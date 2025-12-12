Concha (86), abuela valenciana, explica cómo hacer un buen cocido de Navidad: "Pongo 10 patatas y 500gr de garbanzos"

0 votos

Comensales: 10

Concha ya ha perdido la cuenta de los años que lleva haciendo el cocido de Navidad para su familia. Cada 25 de diciembre, diez personas se reúnen en su casa para celebrar un día más que señalado en el calendario, y su cocina nunca falla.

A sus 86 años, esta abuela valenciana ya se considera experta del cocido navideño, y su objetivo es conseguir que la receta perdure con el paso de las generaciones.

Tiene varios trucos y consejos que ha desvelado a EL ESPAÑOL para hacer un buen cocido tradicional de Navidad. "Pongo 10 patatas y 500gr de garbanzos", destaca Concha.

En su caso particular, el cocido lo realiza cada año para diez personas: su marido, su hermana, sus hijos -y parejas- y sus nietas. Así, advierte que la cantidad de los ingredientes dependerá del número de comensales.

Cuando llega el 25 de diciembre, Concha saca del armario una olla de porcelana "de las antiguas" donde cocina la comida de Navidad. "Tiene 75 años, pero solo la gasto una vez al año", subraya.

Su madre ya la gastaba cuando lo cocinaba ella, y una joven Concha le ayudaba, con ganas de aprender a hacerlo, para algún día ser ella la que lo cocinase. "Utilizo la misma receta, es la tradicional", explica.

De hecho, esta olla es una de las claves para que salga un cocido sabroso. Según esta abuela valenciana, "no se debe hacer en una olla a presión", y siempre que sea posible se debe usar una de porcelana.

Esta se llena de agua, y una vez está al fuego, se comienzan a echar los ingredientes. "Es importante poner primero los que más tardan en cocer. Por ejemplo, como al pollo le cuesta muy poco, se pone al final", apunta Concha.

Aunque para hacer el cocido utiliza la misma receta que su madre, la tradicional, admite haber innovado en un aspecto concreto. "El caldo se puede hacer con arroz. Otra forma típica es hacer sopa cubierta, pero en mi familia no gusta, así que lo hago de otra manera", relata.

Así, acompaña la sopa con unos panecillos hechos a mano. "Se cuece pechuga de pollo, se fríen dos hígados y se amasan con la pechuga y una lata de foie gras", explica Concha. Después, rellena con ello pequeñas tostadas de pan "como si fuese un sandwich" y las pasa por leche, huevo y una sartén.

Ingredientes Olla con agua

1 kg de garreta de ternera

Medio pollo

1kg de carne picada (medio de magro y medio de ternera)

Medio kg de garbanzos

1 patata por persona

3 piezas de cada embutido (blanquet, morcilla, chorizo)

2 zanahorias

1 pieza de cada verdura (nabo blanco, napicol, apio, col rizada)

La elaboración

Para hacer un buen cocido no hay que tener prisa. Se necesita tiempo, en el caso de Concha, aproximadamente una hora y media de cocción.

Una vez el agua está al fuego, se añaden primero los garbanzos, ya que "es lo que más cuesta cocer". Después es el turno de las verduras.

"Se pone una col pequeña rizada, zanahoria, nabo blanco y amarillo, chirivía, apio..." enumera Concha. Todo ello, destaca, en una bolsa de rejilla "para luego poder sacarlo bien".

Los siguientes ingredientes son la ternera, las pelotas -hechas a mano con carne picada, huevo y piñones- y las patatas, "una por persona". El pollo, como "cuece rápido", aconseja "no tenerlo mucho".

Una vez cocidas las verduras, se incluyen los embutidos. También en una bolsa de rejilla, "para que no se deshaga todo". El proceso entero se debe hacer a fuego lento.