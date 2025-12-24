Los pueblos de Valencia con mercados navideños para visitar: incluyen música, gastronomía y ocio

Uno de los planes por excelencia de la época navideña es visitar mercadillos de Navidad. Se trata de un rato agradable para pasar entre familiares o amigos, a la vez que se apoya el comercio local.

En esta ocasión, la Diputación de Valencia, a través de València Turisme, y la Federación de Ocio y Turismo (FOTUR) han llevado a cabo una campaña de promoción turística que ha recorrido diez ferias y mercados de la provincia de Valencia entre los meses de octubre y diciembre.

La colaboración ha tenido como objetivo promocionar e impulsar los municipios de Valencia, fomentar el comercio de proximidad, reforzar la identidad de cada destino y potenciar el atractivo turístico de la provincia mediante actividades de promoción y turismo.

El programa de actividades ha llevado propuestas gastronómicas con producto autóctono, animación musical a cargo de DJs locales y la distribución de merchandising promocional -abanicos, mochilas y otros obsequios- a diversos eventos.

Uno de ellos es el FIMEL, en Meliana. Se celebró el domingo 5 de octubre y contó con una degustación de horchata y fartons de Denominación de Origen, acompañada de música y DJs.

Otro ejemplo es Gastrónoma, celebrado el domingo 26 de octubre. Una jornada de mañana y tarde con degustación de cócteles inteligentes y música con DJs.

En Cocentaina brilló la Fira de Tots Sants, que tuvo lugar el domingo 2 de noviembre con una degustación de cócteles inteligentes y música con DJs.

También la Fira de les Comarques, en Valencia, que se llevó a cabo el fin de semana del viernes 7 al domingo 9 de noviembre. Ese mismo domingo se celebró, además, la Fira de les Tradicions de Titaguas, con degustación de cócteles sin alcohol y música con DJs.

La Feria del Comerç de Puçol se celebró el sábado 13 de diciembre, y contó con una chocolatada popular. Días después, el 20 de diciembre, tuvo lugar el Mercado de la Trufa en Chelva, con degustación de cócteles sin alcohol y música con DJs.

En la ciudad de Valencia, La Vila del Nadal de la Plaza de Manises también cuenta con el apoyo de esta iniciativa de promoción turística.

En este caso se celebra tres días: domingo 21 de diciembre, de 19:00 a 21:00 horas; miércoles 24 de diciembre, de 12:00 a 14:00 horas; y domingo 28 de diciembre, de 19:00 a 21:00 horas. Todos con degustación de cócteles sin alcohol y música con DJs.

Una de las señas de identidad de esta iniciativa ha sido la apuesta por los cócteles inteligentes sin alcohol, elaborados con producto autóctono de la Comunitat Valenciana y servidos por barmans profesionales.

Asimismo, la presencia de DJs locales en cada una de las citas ha contribuido a generar un ambiente dinámico, lúdico y festivo.

Las propuestas gastronómicas se han completado con chocolatadas populares y degustaciones de horchata y fartons, reforzando el protagonismo del producto valenciano.

Con esta campaña, FOTUR, junto a la Diputación de Valencia y València Turisme, reafirma su compromiso con la visibilización y el impulso del sector turístico y del ocio como motores de desarrollo económico, social y cultural de la Comunitat Valenciana.