En los últimos días, hemos asistido a un episodio que refleja a la perfección la manera de hacer política de los partidos de la oposición. En concreto me voy a referir a Compromis. Su portavoz en el Ayuntamiento ha dejado patente una vez más que su única estrategia es la política fake.

Lo ocurrido con el falso vertido de petróleo en las playas de El Saler es el último ejemplo de una forma de entender la política basada en el ruido, el barro y la mentira.

Compromís se lanzó a las redes sociales para denunciar un supuesto vertido de petróleo, relacionándolo con la ampliación del Puerto de Valencia y acusando a quienes la apoyamos de poner en riesgo la salud de los vecinos y el entorno natural.

El problema es que la denuncia, lejos de basarse en hechos contrastados, resultó ser un montaje más: lo que ella describía con tanta vehemencia como "chapapote" no eran más que hidrozoos, unos microorganismos marinos inofensivos arrastrados por el temporal.

Este episodio no es un error aislado ni una simple confusión. Responde a una estrategia bien conocida: embarrar el terreno, difundir bulos y mentiras para frenar cualquier avance en nuestra ciudad.

Una táctica que se repite constantemente en cada uno de los ámbitos en los que la izquierda no tiene respuestas: no tienen respuesta a su política laxa ante la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad; no tienen respuesta ante su política de abandono de los mercados municipales o instalaciones deportivas, muchas de ellas apuntaladas o cerrados, y no tienen respuesta ante una política cultural que se basó en tener cerrado el Palau de la Música cuatro años cerrado por goteras y desprendimiento de los techos.

Lo demostraron estando en el gobierno y lo han demostrado estando en la oposición con la dana. De las llamadas de colaboración de los primeros días para ayudar en lo que necesitaran nuestras pedanías han pasado al discurso de las acusaciones vacías y sin sentido para sacar redito político del dolor y sufrimiento de los que lo han perdido todo.

Es la única forma que entienden de hacer política: la del barro, la de cuanto peor, mejor, lo que no solo me parece una falta de respeto total y absoluta hacia los ciudadanos sino lo que es peor, responde a una estrategia calculada para desviar la atención sobre su incapacidad para gestionar los problemas reales de la ciudad. Y precisamente por eso los ciudadanos los mandaron a la oposición.

En contraste con esta política fake, nosotros seguimos trabajando para construir una Valencia mejor. Lo hemos demostrado en situaciones de emergencia como la dana, cuando pusimos en marcha todos los recursos disponibles para ayudar a los vecinos afectados.

El verdadero chapapote no es el que denunció erróneamente Compromís, sino el que utilizan los partidos de la izquierda para embarrar el debate público y desviar la atención de su ineficacia. Una política fake sustentada de mentiras y bulos que solo busca crispar a los ciudadanos y bloquear cualquier avance en nuestra ciudad.

Valencia merece una política seria y honesta, y es la que está ofreciendo el gobierno de la alcaldesa Mª José Catalá desde el trabajo, transparencia y las soluciones reales.