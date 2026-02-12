Ya es oficial: Valencia anuncia los 34 artistas que actuarán en los Conciertos de Viveros en 18 noches este verano

El Ayuntamiento de Valencia ya ha dado a conocer al elenco de artistas que se subirán al escenario de los Conciertos de Viveros durante el próximo mes de julio.

En esta ocasión, cantantes de toda la vida como Duncan Dhu con Mikel Erentxun, otros más actuales como Juan Magán e incluso The Jacksons actuarán en los Jardines de Viveros de Valencia.

"Con esta programación queremos ser un referente musical para todos los públicos, combinando grandes nombres internacionales, artistas nacionales y emergentes, dando visibilidad a nuestros talentos valencianos", aseguró la concejal de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, durante la presentación del cartel.

De esta forma, el ciclo contará con 18 noches de conciertos y 34 artistas, con la posibilidad de incorporar nuevos artistas invitados en algunas fechas.

Como cada año, Conciertos de Viveros se consolida así como un escaparate de música en directo con artistas de todo el mundo, combinando grandes giras internacionales con artistas nacionales a la vez que se promueve la visibilidad y proyección de artistas valencianos emergentes.

La programación de Conciertos de Viveros 2026 combina leyendas de la música, artistas internacionales y talento emergente nacional y local, para ofrecer una experiencia musical para todos los gustos.

El pop y el pop-rock español estarán presentes con grandes nombres como Duncan Dhu, que abrirá el ciclo el jueves 2 de julio con sus clásicos melódicos de los años 80 y 90; y Ana Torroja el martes 14 de julio.

Entre los jóvenes talentos nacionales destacan Javi Medina (viernes 3 de julio), cantautor madrileño que combina pop y ritmos urbanos; y Valeria Castro (domingo 5 de julio), en constante proyección nacional e internacional.

A este bloque se suma Tony Hadley, histórica voz de Spandau Ballet, que actuará el domingo 12 de julio.

En el terreno del rock y heavy metal, Deep Purple subirá al escenario el martes 7 de julio, con un espectáculo repleto de piezas clásicas. Garbage traerá, el miércoles 8 de julio, su distintivo rock alternativo con toques electrónicos.

Los amantes del metal también podrán disfrutar el viernes 24 de julio de Warcry, la emblemática banda española de heavy metal melódico.

En la vertiente más emergente del rock nacional, Ultraligera demostrará su energía y creatividad en directo el sábado 11 de julio.

Los ritmos latinos y urbanos tendrán un espacio destacado, empezando con la salsa del Septeto Acarey, el sábado 4 de julio, y la actuación de Gente de Zona el jueves 23 de julio, referentes del reguetón y la música urbana cubana.

Danny Ocean llega el lunes 6 de julio para aportar su estilo pop-reguetón con grandes hits internacionales, mientras que Juan Magán promete para el jueves 9 de julio, un espectáculo lleno de electro-latino y baile.

El cierre del ciclo, el sábado 25 de julio, estará a cargo de Silvestre Dangond, que combina la fuerza del vallenato con la salsa colombiana en un directo vibrante. También incorpora propuestas de reggae, soul y música electrónica.

El miércoles 15 de julio, UB40 llevará al público a un viaje por sus clásicos del reggae británico, mientras que el 16 de julio, The Jacksons revivirán la historia del pop y el soul con su repertorio icónico al estilo de su famosísimo hermano, Michael Jackson.

Para los amantes de la música electrónica, llega el viernes 17 de julio el DJ Padre Guilherme, que ha revolucionado la escena internacional al fusionar la profundidad de la música sacra con la energía del techno y que ofrecerá un set contemporáneo que animará a todos los públicos.

Finalmente, la escena nacional estará representada por La Plazuela, la noche de ‘La Gran Nit del 18 de julio. Un grupo granadino de pop-rock que aportará frescura y energía al ciclo.

Además, los artistas invitados y teloneros incluirán un elevado número de talentos valencianos, lo que reafirma el compromiso del festival con la promoción de los músicos locales.

Durante la presentación, la concejal destacó que en este ciclo de Conciertos de Viveros participan nueve promotoras diferentes, de las cuales ocho son valencianas, “una decisión orientada a dar cabida al mayor número posible de empresas locales y reforzar la confianza en el tejido empresarial cultural de la ciudad”, ha subrayado.

Con el objetivo de compatibilizar la celebración de los conciertos con el descanso del vecindario, la Delegación de Fiestas y Tradiciones ha establecido unos horarios ajustados para las actuaciones.

De domingo a jueves, los conciertos finalizarán como máximo a las 00:00 horas, mientras que los viernes y sábados se permitirá una ampliación de media hora, fijando el límite a las 00:30 horas.

El inicio de cada concierto podrá variar en función de la existencia o no de artistas invitados, si bien el espectáculo principal comenzará entre las 21:30 y las 22:00 horas, lo que garantizará una duración adecuada del evento y el cumplimiento de los horarios establecidos.

En cuanto al acceso, la delegada de Fiestas y Tradiciones ha destacado que, en un contexto de subida general de precios, se ha trabajado para ofrecer entradas moderadas, gracias a la estrecha colaboración del Ayuntamiento de València con las empresas promotoras.

El precio medio se sitúa en 37 euros, con localidades que se venden desde los 25 €. Las entradas ya están a la venta en la web oficial.