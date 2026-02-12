El restaurante de Castellón en el que comió Gerard Piqué con su novia, Clara Chía: "Ojo con los platos fuera de carta"

El domingo 1 de febrero el CD Castellón venció al FC Andorra, el equipo presidido por Gerard Piqué, con el que el conjunto de Pablo Hernández se convirtió todavía en más líder de la Liga Hypermotion.

Con motivo del duelo entre ambos conjuntos, el exjugador del FC Barcelona, junto a su pareja, Clara Chía, aprovechó para visitar algunos de los rincones más conocidos de la ciudad de Castellón.

El domingo se desplazaron hasta el Grau para degustar la cocina local en la conocida Tasca del Puerto, un establecimiento muy popular donde compartieron mesa y posaron amablemente con el propietario.

El exfutbolista del Barcelona no quiso perderse el encuentro disputado por la tarde entre el CD Castellón y el FC Andorra, siguiendo atentamente el partido desde la grada.

La noche anterior, la pareja también fue vista recorriendo varios locales de ocio del distrito marítimo, disfrutando del ambiente y accediendo a fotografiarse con algunos vecinos que se acercaron para saludarles durante su breve estancia.

En cuanto al restaurante, la Tasca del Puerto es uno de los establecimientos más reconocidos del Grau de Castellón, frecuentado tanto por vecinos como por visitantes que buscan cocina mediterránea auténtica en un ambiente cercano y marinero.

El establecimiento destaca por su especialidad en arroces, pescados frescos y mariscos de la zona, elaborados con productos de proximidad que reflejan la tradición gastronómica del litoral castellonense en cada plato.

Su ubicación, próxima al puerto, le aporta un encanto especial, con un entorno vinculado al mar que refuerza la experiencia culinaria.

El local combina una decoración sencilla y acogedora con un servicio atento y familiar, lo que ha contribuido a consolidar su prestigio como punto de referencia gastronómico en la localidad.

A lo largo de los años, la Tasca del Puerto ha recibido a personalidades y comensales habituales por igual, manteniendo siempre una apuesta firme por la calidad, el trato cercano y el sabor tradicional.

Precio y opiniones

El precio medio por comensal ronda los treinta euros, aunque puede aumentar si se opta por marisco o sugerencias fuera de carta. Dispone de menús especiales y degustaciones que elevan la experiencia gastronómica.

En TripAdvisor, los comensales alertan de esos mismos platos. "Ojo con los platos fuera de carta", advierte un usuario en el portal web.

Además, el restaurante acumula numerosas valoraciones de clientes que destacan la calidad del producto, especialmente los arroces y pescados. Muchos visitantes elogian el sabor, la presentación de los platos y el ambiente acogedor.

Sin embargo, algunas opiniones señalan que los precios pueden resultar elevados y que ciertos platos fuera de carta no siempre detallan su coste con claridad. También aparecen comentarios dispares sobre el ritmo del servicio.