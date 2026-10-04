"Es ilógico que autoricen una marcha ante un congreso inmobiliario": solo había 14 policías y 9 resultaron heridos

Una jornada de manifestaciones en toda España por la crisis de la vivienda y un gran evento con inversores en inmuebles, ¿qué podía pasar si se unían ambos? En la ciudad de Valencia ha terminado con un choque frontal que deja nueve agentes heridos y cinco detenidos. "Es ilógico que autoricen una marcha ante un congreso inmobiliario", sentencia un veterano policía a EL ESPAÑOL.

El Valencia Real Estate Summit se anunciaba desde hace tres meses como un congreso que se celebraría en el futurista complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias diseñado por Santiago Calatrava. Un encuentro para un millar de asistentes con expolíticos como Albert Rivera y economistas como Juan Ramón Rallo entre sus principales reclamos. El lema, 'Si tu dinero pudiese invertirse en inmuebles, el 3 de octubre elegiría Valencia'.

Los organizadores de la marcha en Valencia eligieron este congreso como final del recorrido en la manifestación. Un recorrido que partía a las 11 de la mañana de la céntrica Puerta del Mar y que terminaba en la Rotonda de Teresa, junto al palacio de la ópera Les Arts. Un trazado que había autorizado la Delegación del Gobierno a cargo de la socialista Pilar Bernabé, candidata a la alcaldía contra la popular María José Catalá.

Fuentes de la delegación preguntadas al respecto por EL ESPAÑOL explican que la intención de los manifestantes era concluir en la misma entrada del foro, algo que no se les permitió. Pero sí se les autorizó a concluir su protesta en la rotonda inmediata a la entrada.

Lo que ocurrió fue que, una vez llegaron allí, un grupo de manifestantes rompió el cordón policial y arremetieron contra los agentes, haciendo saltar las vallas contra ellos. Inicialmente solo había 14 en esa zona, según precisan fuentes policiales a este periódico.

"No fue una emboscada", razonan a este medio fuentes policiales, "simplemente llegaron e intentaron pasar sin mediar palabra". Desde el sindicato Jupol critican duramente cómo se había planificado la situación con "un dispositivo absolutamente infradimensionado".

Tanto el sindicato como otras fuentes policiales han señalado a Pilar Bernabé como responsable de los graves incidentes sucedidos, el mayor choque violento del año en Valencia y entre los más graves registrados por la cantidad de agentes heridos en una sola jornada. "Ha sido una falta de órdenes claras por parte de la delegada y muy pocos efectivos para hacerse cargo del último grupo que eran violentos", cuentan a este medio.

Desde Jupol temían por "el riesgo de que las decisiones políticas se impusieran sobre los criterios operativos de los mandos policiales". Y a eso atribuyen que los agentes de la UIP "han pagado las consecuencias".

La interpretación de las fuentes policiales recuerda que "queda poco para las elecciones y se está buscando que la calle se caliente". De hecho, aseguran que "la polarización les viene bien". El problema, como añaden, es que "lo pagaremos los que estamos trabajando a pie de calle, ya lo he visto más veces".

El sábado ha terminado en la tercera ciudad de España con una acampada en la plaza del Ayuntamiento en protesta por la crisis de la vivienda. A media tarde, y después de una asamblea, se han levantado las cuatro primeras tiendas.

Un grupo de unas doscientas personas, según indican fuentes de la Delegación del Gobierno a EL ESPAÑOL, han hecho primero una asamblea tras la cual han decidido acampar en la plaza, como ya se ha hecho en Madrid y otras ciudades.

La coordinación de las acciones, como indican, se está realizando a través de Telegram. A lo largo de la tarde se han ido sumando más personas y se han ido levantando más tiendas en el lugar. Más de una veintena, al filo de la medianoche, que han llegado para alzar su voz frente al problema.

Desde Podemos, su secretaria general Ione Belarra ha cuestionado al Gobierno central quién ha estado al frente de la actuación policial y cuántos heridos hay entre los manifestantes. "La gente está más decidida y más movilizada que nunca para terminar con el negocio de la vivienda. Vamos a hacerles pagar cada desahucio y cada familia a la que le suban el alquiler", publicaba la líder de la formación morada en X.