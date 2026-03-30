Ya ha entrado en vigor: ayuda de hasta 8.000 euros para los autónomos y pymes que contraten de manera indefinida

Un obrero en la gigafactoría PowerCo, a 24 de noviembre de 2025, en Sagunto (Valencia). Europa Press / Jorge Gil

Los autónomos y pymes que contraten de manera indefinida a jornada completa podrán recibir hasta 5.000 euros en ayudas.

El plazo para solicitar esta subvención que fomenta la creación de empleo estable está abierto hasta el 14 de abril.

La iniciativa impulsada por la Concejalía de Emprendimiento cuenta con una dotación total de 1,5 millones de euros, a través de los programas Contrata València y Contrata València más 45.

El concejal de Emprendimiento, José Gosálbez, destacó que se abre "una nueva oportunidad para quienes emprenden y generan empleo en Valencia.

"Con esta convocatoria facilitamos que autónomos y pequeñas empresas den el paso hacia la contratación estable, con el respaldo económico necesario para hacerlo posible", agregó.

Esta convocatoria tiene como finalidad apoyar a las personas emprendedoras y a las pequeñas empresas que generan empleo en Valencia y que a su vez refuerzan el tejido económico local.

El concejal de Emprendimiento remarcó que en Valencia tienen claro "algo muy sencillo": "Quien emprende, arriesga y crea empleo merece apoyo. Con este programa destinamos 1,5 millones de euros para impulsar la contratación indefinida y respaldar a autónomos y pequeñas empresas que levantan la economía real de nuestra ciudad".

Dos programas

La convocatoria incluye dos programas específicos de subvenciones, compatibles entre sí, destinados a incentivar la formalización de contratos indefinidos o la transformación de contratos temporales en indefinidos.

'Contrata València' El programa Contrata València apoya la contratación indefinida o la conversión de contratos existentes en indefinidos de personas de 45 años o menos. Las ayudas contemplan 3.000 euros para contratos indefinidos a jornada completa; y 1.500 euros para contratos indefinidos a jornada parcial de 20 o más horas semanales. Las personas que pasarán a formar parte de la plantilla deberán tener 45 años o menos en el momento de la contratación. En el caso de nuevas contrataciones, deberán encontrarse en situación de desempleo el día previo al inicio del contrato.

'Contrata València más 45' El programa Contrata València más 45 incentiva la contratación indefinida o la conversión de contratos existentes en indefinidos de personas mayores de 45 años, un colectivo con mayores dificultades de inserción laboral. Las cuantías de las ayudas son de 5.000 euros para contratos indefinidos a jornada completa; y de 2.500 euros para contratos indefinidos a jornada parcial de 20 o más horas semanales.

"Con esta nueva edición reforzamos nuestro compromiso con el tejido emprendedor valenciano y con la creación de oportunidades laborales", señaló Gosálbez.

"También ponemos el foco en quienes más dificultades tienen para reengancharse al mercado laboral. Con el programa específico para mayores de 45 años reforzamos nuestro compromiso para que nadie que quiera trabajar se quede atrás", indicó.

El concejal aseguró que el gobierno municipal "apuesta por el talento, el esfuerzo y la iniciativa privada". "Menos trabas y más oportunidades para quienes crean riqueza y empleo en Valencia".

Ambos programas son compatibles entre sí y solo se podrá presentar una solicitud por cada uno de ellos.

Por lo tanto, el máximo que puede obtener una empresa o autónomo que contrate a un nuevo trabajador es 8.000 euros: 3.000 € del programa Contrata València (menores de 45 años, jornada completa) y 5.000 € del programa Contrata València más 45 (mayores de 45, jornada completa).

Requisitos

Podrán beneficiarse de esta convocatoria los autónomos y empresas cuya contratación indefinida o conversión a indefinido se haya realizado entre el 27 de mayo de 2025 y la fecha de presentación de la solicitud, la actividad económica se desarrolle en el término municipal de Valencia y la plantilla media de la empresa en los 12 meses anteriores a la solicitud sea inferior a 10 trabajadores.

Las entidades beneficiarias deberán mantener la contratación subvencionada durante un mínimo de 12 meses desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Estas prestaciones, además, son compatibles con cualquier otra subvención concedida por el Ayuntamiento de Valencia u otras administraciones públicas.