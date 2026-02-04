Mercedes (86), abuela cocinera, sobre cómo hacer albóndigas caseras: "Para hacer la mezcla añado solo la yema del huevo"

0 votos

Mercedes Real es la abuela valenciana por excelencia, conocida en redes sociales como la @iaiacocinera. Gracias a su desparpajo acumula ya 114.000 fieles seguidores. Es su nieta Laia quien lleva la cuenta y graba sus recetas caseras. Las dos son de Puçol (Valencia).

A sus 86 años, Mercedes desprende una vitalidad que traspasa las pantallas. Todo empezó casualmente un domingo de comida familiar, cuando subieron un vídeo a Tiktok que alcanzó miles de visualizaciones.

Laia comparte a menudo el paso a paso de los platos de su abuela, la gran protagonista. "Bon dia, seguidors, hui anem a fer..." (Hola, seguidores, hoy vamos a hacer...). Así saluda siempre a su público.

En una de sus recetas revela el truco para hacer las mejores albóndigas caseras. "Para hacer la mezcla añado solo la yema del huevo; la clara la reservo para pasarlas por ella antes de freírlas", dice.

Mercedes explica cómo las hace en apenas unos sencillos pasos. En la carne de cerdo cruda que tiene preparada añade el pan que ha dejado a remojo, la yema de huevo, la pimienta, las hierbas provenzales y la sal.

Es el momento de amasar todos los ingredientes para formar las 'bolitas' que pasará por la clara que ha reservado. Después, las fríe. Y ya estaría, aunque recomienda servirlas con una salsa de tomate.

Con las albóndigas también se puede hacer un guiso; receta que también enseña. Para ello, primero sofríe una cebolla y un tomate y agrega un poco de pimentón rojo.

Posteriormente, echa el sofrito en un cazo con agua, donde pone las patatas y la zanahoria, un poco de azafrán, sal, un picadillo de cacahuete, ajo y perejil. Por último, añadiría las albóndigas y lo deja hervir durante 30 minutos.

Para despedirse, lo hace con un "ale adéu" (ale, adiós), conciso y breve. Así es como se ha ganado el cariño de sus seguidores.