La sostenibilidad en el turismo, un pilar fundamental para la Generalitat Valenciana

El 2023 ha sido el mejor año del turismo internacional en la Comunitat Valenciana. Según las encuestas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los turistas internacionales que visitaron la Comunitat Valenciana en 2023 superaron los 10,4 millones, una cifra que convierte a esta zona del levante en uno de los destinos favoritos de los turistas extranjeros.

Este auge del turismo en la zona se debe, en parte, al compromiso de las empresas del sector y al de la propia Generalitat Valenciana, que desarrolla programas como Qualitur para distinguir la oferta turística de la Comunitat. Este proyecto nació a finales de los años 90 para aportar credibilidad, distinción y confianza al sector, agregando su sello a las empresas de la zona. Así, Qualitur se convierte en una marca que ayuda a mejorar la cultura de las compañías del sector y situar a la Comunitat Valenciana como “la mejor” oferta turística del país.

Para posicionar a la Comunitat como una de las zonas turísticas más distinguidas de España, Qualitur pone en marcha diferentes acciones. Entre ellas, impulsar el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) -un programa de calidad dirigido al ecosistema turístico-; apoyar la implantación de sistemas de calidad; promocionar la obtención de certificados en gestión de calidad, sostenibilidad y/o accesibilidad global; desarrollar planes de calidad que mejoren las condiciones de ambientales y de seguridad y, finalmente, fomentar la elaboración de planes específicos de sostenibilidad en el sector turístico, orientados a garantizar la convivencia y la sostenibilidad ambiental y social.

En la actualidad, ya son alrededor de 500 las empresas y recursos turísticos certificados que son reconocidos por el programa y que forman parte del Club Qualitur, un colectivo al que pertenecen compañías de la zona que disponen de certificados de gestión de calidad, medio ambiente y/o accesibilidad que hacen de este destino un lugar más sostenible.

Sostenibilidad en tres vertientes: económica, social y ambiental

De todas las áreas sobre las que trabaja Qualitur, la sostenibilidad es un pilar fundamental para su estrategia. Este compromiso del programa no es solo con el planeta o los ciudadanos, sino también con el turista, que busca un lugar donde sentirse seguro, integrado y responsable con el destino que visita. Así, el programa trabaja para desarrollar y coordinar proyectos específicos que mejoran la prestación del servicio turístico y fomentan la sostenibilidad como filosofía, todo con una clara vocación de integrar a todos los colectivos de personas.

Para dar vida a proyectos sostenibles, Qualitur entiende la sostenibilidad en sus tres vertientes: económica, social y ambiental. Según los objetivos del programa, la sostenibilidad tiene que empezar por ser económica, porque si no somos capaces de hacer una actividad rentable, poco se podría hacer por una que fuera sostenible. Por otro lado, para hacer sostenibilidad social, esto tiene que implicar a toda la sociedad, sobre todo a las poblaciones y los trabajadores vinculados al sector del turismo. Y, finalmente, para conseguir una sostenibilidad ambiental, resulta imprescindible tener una actividad económica cada vez más respetuosa con el medioambiente.

Aparte del desarrollo de estas acciones, durante el 2021 Qualitur también trabajó en la elaboración de la ‘Guía de 100 recomendaciones ODS para las empresas turísticas de la Comunitat Valenciana’, una herramienta de inspiración y de trabajo que propone acciones concretas y de carácter práctico para incentivar al sector turístico en la gestión sostenible.

Aplicar todas estas medidas supone un coste económico que no todas las empresas del sector pueden afrontar, dado que, en la actualidad, el sector turístico está integrado por pequeñas empresas que no tienen tantos recursos como las grandes. Ante esta situación, el papel de Qualitur es también imprescindible, dado que se encarga de desarrollar políticas públicas con las que alinear a todas las compañías hacia la misma estrategia para que el sector del turismo no esté fragmentado.

Así, Qualitur nace como una solución para mejorar la prestación del servicio turístico en la Comunitat Valenciana y, al mismo tiempo, convertir la sostenibilidad en una filosofía para integrar a todas las personas y seguir cuidando del planeta.