Si el pasado domingo los españoles tocamos el cielo para bajar una segunda estrella a la camiseta de la Roja, los valencianos lo hacíamos con Orgull Valencià cuando el gol de la victoria llegaba de la bota de Ferran Torres, el jugador de Foios.
Anegados de bulos, fakes, medias verdades, y, en general, informaciones interesadas varias, para gloria de la ciudadanía todavía hay periódicos, como en el que en estos momentos dejo negro sobre blanco, que ejercen su labor periodística para garantizar el derecho a la información y se alejan de la narrativa para acercarse a los hechos; y, en este caso, desmentir al diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, que atacaba al héroe del momento con un único y exclusivo fin partidista.
Del meninfotisme al menyspreu són les accions que simplement aporten descrèdit a un poble que no s'identifica amb cap d'estos qualificatius.
Les valencianes i els valencians som una societat orgullosa de la seua identitat, i enguany, declarat any Jaume I, superarem la gran prova de foc, amb la commemoració del 750 aniversari de la defunció del monarca fundador del Regne de València, pare de l'autogovern valencià.
Conéixer la nostra història, les nostres arrels, és el màxim respecte als nostres avantpassats, i de nosaltres depén posar en valor el llegat del qual va portar al nostre territori la innovació que va convertir a un poble en referent econòmic, social i cultural, a més de polític i institucional, amb lleis pròpies per a la regularització del dret més privatiu, el dret civil valencià, a través d’Els Furs.
Encara hui perdura l’empremta del conqueridor amb les denominacions pròpies de les nostres institucions, com Les Corts Valencianes, el Consell o el Síndic; i és la nostra labor conéixer-ho i protegir-ho com a valor de pertinença.
El rei Jaume I simbolitza la unió des de la transversalitat ideològica, com a figura emblemàtica assumida per totes les posicions polítiques, havent d'allunyar-se d'accions partidistes promotores de separatismes socials davant un denominador comú reconegut pel col·lectiu; i, des de la vertebració territorial, aconseguint arribar a cada racó de la Comunitat Valenciana.
Estos són els dos eixos sobre els quals totes les accions commemoratives han de sostindre's per a culminar amb èxit el reconeixement del llegat del conqueridor, generant orgull identitari i donant-li continuïtat fins a la celebració l'any 2038, al 800 aniversari de la fundació del Regne de València.
És un honor poder transmetre a les noves generacions cap a on ens porta creure en nosaltres mateixos, des dels nostres orígens fins a l'actualitat, i, amb la unió de pertinença a un mateix poble, abraçar les nostres senyes d'identitat des de l'Orgull Valencià.