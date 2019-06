Si tienes alma nómada y en tus viajes siempre estás buscando vivir experiencias únicas, te sugerimos embarcarte en un crucero de lujo de la naviera Silversea Cruises de la mano de Viajes El Corte Inglés para descubrir los destinos más sorprendentes envuelto en un halo de lujo y confort. Travesías en cruceros de lujo con Silversea Cruises y Viajes El Corte Inglés. ¡Embárcate y déjate mimar!

Hoy en día, para algunas personas sólo hay una manera de viajar: la que aúna el lujo y la comodidad. Eso es lo que nos ofrece Silversea Cruises, visitar los rincones más remotos y bellos del mundo sin renunciar a un confort exquisito. El viaje personalizado es la esencia de Silversea. Con casi 25 años ofreciendo experiencias únicas, Silversea está reconocida como la mejor naviera de barcos pequeños de lujo por la prestigiosa revista Condé Nast Traveller en nueve ocasiones y por la publicación Travel & Leisure en otras siete, y recientemente, este 2019 ha sido galardonada por tercer año consecutivo como la mejor naviera de lujo según los Premios Excellence.

Todo esto además de enorgullecerles, les exige trabajar en la excelencia para que sus huéspedes, desde el momento que embarcan, se sientan atendidos de forma absolutamente personalizada a lo largo de todo el viaje, como si estuvieran en un hotel de lujo de cinco estrellas.

Travesías de lujo

Si hay un lugar en el mundo que quieras descubrir, seguro que podrás llegar a él navegando con Silversea Cruises y de la mano de Viajes El Corte Inglés. La naviera ofrece una gran variedad de itinerarios diferentes por los siete continentes, con más de 900 destinos a visitar entre 2019 y 2020. ¿A qué lugar del mundo te gustaría ir? ¿Al Sudeste Asiático para descubrir culturas milenarias? ¿Conocer los paisajes indómitos de Nueva Zelanda, Australia o Polinesia? ¿Navegar por los impresionantes fiordos chilenos, por la Antártida o Alaska? ¿Llegar navegando hasta el mismo centro de San Petersburgo y “aparcar” cerca del Hermitage? Todo esto con Silversea es posible.

También es posible viajar por destinos que se antojan más cercanos para conocer el Norte de Europa y las Islas Británicas o el Mare Nostrum, cuna de innumerables culturas, historia y mitos, y también de Silversea pues su herencia es italiana. Pero la oferta de destinos va mucho más allá, ya que también incluyen cruceros transoceánicos o la apasionante Vuelta al Mundo Tale of Tales, un crucero único desde San Francisco a Londres en el que viajarás junto a nueve destacados escritores y mentes creativas cuya misión es la de crear una composición literaria u obra artística inspirada en los pensamientos y experiencias que viváis durante 132 días de navegación. Y quién sabe, a lo mejor te conviertes en protagonista o fuente de inspiración de alguno de esos afamados creadores.

Lujosos barcos, atmósfera íntima

La flota de Silversea Cruises pronto la conformarán diez barcos, pues la naviera con su nuevo buque insignia, el Silver Muse, ha conseguido subir el nivel de los cruceros de lujo y ya se ha embarcado en la construcción de un nuevo barco gemelo, el Silver Moon, cuya botadura se espera para otoño de 2020. Sus barcos han sido perfectamente diseñados para ofrecer una atmósfera de elegancia casual a la vez que íntima; ofrecen únicamente acomodación tipo suite. Con capacidad entre 100 y 596 pasajeros, un ratio de cliente-tripulante de casi 1:1 y con la ventaja de que pueden navegar prácticamente por cualquier lugar del mundo atracando en puertos pequeños inaccesibles para barcos más grandes.

Suites con todo lujo de detalles

Silversea Cruises tiene como compromiso convertir cada uno de sus cruceros en una experiencia inolvidable y lo hace brindando a sus huéspedes todo el confort y la elegancia en sus espaciosas suites equipadas con todo lujo de detalles. Todos sus buques ofrecen únicamente acomodación tipo suite, todas exteriores y la mayoría con terraza privada de teca, con todo tipo de comodidades y atención personalizada 24 horas. Al entrar en la suite, todo estará meticulosamente arreglado, cada detalle en su sitio.

Las suaves toallas de algodón y los albornoces de Etro, los productos de baño Bvlgari y un mayordomo que atenderá cualquiera de tus deseos, ya sea celebrar una fiesta en tu suite, servirte un Martini mezclado, no agitado, organizar una cena romántica bajo las estrellas, desayunar en el balcón de tu suite o que te reserve un coche privado para tu próxima escala. La excelencia en el servicio está asegurada.

Ingredientes de Excelencia

Ofrecer cada día platos exquisitos y diferentes mientras navegamos pone en valor la excelencia gastronómica tan cuidada en Silversea. Su innovadora cocina gourmet y la creatividad de sus chefs no tiene límites: sofisticada cocina francesa, delicados platos asiáticos, relajada cocina italiana venerada en todo el mundo... Gracias al tamaño de sus barcos, sus chefs pueden abastecerse de todo tipo de productos en los puertos que visitan. No hay nada mejor, después de un día descubriendo nuevos lugares, que sentarse a la mesa para disfrutar de una rica cena regada con excelentes vinos y buenos compañeros de viaje. No en vano, la comida importa casi tanto como el destino, es parte del lujo Silversea Cruises.

Desconectar, relajarse, disfrutar...

En los barcos de Silversea Cruises no hay lugar para el aburrimiento. A bordo siempre hay algo que hacer, así que prepárate para vivir una explosión sensorial disfrutando de un completo programa diario de actividades y animación para vivir experiencias emocionantes como un masaje en el spa, mantenerte en forma en el gimnasio, asistir a una clase de cocina o de pintura o ver un espectáculo que no tiene nada que envidiar a los representados en Broadway, entre otros. Es este estilo de vida sin preocupaciones, ese delicioso sentido de libertad y bienestar lo que conforma la esencia misma de la experiencia Silversea.

Si quieres más detalles sobre las rutas y excelencias de Silversea Cruises, no espera más, localiza tu crucero ideal de la mano de Viajes El Corte Inglés.