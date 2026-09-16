UGT reclama a Ford Almussafes que garantice la cláusula de revisión salarial retroactiva para firmar el Acuerdo 2030

El sindicato mayoritario en Ford Almussafes (Valencia), UGT, ha avisado de que la propuesta de la empresa con las condiciones salariales y laborales hasta 2030 no es "definitiva" y ha reclamado tres cuestiones para apoyarla, entre ellas garantizar la cláusula de revisión retroactiva a 1 de enero para cada año de vigencia del acuerdo.

Esta es una de las tres condiciones que UGT exige a la dirección de la planta para rubricar el acuerdo, a las que se suman consolidar en las tablas salariales la gratificación especial de 1.000 euros que ofrece la empresa y que esté sujeta a los aumentos anuales vinculados al IPC, y crear una comisión de seguimiento que analice posibles incidencias interanuales del IPC, dentro del escudo acumulado del 20 %.

La pasada semana, la dirección de Ford Almussafes presentó la semana pasada a la representación legal de los trabajadores en la mesa de negociación una "oferta final" del nuevo acuerdo laboral para los próximos cuatro años, hasta 2030.

Esta comprende como grandes ejes un incremento salarial por encima del IPC, incrementar la gratificación extraordinaria, incentivos por lanzamiento de nuevos programas, producir en sábados si el volumen de fabricación lo requiere, anticipo de jornadas industriales, extensión del uso del permiso médico de cabecera y actualización del plus de distancia.

Al respecto, el sindicato mayoritario en la planta de Ford Almussafes reconoce que se trata de "una propuesta en lo referente a salarios que se sitúa por encima de la media".

Sin embargo, la propuesta presentada por la compañía "no satisface nuestra reivindicación en cuanto a algunas cuestiones importantes, y que en el caso de obtener respuesta positiva, el Acuerdo podría ser una realidad".

Para ellos, los tres aspectos reclamados son "fundamentales". "Con estas tres premisas vamos a iniciar una consulta a nuestra afiliación, con el objetivo de recabar el apoyo necesario para trasladar estos puntos a la mesa de negociación, y en el caso de recibir una respuesta afirmativa por parte de la empresa a los mismos, rubricar el Acuerdo 2030", señalan desde el sindicato.

Desde UGT se muestran "convencidos" de que es "posible conseguirlo", aunque afirman que "la dirección debe entender que para lograr esa estabilidad en la fábrica, tan deseada como necesaria, estamos a un paso".

Exigencias

El sindicato explica sobre su reivindicación de la cláusula de revisión salarial con retroactividad a cada 1 de enero que prácticamente ha desaparecido de la negociación colectiva, pero la consideran "fundamental, aunque la empresa insista en que le incrementa mucho los costes anuales".



Sobre la gratificación anual, creen que es "una mejora muy importante", pues supone prácticamente incrementarla un 50 %, pero quieren "incorporarla y protegerla para el futuro" en las tablas salariales, mientras que piden una comisión de seguimiento porque "el 5 % anual no puede convertirse en un techo" y habría que compensar en los años del acuerdo "una hipotética desviación" del IPC por encima de ese 5 %.



Respecto a la creación de nuevas figuras profesionales para los lanzamientos de los nuevos modelos, con primas temporales del 5 % al 6 % sobre el salario base anual, piden que se definan bien perfiles, selección, inicio del cobro, plazos y condiciones de consolidación.



En cuanto a la posibilidad de trabajar ocho sábados al año, UGT plantea que se planifiquen en la comisión del Observatorio para la Electrificación.