Krasnodar es una de las ciudades rusas con mayor calidad de vida. Situada al sur del país, a orillas del río Kuban y con la mejor climatología de Rusia, no tiene nada que ver con otras ciudades del país, como Moscú o San Petersburgo. En verano las temperaturas son altas y los inviernos no son tan severos, lo que la hace muy popular como destino turístico. También la envuelve una apasionante historia, donde la protagonista es la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los emblemas de la ciudad es la torre de agua diseñada por el científico e ingeniero Vladimir Grigoryevich Shukhoow en 1928, con una construcción hiperboloide de obra abierta hecha de acero, lo que la convierte en un monumento arquitectónico único. Esta construcción se encuentra cerca del edificio del circo en el cruce de las calles V. Golovaty y Rashpilevskaya.

Avrora es la mayor fuente de chorros de agua de Europa, en la que por la noche hay un espectacular juego de música y luces. Krásnaia Street es la principal calle de Krasnodar, donde se encuentran los monumentos y parques más interesantes de la ciudad, además de sus travesías. También es un lugar fantástico para tomarse algo, además de comer o cenar. Otras edificaciones destacadas de la ciudad son el edificio de la Filarmónica del Krai de Krasnodar Grigori Ponomarenko y la casa de M. S. Kuznetsov.

Monumento en homenaje al "cosaco y montañés" por la Primera Guerra Mundial.

El mejor medio de transporte para recorrer la ciudad, aparte de caminando para poder apreciar todos los detalles de las calles, es el tranvía. Su aspecto vintage lo ha convertido en un atractivo turístico. Para los amantes de la tranquilidad, así como disfrutar del entretenimiento en la naturaleza, un lugar ideal es The Solnechny Ostrov Park, uno de los parques más bellos a través de una vista antológica del río Kuban.

Entre los monumentos que destacan se encuentra el que se dedica a Zaporozhye cossacks, escribiendo una carta al sultán turco, que se abrió en 2008 y se encuentra en el cruce de las calles Krasnaya y Gorky. En 2009 se abrió el Arco del Triunfo de Alexander, que originalmente fue erigido en honor a la visita del emperador Alejandro III. Este cuenta con una altura de 12 metros y una longitud de 18. El templo religioso más destacado de esta ciudad al sur de Rusia es la Catedral de Santa Catalina, sede de la Iglesia ortodoxa rusa que guarda entre su arquitectura los rasgos más típicos rusos, con sus cúpulas doradas.

Krasnodar destaca por su gran potencial en espacios verdes, ideales para hacer un parón del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza y el aire libre. El Parque Chistyakovskoy y los Jardines Botánicos podrían ser los más destacados, pero se encuentran otros como Solnechny Ostrov, con un pequeño zoológico.

Los amantes de los museos también tendrán su rincón en Krasnodar, ya que en la ciudad se encuentran centros como el Oruzhie Podeby, una muestra militar dedicada para los apasionados de lo bélico; o el The Krasnodar Regional Art Museum of Kovalenko, para los amantes del arte. No se debe olvidar tampoco disfrutar de un espectáculo en esta ciudad rusa. Krasnodar está repleto de teatros, doce de ellos a lo largo de la calle Krasnaya, incluyendo el Edificio de la Sociedad Filarmónica de Krasnodar y el Teatro de marionetas para niños.

Un viaje a Rusia, y en concreto a Krasnodar, no puede finalizar sin haber saboreado los platos más típicos de su gastronomía. La comida en Rusia es muy variada y la sopa es uno de los platos principales, de ahí la amplia variedad de ellas. Las carnes de gamo y las aves de corral son comunes, al igual que el pescado. Algunos platos populares rusos son el pelmeni, un enrollado de carne y huevo duro, el shashlyk, un plato preparado con carne y cebolla, el borsch, una especie de sopa a base de verduras, que se puede consumir en frío o en caliente a raíz de su elaboración. Entre las sopas destacan el uja, sopa de salmón o bacalao con patatas y el shchi, sopa de col y carne.

Finalmente, una de las especialidades rusas es el caviar. Existen dos tipos: el caviar rojo de salmón que se puede encontrar en cualquier restaurante y el caviar negro, más costoso y solo se encuentra en los restaurantes más caros.

