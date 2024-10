El nuevo centro de fitness de Valencia que combina técnicas de ballet y pilates para tonificar el cuerpo

La ciudad de Valencia cuenta con un nuevo centro de fitness que combina técnicas de ballet y pilates para tonificar el cuerpo. Este innovador espacio tiene como objetivo ofrecer "una experiencia única" que coordine cuerpo y mente en un entorno íntimo.

Se trata de Barre Centro, un espacio que invita a explorar una forma "efectiva y estimulante" de entrenamiento. Con la visión creativa de La Flaca y Anita Escrivá surgió este concepto avanzado de fitness en el centro de la capital valenciana.

La técnica de barre integra elementos de ballet, pilates y fitness, y forma una disciplina completa que tonifica y fortalece el cuerpo, al mismo tiempo que mejora la postura y la flexibilidad.

El centro, ubicado en la calle Gravador Esteve, ofrece una amplia gama de clases adaptadas a distintos niveles, tanto para los amantes del deporte, como para aquellos que buscan una nueva forma de mantenerse activos.

"Hay una mujer jubilada que viene todas las mañanas a Barre. No se pierde ni una clase, y eso que nunca antes había realizado ningún tipo de entrenamiento en su vida. Con esta disciplina se siente feliz y, al mismo tiempo, siente que forma parte de esta comunidad", cuenta entusiasmada Anita Escrivá, una de las entrenadoras, a EL ESPAÑOL.

Detalle del exterior del espacio de fitness. EE

Asimismo, Barre Centro ha sido "cuidadosamente diseñado para ofrecer un entorno relajante y acogedor". Con una iluminación suave y música envolvente, cada sesión se convierte en "una experiencia revitalizante".

El estudio combina la atemporalidad con toques cálidos, lo que permite crear un entorno cercano para desconectar del estrés diario. Además, la terraza con su limonero, de donde nace toda la identidad e imagen de Barre Centro, es el lugar "perfecto" para relajarse en confianza y disfrutar después de cada sesión.

De primer nivel

Los alumnos están en manos de un equipo de profesores con una sólida trayectoria en la danza y los musicales. Anita Escrivá, además de ser cofundadora del centro, empezó a estudiar Danza clásica por la Royal Academy of Dance a los 8 años.

Desde entonces no ha parado de bailar dedicándose al mundo de los musicales, junto a Álvaro Cuenca (bailarín de Mala Rodríguez) y Laura Salvador, que ha formado parte de musicales como Mamma Mia y Hoy no me puedo levantar.

Por último, Enri Sánchez tiene una trayectoria "más pilatera" e imparte clases desde hace años en esta disciplina. También decidió formarse en barre e integrarse en el equipo.

La Flaca y Anita Escrivá, entrenadoras y fundadoras de Barre Centro. EE

Más que fitness

El objetivo de Barre Centro va más allá de ofrecer clases de "alta calidad". Está comprometido con la creación de "una comunidad vibrante donde el fitness se entrelaza con la cultura y la creatividad".

"Queremos involucrar a mentes creativas para que compartan su visión del centro, fomentando un diálogo enriquecedor que amplíe nuestra perspectiva. Los participantes no solo disfrutan de un entrenamiento eficaz, sino que también tienen la oportunidad de conectar con otras personas y explorar experiencias culturales a través de eventos especiales y talleres", informan desde el centro de entrenamiento.

"Barre Centro se convierte así en un punto de encuentro donde el bienestar físico se complementa con la creatividad y el arte", comunican.