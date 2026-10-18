Ford Almussafes cumple 50 años: de popularizar el 'Fiesta' a albergar la primera alianza del automóvil entre China y EEUU

Tal y como acredita su matrícula conmemorativa, el primer Ford Fiesta de la factoría de Almussafes, el coche color bronce que ilustra este artículo, fue ensamblado el 18 de octubre de 1976. Medio siglo después, la planta valenciana, que entonces representó la expansión de la multinacional americana, ejemplifica hoy el futuro de la industria del automóvil, al albergar la primera alianza entre productores de EEUU y China (la propia Ford y Geely).

La historia de Ford en Almussafes comenzó realmente antes, en el año 1973, momento en el que la compañía decidió levantar su próxima gran fábrica en la localidad valenciana. Sus obras comenzaron en 1974 y el primer Ford Fiesta fue fabricado más de dos años después.

Desde que salió por primera vez de la cadena de montaje, el clásico modelo se convirtió en un fenómeno de ventas y en el símbolo de la planta valenciana durante décadas hasta el fin definitivo de su producción en el año 2012.

Para conmemorar esta efeméride, según ha podido saber EL ESPAÑOL, la compañía tiene previsto organizar una celebración con todos los trabajadores de la fábrica para conmemorar el medio siglo de actividad de la planta valenciana. Según han detallado, tendrá lugar el sábado día 24 de octubre.

En cuanto a la evolución de la planta, durante casi 30 años la producción creció con altibajos en Almussafes hasta alcanzar los 449.000 coches fabricados en el año 2004, el ejercicio en el que más se ha producido.

A lo largo de esas décadas, Almussafes se convirtió en uno de los grandes centros industriales de Ford en Europa gracias a la llegada de modelos como el Escort, Mondeo, Focus, Galaxy, C-Max o Kuga.

Sin embargo, a partir del año 2008, como consecuencia de la crisis económica, la producción cayó hasta tocar fondo en 2012 con cerca de 130.000 unidades producidas.

Ford, pese a las bajas cifras de producción, decidió apostar por Valencia y concentrar nuevos modelos, lo que permitió recuperar empleo y producción hasta rozar las 400.000 unidades en 2015 y 2016, cerca de las cifras que se producían en las épocas anteriores a la crisis económica.

Tras las fuertes inversiones y la llegada de nuevos modelos, Almussafes atravesó una etapa de relativa estabilidad. La factoría valenciana recuperó su protagonismo dentro de Ford Europa y alcanzó en 2017 una producción de 417.002 vehículos, su segundo mejor registro histórico.

Crisis de producción

Sin embargo, a finales de 2018, Ford anunció una profunda reestructuración de su negocio europeo para recuperar la rentabilidad, una estrategia que pasaba por cierres, ventas de instalaciones y despidos en las plantillas.

La pandemia agravó la situación. Las restricciones provocaron numerosas interrupciones en la producción y expedientes de regulación temporal de empleo. En 2020, la fábrica produjo 235.400 vehículos, una cifra que descendió hasta los 168.000 en 2021, niveles similares a los de la crisis tras 2008.

A esta situación se sumaba la transición de Ford hacia el vehículo eléctrico, que obligaba a decidir qué instalaciones recibirían los nuevos modelos. En junio de 2022 llegó una decisión clave: la multinacional eligió Almussafes frente a Saarlouis, en Alemania, para fabricar su nueva plataforma eléctrica.

Sin embargo, el retraso de la electrificación acabó dejando a la fábrica dependiendo prácticamente de un único modelo, el Kuga, todo ello sumado al ERTE de la plantilla y la aplicación del Mecanismo RED.

El último capítulo de Almussafes es la alianza con la china Geely. Tras producir menos de 100.000 unidades en 2025, su peor registro histórico, el acuerdo contempla incorporar nuevos modelos y recuperar progresivamente la actividad

Acuerdo con Geely

El acuerdo entre Ford y Geely, oficializado el pasado 23 de julio, convirtió a Almussafes en el escenario de la primera alianza del automóvil entre China y EEUU.

Según detallaron, la empresa china producirá coches en la planta de Almussafes con la plantilla española de la propia fábrica, un acuerdo por el que Geely adquirió el 34% de la planta con la firma americana conservando dos tercios de la misma. Ambas alcanzaron un acuerdo para crear una joint venture de fabricación para Europa en la planta valenciana.

Meses después de la formalización de la alianza, el Gobierno chino dio luz verde a la operación del fabricante de automóviles para completar la adquisición por un total de 221 millones de euros, una confirmación que se llevó a cabo en septiembre pero que se hizo oficial el 12 de octubre.

La empresa estará dirigida por Jeff Jones, exdirector global de Compras de Tecnología Digital y Sistemas Electrificados, y está previsto que comience su actividad en el primer semestre de 2027.

Nueva etapa en Ford

Con un papel "clave" en el futuro próximo de la compañía americana, tal y como afirmó Jim Baumbick, presidente de Ford en Europa, y más de 4.000 trabajadores, la planta afronta una nueva etapa con la llegada de nuevos modelos.

A partir de 2028, dos SUV de Geely y un crossover multienergía de Ford se unirán al actual Kuga y al modelo de la saga Bronco anunciado para la planta valenciana, un volumen de producción que hace prever creación de empleo y aporta "tranquilidad" a la plantilla.

Asimismo, recientemente se ha firmado el Acuerdo 2030 para Ford Almussafes que recoge las condiciones laborales y salariales de la plantilla para los próximos cuatro años, garantiza aumentos salariales por encima del IPC y una gratificación especial de 1.000 euros que a partir de 2029 se consolidará en las tablas salariales.

Además, el relevo en la presidencia de Ford España con la llegada de Elena Burguete, en sustitución de Jesús Alonso, abre un nuevo periodo de transformación del sector y de la actividad de la propia empresa en el país gracias a la alianza con la china Geely.