El pueblo ideal para comer una buena fideuà y recorrer a pie sus playas de arena fina: patrimonio histórico junto al mar

No importa si eres más de playa o de montaña. Gandía lo tiene todo: desde su patrimonio histórico, hasta sus playas de arena fina o la cima del Mondúver.

Aunque principalmente destaca como un destino de costa, es una ciudad con una amplia oferta gastronómica y hostelera y con una historia apasionante.

Bañada por el mar Mediterráneo, sus playas de arena fina están llenas de vida. La playa de l'Ahuir cuenta con un cordón dunar y tiene un gran valor ecológico, mientras la fantástica playa Nord tiene servicios de todo tipo.

Gandía también es cultura con sus Murallas o la imponente Colegiata de Santa María, un templo gótico de gran relevancia arquitectónica, y el Palacio de los Duques.

En este último, un magnífico edificio con siglos de vida, se puede conocer a la saga de los Borja, una familia mítica que fue clave en la historia valenciana.

La lista sigue con el Castillo de Bairén, una fortaleza que ha visto pasar siglos y civilizaciones, las Escuelas Pías-Antigua Universidad o la Fortaleza Alquería del Duc.

Palacio de los Duques de Gandía. Turisme CV

Tampoco se puede perder El Morabito, un edificio singular de planta circular que probablemente se utilizó para almacenar nieve en el siglo XVII.

Completan la oferta cultural del municipio el Museu Arqueològic de Gandía (MAGA), su museo arqueológico o su Museo Fallero.

En los alrededores de Gandía se encuentra, además, la Cova del Parpalló, un abrigo natural donde se han encontrado restos del paleolítico.

Y para los amantes del senderismo, el Paraje Natural Municipal Parpalló-Borrell, la partida de Marxuquera o la Sierra de Falconera ofrecen unas vistas espectaculares.

Fideuà

Si hay algo que caracteriza a esta localidad es la fideuà, su seña de identidad gastronómica, con más de 100 años de historia.

La Asociación Gastronómica Fideuà de Gandía corrobora que la autenticidad está en la base marinera, el fideo nº4, un fumet bien hecho y el respeto a los ingredientes oficiales (sin añadir otros pescados o cefalópodos).

La auténtica fideuà de Gandía. EE

Según la entidad, la fideuà de Gandía se define por "el respeto a la receta oficial, el fideo nº4, un fumet marinero y un sabor limpio, equilibrado y sin ingredientes "extra" que alteren su identidad".

Para rendirle culto, la ciudad se convierte cada año en escaparate culinario, impulsando el turismo gastronómico y la difusión de la auténtica receta.

El Concurso Internacional de Fideuà de Gandía reúne a chefs y restaurantes que buscan reconocimiento, visibilidad y prestigio.

Tras más de 40 años de historia ha conseguido una amplia proyección con la presencia de grandes artífices de la "alta" cocina internacional y los restaurantes más prestigiosos e innovadores del país.