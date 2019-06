España es un país que cuenta con alguno de los mejores museos y pinacotecas del mundo, verdaderas joyas desde el punto de vista arquitectónico, pero sobre todo por los óleos y pinturas que sus paredes albergan. El turismo cultural tuvo hace una década su explosión definitiva y aún hoy sigue siendo uno de los más activos, y un dato sintomático de lo dicho es que el Museo del Prado fue visitado en 2018 por 3.672.853 personas llegadas de todos los puntos del globo.

Interior del Museo Dalí.

Estos son los cinco museos o pinacotecas que proponemos como excusa perfecta para conocer las ciudades donde están.

Museo Guggenheim- Bilbao

Es obra del arquitecto canadiense-americano Frank Gehry y representa un magnífico ejemplo de la arquitectura más vanguardista del siglo XX. Con 24.000 m2 de superficie, de los que 11.000 están destinados a espacio expositivo, el edificio representa un hito arquitectónico perfectamente integrado en la trama urbana de Bilbao y su entorno.

Cerca del Guggenheim, daremos dos rutas alternativas que enriquecerán nuestra visita. Siguiendo con el cariz cultural, lo más apropiado es ir al Museo Vasco de Bilbao y allí contemplar el Ídolo de Mikeldi, una escultura zoomorfa de piedra encontrada en 1864 en Durango y que representa a un cerdo o a un toro que incorpora entre su patas un disco.

Su datación es incierta (algunas teorías apuntan a la Edad del Hierro entre los siglos IV y II a. C.). Es similar a los verracos de piedra de los vetones. Luego podemos visitar la Basílica de Nuestra Señora de Begoña cuyo interior es bellísimo.

Teatro Museo Dalí- Figueras

El Teatro-Museo Dalí, inaugurado en 1974 y construido sobre los restos del antiguo Teatro Municipal de Figueres, está considerado como la última gran obra de Salvador Dalí, pues todo lo que hay en su interior fue diseñado y concebido por el artista. Las diferentes colecciones de la Fundació Gala-Salvador Dalí incluyen obras de arte de todo tipo, un total de unas 1.500 obras entre pinturas, grabados, esculturas y fotografías.

Extravagante fachada del Museo Dalí.

Estando en Figueras, no podrá resistirse a volver a la infancia visitando el Museo del Juguete en el que realizaremos un nostálgico paseo por la historia del juguete a través de 4.000 juguetes de varias épocas.

Museo de las Ciencias- Valencia

Es un espectacular edificio de más de 40.000 m2 dedicados al acercamiento de la ciencia y la tecnología al ciudadano, además de disponer de zonas de recreo y restauración. Es parte del conjunto Ciudad de las Artes y las Ciencia.

Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este museo, a diferencia de los tradicionales, nos insta a tocarlo, de hecho este es su lema: "prohibido no tocar, no pensar, no sentir". El objetivo final del Museo es claro: mejorar el nivel cultural de la población que lo visita, provocando la reflexión y reactivando la capacidad crítica.

Museo Nacional del Prado- Madrid

Sin duda, uno de los más importantes de Europa y del mundo. Ya su sola presencia, enorme, majestuosa, nos invita a dejarnos invadir por lo que encierran sus paredes, colecciones permanentes de genios de la pintura como Velázquez, Goya, El Greco, Murillo o Tiziano o Boticelli.

Vista panorámica del Museo del Prado de Madrid.

El museo es un símbolo de la capital española. Fue inaugurado en 1819 y a lo largo de su historia centenaria, ha cumplido con la alta misión de conservar, exponer y enriquecer el conjunto de las colecciones y obras de arte que, estrechamente vinculadas a la historia de España, constituyen una de las más elevadas manifestaciones de expresión artística de reconocido valor universal.

Y sólo unos metros nos separarán de este referente artístico del palacio real más grande de Europa Occidental, estamos hablando del Palacio Real que alberga un valioso patrimonio histórico-artístico, destacando el conjunto de instrumentos musicales conocido como los Stradivarius Palatinos, y colecciones muy relevantes de otras disciplinas como pintura, escultura y tapicería.