepcional que comprende las ruinas de cinco castillos fortificados dominados por el campanario de la elegante colegiata románica de Saint-Pierre.

La Ciudad Baja no se queda atrás y se desarrolla a lo largo del arroyo Talbat a partir de 1830 con la construcción de un eje viario y la llegada del ferrocarril, permitiendo así la extracción de la famosa piedra caliza. Los cinco castillos fortificados situados en el mismo promontorio hacen de esta ciudad medieval un lugar grandioso, ¡único en Europa! En el otro extremo se encuentra el Castillo Evêques.

El Castillo de Harcourt es el mejor conservado del quinteto medieval. Catalogado como monumento histórico. En este destaca la Mazmorra de Gouzon, restaurada en la década de 1990 y que data de los siglos XII y XIII. Actualmente alberga un museo de arqueología industrial de cuatro niveles. En el nivel superior, a 25 metros de altura, se puede admirar la vista de la colegiata de Saint-Pierre y del barrio de Chauvigny, situado a orillas del río Vienne.

Castillo. Cedida

El último elemento de esta trilogía es el Castillo de Harcourt, que toma su nombre de una ilustre familia normanda, reconstruido en el siglo XIII por Jean II de Harcourt, y es el mejor conservado de los castillos chauvinianos. Ha sido sede del Espacio de Arqueología Industrial.

El Castillo Baronal, conocido como Château des Évêques, ofrece un marco excepcional para impresionantes espectáculos de vuelo libre de aves. En el anfiteatro al aire libre, aves de todo el mundo sobrevuelan al cautivado público. Cada año nuevas especies se unen a la familia de los Gigantes del Cielo.

En el centro de la ciudad medieval se alza la elegante silueta de la colegiata de Saint-Pierre, joya del arte mundialmente conocida por su riqueza escultórica. Los capiteles del coro representan episodios de la vida de la Virgen María y de Jesús, así como una profusión de animales y monstruos.

A los pies de la ciudad medieval, en el centro de la ciudad, se encuentra la iglesia románica de Notre-Dame de Chauvigny. Fue fundada por el Isembert I, obispo de Poitiers, señor de Chauvigny, a principios del siglo XI. Restaurada en el siglo XIX, conserva todavía su coro románico y un fresco de finales del siglo XV.

Castillo. Cedida

El Museo de Tradiciones Populares y Arqueología fue diseñado hacia 1960 en el antiguo presbiterio de la colegiata de Saint-Pierre, con las colecciones de la Sociedad de Investigación Arqueológica de la región de Chauvinois.

A través de objetos procedentes de los yacimientos arqueológicos de Chauvinois, se ilustran los periodos neolítico y protohistórico (Edad del Bronce y Edad del Hierro). Reflejo de la vida de los galorromanos con una rica colección de cerámicas, así como la Edad Media con los descubrimientos procedentes de los castillos fortificados de la ciudad: cristalería, cerámica, piezas de juego, etc.

Paralelamente, para evocar las épocas modernas y contemporáneas, se exhiben prendas y objetos cotidianos, entre ellos ochenta tocados. Se reconstruye un interior poitevino de finales del siglo XIX.

Castillo. Cedida

En el primer piso hay dos salas: una presenta las colecciones arqueológicas de los yacimientos galorromanos, de Saint-Pierre les Églises en Chauvigny y del Gué de Sciaux en Antigny. Y, para el período medieval, de los castillos de Montléon, Gouzon y Baronial de Chauvigny.

En el otro piso se puede encontrar una serie de maquetas que ilustran la evolución urbana y rural de Chauvigny y su territorio desde el tercer milenio antes de Cristo, pasando por la Edad Media, hasta los años 1880-1900.