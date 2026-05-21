El castillo templario mejor conservado de España: es del siglo XI, está "perdido" y es perfecto para una escapada

España cuenta con un patrimonio histórico muy bien conservado. Son muchas las localidades que todavía preservan algunas de sus fortalezas más relevantes de siglos atrás que en la actualidad se han convertido en atractivos turísticos.

Una de ellas es el Castillo de Xivert, una de las fortificaciones más relevantes de la provincia de Castellón, concretamente ubicado en la Sierra de Irta y en el término municipal de Alcalà de Xivert.

Su origen se remonta a la época musulmana, entre finales del siglo X y principios del XI. Durante ese periodo, la fortaleza formaba parte de una red defensiva creada para proteger el territorio y controlar las principales rutas comerciales y militares.

La ubicación del castillo era estratégica porque permitía vigilar los caminos cercanos y detectar posibles ataques enemigos. Además, su posición elevada facilitaba la comunicación visual con otras fortalezas importantes situadas a lo largo de la costa valenciana.

El recinto fortificado ocupa aproximadamente 8.000 metros cuadrados y estaba dividido en distintas zonas. En la parte más alta se encontraba la alcazaba, utilizada como centro militar y político durante los momentos más importantes de la historia.

Más abajo se situaba el albacar, un espacio protegido por murallas donde los habitantes y los animales podían refugiarse durante los ataques enemigos. También existía una pequeña aljama musulmana que permanecía separada del resto del recinto defensivo.

Uno de los elementos más interesantes del castillo es su avanzado sistema hidráulico. La fortaleza conserva varios aljibes y depósitos destinados al almacenamiento de agua, fundamentales para garantizar la supervivencia de la población durante largos periodos de asedio.

Castillo Templario de Xivert. Turisme CV

Entre los restos arquitectónicos más destacados se encuentran las torres gemelas, la capilla gótica y una inscripción cúfica de origen islámico. Estos elementos representan la convivencia histórica entre las culturas musulmana y cristiana presentes en la fortaleza.

Castillo templario

Tras la conquista cristiana del territorio en el siglo XIII, el castillo pasó a manos de la Orden del Temple. Los templarios realizaron importantes reformas arquitectónicas para adaptar la fortaleza a las necesidades defensivas y militares de aquella época.

Entre las construcciones levantadas por los templarios destacan las murallas de piedra, varias torres defensivas y diferentes espacios destinados a la vigilancia. Muchas de estas estructuras todavía pueden observarse actualmente, conservando parte del aspecto original de la fortaleza medieval.

En la cima se levanta la fortaleza templaria, que cuenta incluso con capilla, espaciosas dependencias, establos... así como con diversas torres.

Son notables la parte sur con las dos torres circulares y el muro, obra de piedra labrada, como también lo es una gran cisterna para proveer de agua el castillo, tal y como detalla Turisme CV en la descripción del monumento.