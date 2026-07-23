El Ayuntamiento podrá destinar a vivienda una parcela de 1.300 m2 del solar de Mestalla al ser "suelo dotacional múltiple"

Los avances inmobiliarios del Valencia CF, que prevé trasladarse de Mestalla al Nou Mestalla en verano de 2027 y vender el codiciado solar de su estadio centenario para sufragar la mudanza, permitirán también al Ayuntamiento de Valencia explotar los metros cuadrados de su propiedad en la zona del campo de fútbol actual.

Es el caso de una parcela de "suelo dotacional múltiple". Como su nombre indica, se trata de un suelo municipal sin uso predefinido que, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la Concejalía de Urbanismo, podrá ser destinada a la construcción de vivienda cuando el nuevo dueño de las parcelas -el Valencia CF las tiene a la venta- derribe el estadio y construya.

Las mismas fuentes consultadas subrayan sobre dicha parcela municipal, de algo más de 1.300 metros cuadrados de superficie, que no existe una decisión tomada sobre qué se pretende hacer en la misma. Está proyectada en los planos del proyecto urbanístico en la esquina donde confluyen la Avenida de Suecia y la Calle Dr. Juan Regla.

La lógica, sin embargo, invita a pensar que la apuesta será residencial, dada la carencia de vivienda que sufren Valencia y su área metropolitana.

De apostar por ello, las opciones que se abren para el Ayuntamiento de Valencia son múltiples. Puede construir directamente para conservar la propiedad de ese inmueble, si bien esta fórmula requeriría de un importante desembolso.

Otra opción es llegar a un acuerdo de colaboración público privada con una promotora para que construya viviendas a cambio de una cantidad económica, explotar las viviendas y/o metros cuadrados en el lugar.

Este fue, precisamente, el planteamiento que realizó ADU Mediterráneo en 2019. La firma planteó un proyecto "compuesto por siete grandes torres, cinco pertenecientes a la cooperativa y dos propiedad del Ayuntamiento, cuyas 22 alturas se construirán sobre una superficie de 25.000 m2 de jardín".

Es decir: esta sociedad cooperativa, que finalmente no logró recaudar el dinero necesario para activar la venta del solar a su favor, proponía construir dos torres de viviendas de 22 plantas para el ayuntamiento.

El consistorio, lejos de la concreción que entonces dio ADU, explica que ni siquiera están claras las alturas que tendrán los edificios a desarrollar en la zona. Las alturas colindantes, un valor que se toma de referencia para la nueva construcción, están fijadas en solo seis, muy lejos de las 22 que proponía ADU.

Sin embargo, el Plan General de Valencia establece que, en un entorno consolidado como el solar de Mestalla, se puede elevar la edificabilidad para adecuar el proyecto a su entorno.

"Edificio singular"

Como reveló este periódico, el nuevo planeamiento aprobado para el solar permitirá a quien compre el suelo del Valencia CF la construcción en el lugar de un "edificio icónico" de los más altos de Valencia, de 29 plantas y 107,7 metros de altura.

Así consta en el estudio volumétrico encargado por el club a Tes Ingenieros, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, que trasladó a la superficie la edificabilidad bajo rasante que había sido concedida al club para que maximizara sus ingresos.

La parcela del Valencia CF cuenta con una edificabilidad de casi 100.000 metros cuadrados, y el club espera, pese a las dudas de los promotores, rebasar la mencionada cifra de 150 millones de euros.

Gesvalt Sociedad de Tasación SA valoró el inmueble en 148,94 millones en una tasación que se encargó en realidad para aportar la parcela como garantía de cobro de los préstamos suscritos por el Valencia CF a través de Goldman Sachs.

La cifra sorprendió en el sector porque la última oferta conocida por el suelo, la de ADU Mediterráneo, fue de 140 millones de euros en 2019, cuando el mercado estaba mucho menos tensionado que ahora.

La parcela cuenta exactamente con una superficie edificable de 97.225 metros cuadrados, según las cifras detalladas entonces por ADU. Del total, 55.769 pueden ser destinados a vivienda -entonces fueron proyectadas cinco grandes torres, y otros 41.456 a los apartados terciario y comercial.