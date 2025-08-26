La Tomatina del "renacer": Buñol se prepara con la carga de 120.000 kilos de tomate extremeño en los camiones

Carga del tomate en los camiones para la celebración de la Tomatina de Buñol (Valencia). Europa Press / Jorge Gil

La del 2025 es la Tomatina del "renacer". Tras la dana del pasado 29 de octubre, "después de lo sufrido y lo vivido se demuestra que los valencianos renacen y están preparados para lo que nos venga".

Así lo ha expresado el primer teniente alcalde y concejal de la Tomatina de Buñol, Sergio Galarza, quien ha supervisado este martes los trabajos de carga de los camiones.

Otros 120.000 kilos de tomates serán el arma de la batalla más emocionante que se libra en España cada año. La munición ya ha sido cargada en camiones y está lista para ser lanzada en esta popular fiesta de repercusión internacional.

La Tomatina de Buñol (Valencia) lanzará el último miércoles de agosto de 2025 los tomates procedentes de una empresa de Extremadura, tras un contrato que salió a licitación por 53.000 euros.

"Se trata de tomates 'tipo pera' que no son aptos para el consumo humano y se cultivan exclusivamente para la Tomatina", ha explicado Galarza.

La Tomatina de este año, que celebra su edición número 78 y tiene como lema Tomaterapia, ha vuelto a colgar el cartel de "no hay billetes" y espera reunir a 22.000 personas -el aforo máximo previsto-.

Muchos de los visitantes proceden del extranjero, en especial de la India y de Australia, "mientras que ha bajado el público japonés", ha indicado el concejal.

"Esperemos que sea una Tomatina buena, que fluya tranquila y que lo podamos disfrutar todos", ha explicado el edil responsable de esta fiesta.

En este sentido, ha destacado que convierte a "un pueblecito de diez mil habitantes de la provincia de Valencia en el epicentro mundial" cada último miércoles de agosto, día en el que "todo el mundo mira a Buñol".

Se trata de la primera edición tras la dana del pasado 29 de octubre, que afectó también a la localidad de Buñol, por lo que Galarza ha señalado que "los valencianos renacen y están preparados para lo que venga".

Este año, especialmente, preocupa que después de la Tomatina haya gente que acuda al río, ya que todavía tiene una zona con vertidos de la pasada riada. Para evitar que esto suceda, el consistorio ha colgado carteles en los que no recomienda el baño.

Desde el Ayuntamiento, además, se han habilitado duchas para poder quitarse los restos de los tomates, como cada año.

"Abiertos a todo el mundo"

El concejal de la Tomatina ha invitado finalmente a visitar Buñol, un municipio "muy bonito" que tiene un espacio "enorme, mucha cultura y muy buena gastronomía" y en el que sus diez mil habitantes están abiertos a que "venga todo el mundo a verlo".

A pesar de que no se sabe la magnitud del efecto de la Tomatina en la localidad, la cifra que ha dejado otros años asciende a alrededor de 300.000 euros en el Ayuntamiento, lo que ayuda a paliar el gasto.

"Luego por la parte de asociaciones y todas las teleoperadoras y demás, el volumen de ingresos es mucho más grande", ha apuntado el concejal.