Mercedes (86), abuela cocinera sobre las lentejas: "Hay que hervirlas primero 5 minutos para quitarles la suciedad"

Se le conoce como la @iaiacocinera en Instagram y, con su desparpajo, ha conseguido 108.000 seguidores. Mercedes Real es de Puçol (Valencia) y a sus 86 años comparte en redes sociales sus trucos y recetas caseras.

Todo comenzó casualmente un domingo de reunión familiar, cuando su nieta Laia la grabó y subió un vídeo a Tiktok que se hizo viral. Desde ese día es ella quien lleva la cuenta de su abuela, donde publica paso a paso cómo hace sus platos.

"Bon dia, seguidors, hui anem a fer..." (Hola, seguidores, hoy vamos a hacer...). Con este saludo se dirige siempre a sus seguidores. En una de sus recetas desvela el truco definitivo para hacer lentejas. Es "dejar hervirlas primero durante cinco minutos para quitarles la suciedad".

La abuela cocinera de Puçol explica cómo las cocina: "Mirad qué agua más negra", dice mientras cuela las lentejas.

Después, las vuelca en agua limpia para comenzar a hervirlas. "Tengo otro plato con una cebolla, un tomate, una patata y dos zanahorias, todo picado. Lo echo todo a la cazuela. Después, añado otra patata y otra zanahoria peladas y enteras. También una cabeza de ajos", detalla.

El siguiente paso es agregar las costillas de cerdo, un poco de sal y a hervir a fuego medio-bajo. Tras casi una hora cociéndose, añade dos chorizos y lo deja media hora más.

"Mirad cómo ha quedado. Después de una hora y media al fuego, este es el resultado", enseña Mercedes en redes. "Si lo hacéis, ya me diréis cómo os queda. Hace un olor de lo más bueno".

Además de lentejas y otros platos tradicionales valencianos, también elabora algunos de temporada o aquellos que le piden en comentarios.

Para despedirse, dice: ale adéu (ale, adiós), conciso y breve. Así se ha ganado a esos fieles digitales.