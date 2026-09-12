Toni, cocinero: "Para hacer el mejor arroz de puchero se echa 1,8 litros de caldo y únicamente 600 gramos de arroz"

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Hay infinidad de maneras de preparar arroz, pero si hay una que destaca por ser "lo más valenciano que hay para comer en verano", esa es el arroz de puchero.

El valenciano Toni Carceller, cocinero y finalista de la sexta edición de MasterChef, explicó los pasos para hacer esta receta en uno de los vídeos publicados en su perfil de Instagram.

"No sé qué pasa con las madres valencianas, pero da igual que estemos a 10 grados o a 40… como nos juntemos muchos a comer, se hace puchero", sentenció.

"¿Qué es lo más valenciano que hay para comer en verano?", se pregunta. "Puchero", le responde un familiar.

Carceller reconoce que "razón no les falta" a las madres. "Pocas cosas hay mejores para dar de comer a un montón de gente", concluye.

Él prefiere acompañar el puchero con arroz, aunque también hay quienes optan por usar fideos; una decisión que "puede dividir familias" -bromea-.

Para prepararlo, recomienda utilizar "menos arroz de lo habitual, porque aquí el arroz no viene solo". Una vez listo, se sirve acompañado de la carne, las verduras y el resto de ingredientes del puchero.

Preparación

Arroz de puchero Ingredientes 600 g de arroz

6 longanizas de cerdo

200 g de garbanzos del puchero

1 cabeza de ajos

1 cucharada de pimentón dulce

200 g de tomate triturado

1,8 litros de caldo de puchero

Azafrán

Sal

En primer lugar, sofríe las longanizas y la cabeza de ajos. Después, añade el pimentón y, rápidamente, el tomate triturado para evitar que el pimentón se queme. "Dejamos que el tomate reduzca bien", explica.

Después, añade los 200 gramos de garbanzos que saca del propio puchero y los reparte por la paella. A continuación, vierte los 1,8 litros de caldo del puchero y el azafrán.

Cuando el caldo empieza a hervir, incorpora 600 gramos de arroz: "Lo repartimos bien por toda la paella y ya no lo tocamos. Poco más necesita esto".

Tan solo hace falta un buen caldo de puchero, controlar bien la cocción del arroz y sacar a la mesa toda la carne y la verdura para acompañarlo. "Simple, sencillo y espectacular. El socarrat que se le queda a este arroz es una auténtica maravilla", asegura Carceller.

"Porque si una madre valenciana ha dicho que hoy hay puchero… hoy hay puchero", zanja.