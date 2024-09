La nueva discoteca de Valencia: Room promete ser el club 'only adults' más "elegante, misterioso y excitante"

La ciudad de Valencia da un vuelco a su ocio nocturno con una sala que renueva imagen este septiembre. El espacio, que se ha modernizado para crear un ambiente inspirado en el lujo y la elegancia, quiere asimilarse a la atmósfera cálida y clandestina de los hoteles y los clubs más exclusivos de París, Berlín, Londres, Tokio o Nueva York.

La antigua sala Cream pasa a llamarse Room, y no se presenta como una discoteca al uso, sino que promete ser un club only adults dotado con un diseño acústico de "última generación" y con un interiorismo cuidado que proporciona "una experiencia sensorial sin referencias análogas en la ciudad".

La empresa valenciana Peatonal, S. L. reabrió el pasado 7 de septiembre su discoteca de la calle San Vicente, ubicada en las proximidades del monumento de la Cruz Cubierta del barrio de Patraix, con un concepto completamente diferente.

Así es como se presentó el local en redes sociales: "Donde las habitaciones se convierten en pista de baile y el lobby en el epicentro de la fiesta. Espera hasta el final... por favorpor favor, no molestes".

"Hemos dedicado mucho tiempo a desarrollar una sala de ocio nocturno que fuese misteriosa y excitante. Es un espacio muy avanzado tecnológicamente, y con un servicio prémium, pero que al mismo tiempo tiene un punto nostálgico que nos remite a esos elegantes clubs de solera que hicieron famosas las noches de Berlín o Nueva York", señala José María Ochoa, encargado de Room y socio del grupo Cósmico Group.

Asimismo, Room lleva el mensaje "please do not disturb" por bandera: colgado con un neón en su interior y escrito en la descripción de sus redes sociales da indicios de cómo quiere que el público perciba la sala.

"Otra de las premisas principales de Room es, sin duda alguna, la seguridad de la clientela y el respeto a los vecinos", añade Ochoa, quien también está al cargo de la sala Tulum y el restaurante Mamma Pazzo en Valencia.

"Prestaremos especial atención a la política de acceso a la sala, impidiendo, por ejemplo, la entrada con vestimenta que exhiba mensajes o insignias ideológicas o deportivas y que puedan resultar ofensivas o generar conflictos entre el público", asegura el responsable.

"Queremos que Room sea una referencia indispensable en Valencia para aquellas personas que busquen un ambiente estimulante y muy divertido, pero con distinción y elegancia", concluye.

La pista

Las líneas estéticas del pasado y el futuro se entrelazan en este sofisticado espacio de techos de gran altura, paredes de espejos dorados y suelos de mármol pulido que recuerdan a los grandes salones de baile de antaño; una atmósfera que contrasta con los efectos visuales creados con robótica de luces y plataformas retroiluminadas con LED.

Además de las zonas de barra, una de ellas dedicada a coctelería, Room cuenta con varias zonas VIP, para las que se habilitará un sistema de reservas previo.

En la pista de baile, la música abarca un amplio espectro de géneros musicales que irán evolucionando según el horario, desde grandes éxitos a hip hop, afrohouse y otras variantes de electrónica.

La discoteca precisa a EL ESPAÑOL que los jueves suele estar concurrida por universitarios y gente más joven, los viernes el público se mezcla, mientras que los sábados se centra en un target más adulto y exclusivo, por lo que no se permitirá la entrada a menores de 21 años.