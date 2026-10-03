Nueve policías heridos en el asalto al congreso inmobiliario a Valencia: la jornada más tensa del año

Las movilizaciones en toda España por el derecho a la vivienda terminan con uno de los mayores enfrentamientos entre manifestantes y Policía Nacional en la ciudad de Valencia. Al menos nueve agentes heridos este sábado, una cifra muy alta y que sitúa la protesta como uno de los choques más duros vividos en la capital del Turia en los últimos años fuera del ámbito del fútbol o de contramanifestaciones ideológicas del 9 d'Octubre.

El sindicato Jupol se ha mostrado especialmente duro al referirse a lo sucedido cuando un grupo de manifestantes ha roto el cordón policial y ha entrado en un congreso inmobiliario, como confirman fuentes oficiales de la Policía Nacional a EL ESPAÑOL.

A partir de ahí aún se está determinando qué ha sucedido cuando un número indeterminado de personas ha accedido a la zona restringida, la del Valencia Real Estate Summit 2026 en Les Arts.

La vigilancia de la manifestación, según ha detallado posteriormente el sindicato, ha estado a cargo de un grupo de la Unidad de Intervención Policial "compuesto por poco más de 40 policías". Este, resaltan, es "un dispositivo absolutamente infradimensionado".

Según Jupol, ahí es donde se han producido los incidentes en el que hay nueve agentes heridos. Las fuentes oficiales rechazan calificar de "choque" lo sucedido ya que están recopilando aún datos sobre el mismo.

La dura valoración del sindicato lamenta que a los agentes encargados "se les ha dejado a los pies de los caballos" y "ha tenido que soportar la violencia de miles de personas, poniendo en serio riesgo su propia integridad e incluso la vida de nuestros compañeros". De ahí que consideran que es "absolutamente intolerable en un Estado de derecho".

El sindicato Jupol afirma que "el problema no eran los manifestantes, sino los grupos antisistema infiltrados". Ahí añade que temían por "el riesgo de que las decisiones políticas se impusieran sobre los criterios operativos de los mandos policiales". Y a eso atribuyen que los agentes de la UIP "han pagado las consecuencias".

Entre las causas que han provocado esto, según razonan desde el sindicato, está el plantear "un dispositivo claramente infradimensionado" y que "una actuación sin la contundencia necesaria ha comprometido gravemente su integridad y seguridad". Por eso señalan a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en Valencia, y candidata por el PSOE a la alcaldía, como "la única responsable".

El Ayuntamiento de Valencia ha lamentado a este medio que "la violencia no cabe en nuestra ciudad". En este mensaje ofrecen "respaldo y apoyo a los policías heridos esta mañana y sus familias ya que velan por nuestra seguridad".

Estas fuentes municipales han mostrado su preocupación por "las marchas no autorizadas, la violencia, el vandalismo y que no se impongan el orden y el sentido común".

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