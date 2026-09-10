Almussafes, la fábrica con 4.000 trabajadores que hizo famoso el Ford Fiesta y está en el punto de mira de Trump

"Durante casi 50 años, Valencia ha fabricado algunos de los coches más queridos de nuestra historia. Ahora este equipo ayudará a construir nuestro futuro". Para Jim Baumbick, presidente de Ford en Europa, la planta de Almussafes (Valencia) ha sido y será "clave" para la compañía. Con más de 4.000 trabajadores y cinco décadas de historia, es uno de los centros de referencia de la empresa en el continente.

Tras décadas de crecimiento y una época más reciente de crisis e incertidumbre sobre su continuidad, la fábrica que vio nacer al famoso y clásico Ford Fiesta en el año 1976 ahora está en el punto de mira de Donald Trump tras el acuerdo alcanzado con la china Geely para que esta adquiera el 34% de la planta valenciana.

Y es que los acuerdos entre Ford y empresas chinas para usar tecnología asiática en la producción de vehículos han generado preocupación en la administración Trump.

Así lo ha evidenciado el secretario de Transportes de EEUU, Sean Duffy, en una carta dirigida a Jim Farley, presidente y consejero delegado de Ford, en la que le advierte de los "riesgos" de sus acuerdos con empresas chinas.

Uno de esos focos de preocupación se cierne sobre la propia fábrica de Almussafes, la cual celebrará su 50 aniversario en este mes de octubre y ha sido el escenario de la última gran alianza entre Ford y una empresa del gigante asiático.

La historia de la planta comenzó en 1973, cuando la compañía decidió levantar su gran fábrica en la localidad valenciana. Las obras arrancaron en 1974 y en octubre de 1976 se fabricó el primer Ford Fiesta, modelo que marcaría durante décadas la trayectoria de la planta y que dejaría de producirse en esta en el año 2012.

En los años siguientes, Almussafes se convirtió en uno de los grandes centros industriales de Ford en Europa. La llegada de modelos como el Escort, Mondeo, Focus, Galaxy, C-Max o Kuga impulsó también un potente ecosistema de empresas proveedoras.

Con la crisis económica de 2008, la producción cayó desde más de 357.000 vehículos ese año hasta 176.000 en 2009, y tocó fondo en 2012, con unas 130.000 unidades.

Ford, sin embargo, decidió apostar por Valencia y concentrar nuevos modelos, lo que permitió recuperar empleo y producción hasta rozar las 400.000 unidades en 2015 y 2016.

Vista aérea de Ford Almussafes. EE

Años después, Almussafes logró sobrevivir a los planes de cierre de la compañía y en 2022 ganó la batalla frente a la planta alemana de Saarlouis para desarrollar la nueva generación de vehículos eléctricos.

Sin embargo, el retraso de la electrificación acabó dejando a la fábrica dependiendo prácticamente de un único modelo, el Kuga, todo ello sumado al ERTE de la plantilla y la aplicación del Mecanismo RED.

El último capítulo es la alianza con la china Geely, que abre una nueva etapa para la factoría. Tras producir menos de 100.000 unidades en 2025, su peor registro histórico, el acuerdo contempla incorporar nuevos modelos y recuperar progresivamente la actividad, aunque se encuentra bajo la lupa de la administración Trump.

La importancia de Almussafes

Además, en el desembarco de Geely en Europa de la mano de Ford cobra especial importancia el hecho de que sea en Almussafes, dado que es una de las plantas centrales de la compañía en Europa, tal y como confirmó el propio equipo directivo de la multinacional en el continente.

El pasado mes de abril, Baumbick aseguró durante su visita a la planta valenciana de la compañía que Almussafes sería "clave para la transformación del negocio de la automovilística en Europa".

Pocas semanas después de su visita a la gigafactoría se anunció que Almussafes fabricaría un nuevo modelo del 'Bronco' a partir de 2028 y, tres meses después, que Geely adquiría el 34% de la fábrica.

Ese papel central de la planta en el continente europeo hace que cualquier alianza con competidores asiáticos sea vista con recelo desde la administración estadounidense.

Acuerdo con Geely

El pasado 23 de julio, Ford Motor Company y Geely Automobile Holdings anunciaron que la empresa china producirá coches en la planta de Almussafes con la plantilla española de la propia fábrica, un acuerdo por el que Geely adquiriría el 34% de la planta y la firma americana conservaría dos tercios de la misma.

Menos de dos meses después de ese acuerdo, el Gobierno presidido por Trump ha advertido que las alianzas con fabricantes chinos van "en contra del espíritu de las políticas estadounidenses en materia de seguridad nacional y económica y de independencia de las cadenas de suministro".

Según detalla Duffy en su misiva dirigida a Farley, en lo referente a Almussafes, "la empresa conjunta de Ford con Geely en España ayuda a los adversarios estratégicos a consolidar una posición clave en los mercados occidentales", afirma Duffy.

La formalización de la 'joint venture' entre Ford y Geely para la explotación conjunta de la fábrica, pese a que aportaba una "mayor tranquilidad y certidumbre respecto al futuro" a los trabajadores de la compañía, para el Gobierno de Trump se ha convertido en una preocupación.

En concreto, ponen especial atención sobre la posición que adquieren las marcas chinas en el mercado global y la dependencia que las grandes multinacionales americanas pueden desarrollar hacia los productos y tecnologías del gigante asiático.

En Valencia, con la adquisición del 34% de la fábrica de Almussafes, Geely se asienta en el mercado europeo. Cabe recordar que se trata del octavo productor de vehículos en el mundo en 2025 con 4,16 millones de unidades ensambladas, justo por detrás de Ford con 4,39 millones.