Vericat Valencia, la experiencia que marca la diferencia en los casos más complejos de implantología dental

La implantología dental ha experimentado una profunda evolución durante las últimas décadas. El avance de las técnicas quirúrgicas, la planificación digital y el desarrollo de nuevas soluciones han permitido abordar situaciones que tradicionalmente suponían una importante dificultad clínica.

Sin embargo, no todos los tratamientos de implantes presentan el mismo grado de complejidad ni pueden resolverse siguiendo un protocolo convencional.

En este contexto, Vericat Valencia ha centrado buena parte de su trayectoria en la implantología dental y en el tratamiento de pacientes que requieren una planificación especialmente precisa.

Personas con una pérdida importante de hueso, maxilares severamente reabsorbidos o antecedentes de tratamientos previos que no han obtenido el resultado esperado necesitan un diagnóstico individualizado y profesionales con experiencia en este tipo de situaciones.

La trayectoria acumulada durante más de 25 años en implantología dental de carga inmediata y dos décadas trabajando con implantes cigomáticos permite al equipo de Vericat afrontar tratamientos de diferente complejidad desde una perspectiva basada en el diagnóstico, la planificación y la personalización.

¿Qué convierte un caso dental en complejo?

Hablar de un caso complejo en implantología no significa necesariamente hablar de una situación sin solución. El término hace referencia a aquellos pacientes cuyas condiciones anatómicas, antecedentes odontológicos o necesidades de rehabilitación obligan a realizar un diagnóstico y una planificación más exhaustivos.

Uno de los factores más habituales es la pérdida ósea severa. Para colocar un implante dental convencional es necesario disponer de unas condiciones determinadas de hueso que permitan conseguir estabilidad.

Cuando el maxilar ha sufrido una reabsorción importante, el tratamiento puede requerir técnicas diferentes a las utilizadas en un procedimiento estándar.

La pérdida de hueso puede aparecer después de permanecer durante años sin determinadas piezas dentales, pero también puede estar relacionada con otros procesos que deben ser valorados individualmente por el profesional.

También pueden considerarse complejos aquellos pacientes que llegan después de tratamientos implantológicos previos que no han funcionado como se esperaba, personas que necesitan rehabilitaciones completas o situaciones en las que existe una atrofia maxilar severa.

En determinados pacientes, la falta de hueso convencional puede hacer necesario valorar soluciones como los implantes cigomáticos, diseñados para buscar anclaje en el hueso del pómulo. En otros casos pueden plantearse procedimientos de regeneración ósea o técnicas como la elevación de seno maxilar.

Por ello, la primera pregunta ante un caso complejo no debería ser únicamente cuántos implantes necesita el paciente, sino cuál es su situación anatómica y clínica y qué alternativa ofrece unas condiciones adecuadas para recuperar la función de su boca.

Por qué estos casos exigen un especialista

La experiencia adquiere especial relevancia cuando aumenta la dificultad de un tratamiento. En implantología avanzada, el profesional debe ser capaz no solo de ejecutar una determinada técnica, sino también de seleccionar correctamente cuándo está indicada y cuándo resulta preferible optar por otra alternativa.

Los profesionales de Vericat Valencia trabajan desde un enfoque centrado en la implantología dental y en la valoración individualizada de cada paciente. Esta experiencia resulta especialmente importante cuando existen situaciones de pérdida ósea avanzada o cuando se estudia la posibilidad de realizar una rehabilitación mediante carga inmediata.

El diagnóstico constituye, de hecho, una de las fases determinantes. Dos pacientes aparentemente similares pueden necesitar tratamientos completamente distintos.

La cantidad y calidad del hueso, el estado de los tejidos, la situación de las piezas dentales existentes, la mordida y el estado general de la boca son algunos de los elementos que deben analizarse antes de establecer un plan de tratamiento.

La especialización permite además manejar diferentes alternativas terapéuticas. El objetivo no consiste en adaptar al paciente a una técnica determinada, sino en elegir el procedimiento más adecuado en función de sus circunstancias particulares.

Esta capacidad de decisión adquiere todavía mayor importancia cuando una persona ha recibido previamente un diagnóstico complicado o ha sido informada de que dispone de poco hueso para colocar implantes convencionales.

El método Vericat, el protocolo detrás de los casos derivados en la Clínica de Vericat en Valencia

Detrás de un tratamiento implantológico complejo existe mucho más que el momento de la intervención. La valoración inicial, las pruebas diagnósticas, la planificación, la cirugía, la rehabilitación protésica y el posterior mantenimiento forman parte de un mismo proceso.

En este contexto puede entenderse el método Vericat como un enfoque en el que diagnóstico, planificación y tratamiento están estrechamente relacionados. El punto de partida es estudiar cada boca de manera individual y determinar qué solución responde mejor a las necesidades funcionales y estéticas del paciente.

La primera valoración tiene especial importancia. El paciente puede acudir a la clínica convencido de que necesita un determinado tratamiento y descubrir, después de realizar las pruebas correspondientes, que existe otra alternativa más apropiada para su situación.

La evolución de las herramientas de diagnóstico también ha cambiado la manera de planificar la implantología. El estudio tridimensional permite al profesional conocer con mayor precisión las estructuras anatómicas y disponer de información fundamental antes de plantear determinados procedimientos.

Esta planificación resulta especialmente relevante en los pacientes que presentan una anatomía compleja. En estos casos, anticipar las dificultades y establecer previamente el protocolo quirúrgico ayuda a abordar el tratamiento desde una perspectiva global.

El método seguido en la Clínica Vericat de Valencia presta además atención a otro aspecto importante: el acompañamiento del paciente. Las dudas y el miedo ante una intervención dental son habituales, especialmente entre quienes llevan años conviviendo con problemas dentales o han pasado anteriormente por diferentes tratamientos.

Explicar cada fase y resolver esas dudas forma parte del proceso asistencial.

La figura del Dr. Alberto Vericat

La trayectoria de Vericat Valencia está vinculada al Dr. Alberto Vericat, fundador de Clínicas Vericat y responsable de un proyecto centrado en la implantología dental.

La experiencia acumulada a lo largo de más de 25 años de dedicación a la implantología de carga inmediata ha permitido desarrollar protocolos orientados tanto a tratamientos habituales como a situaciones de mayor dificultad clínica. A ello se suma una trayectoria de alrededor de dos décadas trabajando con implantes cigomáticos, una alternativa especialmente relevante cuando existe una atrofia severa del maxilar.

En implantología compleja, la experiencia del profesional y del equipo que lo acompaña adquiere un valor añadido. No se trata únicamente de conocer una determinada técnica quirúrgica.

Es necesario interpretar correctamente las pruebas diagnósticas, anticipar las posibles dificultades y decidir qué procedimiento puede ofrecer una respuesta adecuada en cada situación.

El trabajo desarrollado alrededor del Dr. Vericat parte precisamente de esa visión: establecer un diagnóstico individual antes de decidir el tratamiento.

Este planteamiento es especialmente relevante en pacientes que llegan a la Clínica Vericat Valencia después de haber recibido diagnósticos previos complejos. La existencia de poco hueso, por ejemplo, no permite establecer por sí sola si una persona puede o no recibir implantes. Es necesario estudiar su anatomía y valorar las diferentes alternativas disponibles.

Tecnología y protocolo clínico

La implantología contemporánea combina experiencia clínica y tecnología. Las herramientas actuales permiten obtener información cada vez más detallada de la anatomía del paciente y planificar con mayor precisión el tratamiento.

Una de las técnicas más conocidas es la carga inmediata, popularmente relacionada con el concepto de “implantes en un día”. Conviene aclarar qué significa exactamente.

La carga inmediata permite, en los pacientes que reúnen las condiciones adecuadas, colocar implantes y una prótesis fija provisional dentro de un periodo muy reducido.

Esto no significa que todo el tratamiento implantológico quede definitivamente concluido en una única jornada. Existe un proceso biológico de integración y seguimiento antes de colocar la prótesis definitiva.

Precisamente por ello, no todos los pacientes son candidatos a la carga inmediata. La indicación depende de las condiciones que presente cada persona y debe establecerse después de una valoración clínica.

Otra alternativa utilizada en determinados casos de atrofia maxilar severa son los implantes cigomáticos. A diferencia de los implantes convencionales, estos buscan su anclaje en el hueso cigomático y pueden convertirse en una opción para determinados pacientes con una pérdida ósea muy avanzada en el maxilar superior.

La elevación de seno maxilar constituye otra de las técnicas que pueden valorarse cuando la disponibilidad de hueso en la zona posterior del maxilar superior resulta insuficiente. Su indicación, como ocurre con cualquier procedimiento quirúrgico, depende de las características concretas del paciente.

No existe, por tanto, una única técnica para todos los casos complejos. La clave está en disponer de diferentes alternativas y saber seleccionar la más apropiada.

La tecnología aporta información; la experiencia clínica permite interpretarla y convertirla en un plan de tratamiento.

De paciente derivado a paciente rehabilitado

Uno de los momentos más difíciles para una persona con problemas dentales importantes se produce cuando escucha que su situación es complicada o que tiene poco hueso para recibir implantes. Durante años, muchos pacientes han asociado estos diagnósticos con la imposibilidad de volver a disponer de dientes fijos.

La evolución de la implantología ha ampliado las posibilidades terapéuticas, pero cada situación debe estudiarse individualmente. La pérdida ósea severa continúa siendo un desafío clínico y requiere profesionales familiarizados con técnicas avanzadas y protocolos específicos.

Un enfoque especializado permite analizar el problema desde diferentes perspectivas. En lugar de valorar exclusivamente la ausencia de dientes, se estudia el hueso disponible, los tejidos, la función, la estética y las necesidades particulares de la persona.

El objetivo final de una rehabilitación implantológica va más allá de colocar implantes. Se busca recuperar la función masticatoria, conseguir una integración estética adecuada y devolver al paciente la posibilidad de desenvolverse con normalidad en su vida cotidiana.

Comer, hablar o sonreír son acciones aparentemente sencillas que pueden verse profundamente condicionadas cuando existe una pérdida importante de dientes. Por eso, el éxito de una rehabilitación también debe entenderse desde la perspectiva de la calidad de vida.

En centros especializados como Vericat Valencia, el diagnóstico y la planificación adquieren un papel esencial precisamente porque los casos complejos no admiten soluciones estandarizadas.

La experiencia acumulada, el conocimiento de técnicas como los implantes de carga inmediata y los implantes cigomáticos, la tecnología diagnóstica y el seguimiento del paciente forman parte de una misma filosofía de trabajo.

Porque en implantología dental, especialmente cuando el punto de partida es complejo, la diferencia no reside únicamente en disponer de una técnica avanzada. Reside en saber qué técnica necesita cada paciente, cuándo utilizarla y cómo integrarla dentro de un tratamiento diseñado específicamente para recuperar función, estética y calidad de vida.