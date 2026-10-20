Ford construirá una nueva planta para ensamblar las baterías de sus coches eléctricos en Almussafes (Valencia)

Ford construirá una nueva planta de ensamblaje de baterías en la fábrica de la compañía estadounidense en Almussafes (Valencia), la cual estará destinada a ensamblar las nuevas baterías de los vehículos 100% eléctricos.

Así lo ha trasladado la dirección de Ford, que ha detallado las inversiones y las mejoras en las instalaciones previstas en la planta de la localidad valenciana en una reunión de la comisión del Observatorio por la Electrificación celebrada este martes, de la que ha informado el sindicato UGT.

En esa reunión, ha comunicado que se va a construir una nueva planta de baterías en la que se ensamblarán las baterías que irán en los vehículos con plataforma 100 % eléctrica y que la cantidad de personal requerido, así como las transferencias que se lleven a cabo de otras plantas, se decidirá en el segundo trimestre del próximo año.

Entre las mejoras de las que ha informado se encuentran las obras de rehabilitación de los vestuarios de la planta de motores en esas mismas fechas y en dos fases.

En primer lugar se llevará a cabo la reforma de la cantina durante el paro navideño; y la renovación de las taquillas personales en los vestuarios de las plantas de vehículos, que comenzará en el vestuario de mujeres de montaje este mismo mes de octubre.

Asimismo, continuará la mejora de la climatización durante 2027, y se extenderá durante 2028. Por su parte, el sindicato UGT, mayoritario en la planta, ha afirmado tras la reunión que ya se empiezan a ver mejoras tras alcanzar el Acuerdo 2030 de condiciones laborales y sociales.

Sobre la situación actual, con un solo vehículo en producción, UGT ha reclamado más carga de trabajo ante un excedente de personal en los próximos meses que cifra entre 200 y 300 personas entre operarios, técnicos de mantenimiento y oficinas, y durante 2027 para las zonas de montaje de motor y mecanizado de motor, ambas en la planta de motores de combustión.

Por este motivo, el sindicato ha asegurado que va a explorar con la dirección de la planta las alternativas ante un posible excedente de personal.

En este último trimestre del año, la factoría parará su producción de vehículos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre, y desde el 16 de diciembre hasta final de año, en aplicación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE Red) que tiene vigente hasta finales de este año.

A partir de 2028, dos SUV de Geely y un crossover multienergía de Ford se unirán al actual Kuga y al modelo de la saga Bronco anunciado por la multinacional para su planta de Valencia.