Las hipotecas del 100% que quiere implantar Feijóo ya han permitido a 5.534 valencianos comprar su primera vivienda

El PP plantea también liberar suelo, combatir la okupación, recortar burocracia y aprobar una nueva Ley del Suelo, con el objetivo de construir un millón de viviendas y crear 750.000 empleos.

Las medidas fiscales contemplan exenciones en el IRPF durante los primeros años de empleo y rebajas de impuestos ligados a la compra, sumando entre 21.000 y 26.000 euros de ahorro.

El plan incluye una "hucha hogar joven", rebajas de impuestos y avales de entre el 95% y el 100% del precio de compra, facilitando el acceso a viviendas de hasta 250.000 euros.

Feijóo propone avales públicos de hasta el 100% para la hipoteca de la primera vivienda de jóvenes menores de 40 años, junto a un ahorro fiscal de hasta 26.000 euros.

Un aval público que permita a los bancos dar mayores préstamos para adquirir la primera vivienda, de hasta el 100% del coste. Es la iniciativa propuesta por Alberto Núñez Feijóo para combatir el difícil acceso de los jóvenes al mercado inmobiliario en toda España.

La propuesta del líder del PP se inspira en las desarrolladas en algunas autonomías de su partido, que han decidido ofrecer avales más ambiciosos que los preexistentes del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Es el caso de la Comunitat Valenciana, que apostó por esta fórmula en 2024, con Carlos Mazón al frente de la Generalitat, y que la ha extendido en el presente 2026 hasta cubrir el 100% del coste de las residencias tras la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la presidencia.

Según precisa a EL ESPAÑOL el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que es el organismo autonómico que concede los avales, ya se han producido 3.715 compras de viviendas con aval público en beneficio de 5.534 ciudadanos, ya que muchos compran en pareja.

El importe avalado asciende hasta la fecha a 67,3 millones de euros, y el total financiado gracias a estos avales, a 463,8 millones. El coste absoluto de las viviendas adquiridas ha sido de 495,9 millones.

Se da además la circunstancia de que más de la mitad de estas 3.715 operaciones avaladas por la Generalitat Valenciana se han producido en el presente 2026, de modo que el crecimiento de esta herramienta está siendo exponencial.

Menos ahorro necesario

La gran ventaja de esta herramienta es que reduce de forma significativa los ahorros necesarios para abordar la compra. Cuando la financiación llega al 100% gracias al aval público, el comprador tan solo debe aportar los importes correspondientes a los impuestos y los gastos de la transacción.

De este modo, los residentes no tienen la obligación de aportar el 20% del precio. La Ley Hipotecaria vigente solo permite a la banca financiar un máximo del 80% en la compra de la primera vivienda.

Esta restricción se aplicó para garantizar la solvencia de los compradores tras el crack inmobiliario de principios del siglo XXI, pero en la actualidad, con los precios disparados, ejerce de una gran barrera de entrada para el acceso al mercado inmobiliario.

Los mencionados avales tratan de eliminar ese obstáculo. En el caso de la Generalitat Valenciana, tras la actualización de la herramienta de este año, además de extenderse el aval hasta el 100%, se amplió a los 45 años la edad máxima de los compradores para disfrutar de esta ventaja.

A su vez, el precio máximo de las viviendas se elevó hasta los 311.000 euros. En el caso de una vivienda de este importe máximo, el ciudadano, al comprarla con aval por el 100% del importe, requeriría 62.200 euros menos de ahorro que si tratara de adquirirla a través de una hipoteca convencional al 80%.

Alberto Núñez Feijóo. Efe

Está por ver si, en caso de llegar a ponerla en práctica, Feijóo introduce variaciones a esta fórmula. De entrada, planteó unos umbrales algo más comedidos. Como informó este periódico, su intención es ofrecer avales públicos de hasta el 100% para financiar la primera vivienda de los jóvenes, además de un ahorro fiscal de hasta 26.000 euros.

El presidente del PP asegura que, con ese paquete, un comprador "necesitaría 50.000 euros menos" para firmar la hipoteca de una casa de 250.000.

El plan, impulsado por el vicesecretario de Hacienda y Vivienda del PP, Juan Bravo, contempla una "hucha hogar joven", una especie de cuenta vivienda, según fuentes de la dirección del partido, además de avales de "entre el 95% y el 100%" del precio de compra y las citadas rebajas tributarias.

La medida se dirige a los jóvenes, una categoría que el PP estira ahora "hasta los menores de 40 años" ante la creciente dificultad para emanciparse y comprar una vivienda "tras los ocho años de parálisis y hundimiento de la oferta con Pedro Sánchez en Moncloa".

El líder del PP pone como ejemplo a un trabajador que empieza su vida laboral a los 25 años y adquiere su primera casa a los 30. Según su cálculo, acumularía entre 21.000 y 26.000 euros de ahorro fiscal antes de formalizar la operación.

Feijóo ofrece avales de hasta el 100% para la hipoteca de la primera vivienda de los jóvenes y un ahorro fiscal de 26.000€.

El líder del PP acusó este martes al Gobierno de Sánchez de haber "disparado los precios" de la vivienda. "Para solucionar el problema de vivienda, hay que dejar de construir relatos y ponernos a construir viviendas", dijo.

Feijóo situó en 750.000 viviendas el déficit que, según el PP, se ha "cronificado" en España. También aseguró que una de cada tres viviendas que antes se ofrecían en alquiler ha abandonado el mercado.

El presidente popular pronunció estas palabras junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una visita a una promoción municipal de 1.200 viviendas públicas en el barrio de El Cañaveral. Allí residirán unas 4.000 personas en los próximos meses, según los datos facilitados durante el acto.

Feijóo contrapuso esa promoción a la política estatal e insistió en que la vivienda es "mucho más que una cifra o un titular". Cargó además contra el portal público Casa 47, del que dijo que ofrece 800 inmuebles y no cuenta con viviendas disponibles en Madrid o Barcelona.

Por su parte, el ahorro de hasta 26.000 euros anunciado por el PP se compone de varias partidas. La principal oscila entre 10.000 y 15.000 euros por la rebaja del 60% de los impuestos ligados a la compra, según se trate de una vivienda de segunda mano, gravada por el impuesto de transmisiones patrimoniales, o de una vivienda nueva, sujeta al IVA.

A ello se suman unos 9.000 euros de ahorro estimado en el IRPF durante los cuatro primeros años de empleo. La propuesta del PP plantea exenciones o bonificaciones decrecientes para jóvenes trabajadores: del 100% el primer año, el 75% el segundo, el 50% el tercero y el 25% el cuarto.

El partido calcula otros 2.000 euros ligados a la "hucha hogar joven", diseñada para incentivar el ahorro dirigido a la adquisición de la primera vivienda. La suma de esas tres vías explica la horquilla anunciada por Feijóo, entre 21.000 y 26.000 euros, según el tipo de inmueble adquirido.

El plan de vivienda popular se apoya en cuatro ejes: liberar suelo y aprobar una nueva Ley del Suelo, combatir la okupación, recortar burocracia y aplicar incentivos fiscales. Feijóo asegura que esas medidas permitirían "levantar un millón de viviendas" y crear 750.000 empleos en una legislatura.

En materia urbanística, el PP plantea que los promotores puedan iniciar las obras si el ayuntamiento no responde a una petición de licencia en 90 días. También quiere permitir que las rehabilitaciones sin afección al patrimonio histórico se ejecuten mediante declaración responsable, sin licencia municipal previa.

Almeida ha reclamado al Gobierno central más respaldo para atender la necesidad "perentoria" de construir vivienda de forma masiva. El alcalde ha señalado que Madrid dispone de suelo finalista para 90.000 viviendas y que el parque público municipal superará por primera vez los 10.000 pisos.