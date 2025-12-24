Así será la Nochevieja 2025 en Valencia: para todos los públicos, con música en directo y castillos de fuegos artificiales

La cuenta atrás para despedir el año 2025 ha comenzado. No las campanadas, pero sí los preparativos para un último día del año con ambiente festivo.

Así, la capital del Turia ya se prepara para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026 con una gran celebración en la plaza del Ayuntamiento, pensada con un marcado carácter familiar, festivo y seguro.

Desde el Consistorio resaltan que la programación está diseñada "para todos los públicos", y entre otras cosas incluye música en directo y tres espectáculos de fuegos artificiales.

Uno de los momentos más destacados de la jornada serán las campanadas infantiles, organizadas por la Delegación de Fiestas y Tradiciones, que este año amplían su horario y se celebrarán de 10:30 a 13:00 horas, lo que permitirá a más familias disfrutar de esta cita tan esperada.

Durante toda la mañana, la plaza se transformará en un espacio lleno de ilusión con animación infantil, espectáculos de circo y zonas de photocall, pintacaras y globoflexia, pensadas para el disfrute de todos los niños.

A las 12 horas, el reloj del Ayuntamiento marcará las 12 campanadas para que los pequeños y sus familias puedan recibir el año nuevo.

Como gran novedad, Gisela será la encargada de amenizar en directo este momento poniendo voz y música a uno de los momentos más especiales del día y convirtiendo la celebración en una experiencia inolvidable.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha destacado que “las campanadas infantiles se han consolidado como una cita imprescindible para las familias y este año hemos querido reforzarlas ampliando el horario y contando con una artista tan querida como Gisela, para que los niños vivan una experiencia llena de ilusión, música y alegría”.

Por la noche, la plaza del Ayuntamiento volverá a ser el punto de encuentro para despedir el año. El recinto se cerrará al público a partir de las 20:30 horas y el acceso se abrirá desde las 22:00 horas a través de los cinco puntos habilitados: Marqués de Sotelo, passeig de Russafa, Correos, Barcas y María Cristina.

En estos puntos de acceso se repartirán 10.000 vasos reciclables con el objetivo de evitar la entrada de envases de cristal al recinto y reforzar la seguridad durante la celebración.

La música correrá a cargo de reconocidos DJ del panorama valenciano y nacional. El encargado de abrir la noche será el valenciano Boccachico, que ofrecerá una sesión llena de ritmo desde uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, el balcón del Ayuntamiento de València, con el objetivo de hacer bailar y disfrutar al público asistente.

El punto álgido y esperado de la noche será a las 23:59 con el inicio de la cuenta atrás de 12 campanadas que marcarán la entrada al 2026 con un gran espectáculo combinado de música, luces y fuegos artificiales de la pirotecnia Vulcano.

Tras la llegada del nuevo año, a partir de las 00:00 horas, tomará el relevo Pepino Marino, el DJ madrileño conocido por su estilo fresco y divertido, que pondrá la banda sonora a los primeros compases de 2026 con una sesión especial cargada de temas festivos.

Finalmente, Ele DJ será la encargada de poner el broche musical a la noche, aportando energía y dinamismo con una cuidada mezcla de géneros como el pop y el house. Más de 10.000 palos de luces LED ayudarán a crear una atmósfera festiva en toda la plaza.

"Queremos que la plaza del Ayuntamiento sea el punto de encuentro de la ciudadanía para una noche tan especial, donde, de una forma segura, la música y el ambiente festivo nos permitan comenzar el nuevo año con ilusión, alegría y optimismo", ha subrayado la concejal.

Todo ello estará coordinado por un equipo especializado de 150 técnicos, que darán forma a un completo espectáculo de luz y sonido para acompañar las doce campanadas, con un despliegue compuesto por seis torres de sonido, más de setenta focos, pantallas de gran tamaño y efectos como máquinas de humo y confeti.

El Ayuntamiento de València, en colaboración con el Área de Seguridad y Movilidad, ha diseñado un dispositivo especial que contará con Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, personal técnico municipal y un amplio despliegue sanitario, con ambulancias UVI medicalizadas y SVB. Desde el Ayuntamiento de Valencia se recomienda al público que utilice el transporte público para acudir a la fiesta de Nochevieja.