Ya está en vigor: ayuda de hasta 3.000 euros para empresas que diseñen planes de igualdad, disponible hasta el 21 de abril

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero. Jorge Gil / Europa Press

Nuevas ayudas a las empresas desde la Administración valenciana. La Generalitat ha convocado nuevos subsidios destinados a la creación de planes de igualdad en las pymes de la Comunitat Valenciana.

En concreto, la ayuda ofrecida a través de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad está destinada a las empresas de la autonomía que cuenten con una plantilla de entre 10 y 49 personas trabajadoras.

Con un valor total de 125.000 euros, cada empresa podrá optar a hasta 3.000 euros para cubrir tanto la fase de diagnóstico como la elaboración e implementación del plan de igualdad.

Estas ayudas buscan "fomentar una cultura organizacional innovadora, que contribuya a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las organizaciones laborales de la Comunitat Valenciana", tal y como ha apuntado la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá.

"Son iniciativas con impacto social, ya que promover la implantación de planes de igualdad en el mayor número posible de pymes de la Comunitat contribuirá a construir un tejido empresarial más justo y comprometido con la igualdad en todos sus ámbitos", ha subrayado.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas empresas con domicilio social y fiscal en la Comunitat Valenciana que cuenten con una plantilla entre 10 y 49 personas trabajadoras.

Además, deben acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de haber adquirido el compromiso para la implantación de un plan de igualdad en la empresa.

La convocatoria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), establece que estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y atenderán a las solicitudes presentadas.

Empresas dana

La Administración valenciana también ha definido estas subvenciones como un "gesto de atención" a las empresas afectadas por la dana. Por ello, establece un criterio de prioridad para las pymes radicadas en la zona afectada que presenten la solicitud.

Las solicitudes para ser beneficiarios de estas ayudas se pueden presentar hasta el próximo 21 de abril, preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat.

La secretaria autonómica de Igualdad ha hecho hincapié en la implicación del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana en "alcanzar la igualdad real también en el ámbito laboral".

"Es necesaria la aportación de todos, por eso animamos a que cada vez más organizaciones implanten planes de igualdad en las empresas, porque suman fuerza a ese impulso esencial para transformar la sociedad", ha declarado Quinzá.

Las ayudas podrán destinarse a financiar gastos derivados del diagnóstico de situación, la formación del personal implicado, la redacción del plan, la implantación de medidas o la contratación de asistencia técnica especializada.

El periodo de ejecución de los proyectos abarcará hasta el 30 de noviembre de este año, e incluirá la ejecución del plan de igualdad y la presentación de la justificación de la ayuda recibida por parte de las empresas beneficiarias.