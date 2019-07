Cada día son más los que optan por hacer un crucero fluvial para disfrutar de sus vacaciones. Este tipo de cruceros ofrece muchas experiencias navegando por los países que hayamos elegido conocer. Las vistas desde el barco son únicas y la comodidad de cambiar de ciudades sin deshacer la maleta, inigualable. El Rin, el Danubio, el Mosela, el Ródano, el Sena o el Duero, entre otros, son algunas de las opciones que nos ofrece la naviera AmaWaterways de la mano de Viajes El Corte Inglés.

Excelencia en cada detalle

AmaWaterways, fundada en 2002, cuenta con una flota de 25 barcos con capacidad media de 100 pasajeros que navegan por los principales ríos europeos, el río Zambeze en África y el Mekong en Asia.

Desde sus inicios el objetivo de sus fundadores fue crear una compañía con barcos en la que ellos mismo viajarían. Esto se aprecia en cada detalle y en cada servicio en los barcos; con una excelente gastronomía y vinos, una decoración relajada con buen gusto, y cabinas con espaciosas zonas de estar, baños con ducha y bañera, y con amplios ventanales para disfrutar del paisaje.

En un crucero fluvial adquiere especial importancia el poder contar con vistas espectaculares desde las cabinas y AmaWaterways se la da incluyendo balcones con el objetivo de que la belleza de las ciudades no pase desapercibida y no deje de formar parte de tu viaje en ningún momento.

Suite del AmaMagna

Todo lo que puedas desear

A bordo de un crucero AmaWaterways, los huéspedes tienen todo lo necesario para relajar cuerpo, mente y alma. Disponen de un gimnasio para disfrutar a su aire o con actividades dirigidas a primera hora de la mañana como yoga, pilates o relajación, junto a charlas sobre alimentación saludable, así como un espacio wellness para recibir tratamientos curativos o terapéutico, un masaje o una sesión de peluquería. Y fuera del barco, ofrecen excursiones y actividades de senderismo, bicicleta... Acceso a Internet de alta velocidad, películas y una amplia biblioteca de música y entretenimiento en televisión, completan la oferta de ocio a bordo.

Los huéspedes también disfrutarán de actuaciones musicales a bordo y música de piano por la tarde / noche.

La gastronomía es otro de los placeres que no pasa por alto la naviera; ofreciendo diferentes restaurantes, como el de especialidades Chef's Table, único en su clase que ofrece un menú degustación con vinos delicadamente seleccionados. También incluye la experiencia culinaria La Chaîne des Rôtisseurs, donde disfrutarás de exquisitas cenas de varios platos y abundantes bufets para el desayuno y el almuerzo.

Gastronomía de lujo en AmaWaterways

Una experiencia diferente cada día

Viajes El Corte Inglés propone cruceros inolvidables para descubrir cultura, arte, arquitectura y experimentar un sinfín de emociones diarias. En AmaWaterways cada mañana tras retirar la cortina los huéspedes descubrirán una postal perfecta: un gran castillo sobre lo alto de una colina; una capilla pintoresca que se escabulle más allá de su aguja tras los tejados del pueblo, hileras e hileras verdes de viñedos dispuestos en terrazas esperando madurar.

AmaWaterways incluye gran variedad de excursiones de inmersión en cada puerto durante todo el día, incluso por la noche, para que no quede nada por ver, vivir ni disfrutar.

Un crucero por Amsterdam con Viajes el Corte Inglés y AmaWaterways

Viajar a bordo de un crucero fluvial no se trata solo de los lugares maravillosos a los que ir, es mucho más, es contemplar tulipanes a través de los canales en Bélgica y Holanda, es navegar por el cautivador y encantador Rin, es descubrir los tesoros medievales a través de este río y sus afluentes; también descubrir el corazón de Europa y sus castillos navegando de Luxemburgo a Núremberg; maravillarse con el esplendor y las delicias que ofrecen las vistas desde las orillas del Río Mosela; es navegar por el romántico Danubio por su parte norte o descubrir las gemas de su parte sur pasando por Hungría, Croacia, Serbia y Bulgaria; o navegarlo completamente desde Ámsterdam a Budapest durante 15 días y descubrir todo la magia de Europa. Además, ofrece cruceros temáticos en los que el vino es el protagonista. Taste of Bordeaux (circunnavegación a/desde Burdeos) o Flavours of Portugal & Spain (navegando por el Duero).