Malmo es una de las ciudades más importantes de Suecia y la mayor de la región de Escania

Malmo es una de las principales ciudades de Suecia que se encuentra en la región de Escania, al sur del país. Es una población que ha ganado reputación internacionalmente, debido a su creatividad arquitectónica y respeto por el medio ambiente. La arquitectura de sus casas y viviendas es lo que hace que cada vez sean más las personas que acuden llevándose consigo un grato recuerdo de la ciudad.

El punto que podemos considerar como punto central de la ciudad es la Stortorget, situada a apenas 400 metros de la estación de ferrocarril, en la que está situado el Ayuntamiento y de donde también sale la calle comercial de la ciudad. La historia de la plaza se remonta al siglo XVI, cuando Malmö era aún parte del reino de Dinamarca, y se convirtió en la mayor plaza de mercado de Escandinavia. El edificio principal del conjunto es el ayuntamiento, un edificio de ladrillo rojo que fue construido en tiempos de la dominación danesa, pero que fue reformado completamente a mediados del siglo XIX hasta darle la apariencia que tiene hoy.

A su derecha está el edificio, también en ladrillo rojo, de la Farmacia del León, que destaca por su fachada y, que, en uno de sus muros laterales, conserva curiosos anuncios de productos y servicio de finales del XIX y principios del XX. Stortorget es una plaza rodeada por la calle del mismo nombre y que está en el centro histórico.

Se considera como la plaza mayor de Malmö y es el lugar ideal para empezar tu recorrido por el casco antiguo de la ciudad. En esta gran plaza, está el edificio del ayuntamiento, que es el más llamativo del lugar. Se construyó en el siglo XVI en estilo gótico. Sin embargo, tiene toques del estilo renacentista holandés, ya que se tuvo que reformar en el siglo XIX. Además de este imponente edificio, en la plaza también hay una estatua del rey Carlos X Gustavo y una curiosa fuente. Por supuesto, está llena de locales, restaurantes y cafeterías.

El Castillo de Malmö, conocido como Malmöhus Slott, es la fortaleza de la ciudad. Está al oeste del centro, no muy lejos. La edificación original se construyó en 1434, pero se derruyó la estructura y se volvió a construir en la década de 1530.

Aun así, es el edificio más antiguo de la ciudad, que es Patrimonio Cultural de Suecia, es de estilo renacentista. Está rodeado por un foso que lo protegía en su época y por una bonita zona verde. Hoy en día, es la sede de varios museos que te pueden interesar visitar: del Museo de Historia Natural, del Museo de la Ciudad y del Museo de Bellas Artes.

Otra de las plazas que ver en Malmö situada en el casco antiguo de la ciudad es Lilla Torg. Está unida esquina con esquina con Stortorget, por lo que puedes visitarla una después de la otra. Es una plaza pequeña, pero eso es lo que le da su encanto. Está adoquinada y tiene edificios con características del estilo arquitectónico típico de la zona.

Oficina de Correos de Malmo Cedida

La iglesia Sankt Petri Kyrka es la más importante de la ciudad. Se construyó en el siglo XIV y está muy cerca de Stortorget. El edificio es de estilo gótico báltico. Lo que más destaca de su exterior es la torre de 105 metros de altura. Tiene un púlpito del año 1599, un gran altar de tres niveles con lienzos y figuras de madera policromadas, la pila bautismal y dos órganos enormes. Además, está decorada con frescos en las paredes y relieves de mármol. Slottsparken es un parque por la zona del castillo, concretamente al sur. Es uno de los parques más conocidos de la ciudad. Lo diseñó Edvard Glaesel alrededor de 1900 y es un parque amplio por el que pasear y disfrutar de la naturaleza, pues tiene una amplia zona boscosa. Además, el parque tiene algunos estanques y lo cruzan varios canales de la ciudad.

The Knotted Gun. Esta escultura de bronce con forma de pistola, un revólver Colt Python del calibre 357 concretamente, forma parte del the Non-Violence Project (Proyecto No Violencia). Actualmente, hay 31 copias de esta estatua repartidas por el mundo. La primera se colocó en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, en el año 1988.

Södergatan es la avenida principal y más comercial de la ciudad. Empieza en Stortorget y llega hasta la plaza Gustav Adolf Torg. El Pildammsparken es el parque más grande de Malmö, con 45 hectáreas de superficie, y se encuentra al sur de la ciudad. Este parque, diseñado por el arquitecto sueco Ferdinand Boberg, tiene en su interior un lago del siglo XVII, conocido como Pildammarna.

La Turning Torso es una torre rascacielos que llega a los 190 metros de altura. Esto la hace ser la más alta de Escandinavia. Lo peculiar de este edificio, como se ve a simple vista, es que es el primer rascacielos retorcido del mundo. Por ello, se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad.

Más información en infoviajes.contactos@gmail.com