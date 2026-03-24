El sector turístico ensalza su innovación y sostenibilidad: "La desestacionalización dispara el empleo en enero"

El turismo está de moda. Cultural, gastronómico, de festivales, de congresos, y un largo etcétera que conforman "el sector económico más importante" de la Comunitat Valenciana.

El secretario autonómico de Turismo de la Generalitat, José Manuel Camarero, así lo defiende. Y pone en valor la desestacionalización, con la que han logrado que "este enero hayan trabajado 7.821 personas más" que en 2025.

Estas y otras cuestiones han sido debatidas este lunes en el encuentro 'Innovación y sostenibilidad en el turismo que viene', organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con la Generalitat Valenciana y con la participación de SH Hoteles, FOTUR, Fundación Hortensia Herrero, Transvía y el Palacio de Congresos de Valencia, anfitrión de la cita.

A lo largo de la conversación entre las distintas entidades, Camarero hace hincapié en el momento turístico "excepcional" que está viviendo la Comunitat Valenciana. "Es de récord, no por más número de turistas, sino por la estrategia desarrollada", apunta.

Se trata de un plan, explica Camarero, que está "consensuado con el sector". "No apunta a la cantidad, sino a la sostenibilidad", añade.

La administración autonómica es clave en un sector tan importante. Porque, como argumenta el secretario autonómico, el turismo "es el principal sector económico de la Comunitat". Y como tal, es "un motor de transformación y convivencia con los ciudadanos".

Los datos así lo avalan. La Comunitat, según detalla Camarero, recibe más de 30 millones de turistas cada año, y recientemente ha escalado el PIB del 15 al 19% en cuanto al sector turístico.

En cuanto a empleo, el turismo y todos los subsectores que lo componen dan trabajo a más de 385.000 personas. Además, "gracias a la desestacionalización, los trabajadores no tienen que dejar de hacerlo en invierno". De hecho, este mes de enero "han trabajado 7.821 personas más que el año pasado".

Para Camarero, el volumen de turismo ya está, y ahora el reto es "gestionar el éxito". "Estamos en un momento transformador, y se necesita a gente que desarrolle un modelo de gestión", explica. Y añade: "Afortunadamente tanto en ayuntamiento como en Generalitat estamos en eso".

El sector turístico ensalza su innovación y sostenibilidad. Kike Taberner

Para el director general de Transvía Mucho Más que Viajes, José Pablo Vázquez, existe un "gran reto" tras el auge del turismo que debería abordarse, y este es "cómo aterrizar la innovación y la sostenibilidad en el día a día".

Vázquez apuesta firmemente por la pedagogía: "El cliente nos habla de sostenibilidad, pero la pregunta es si está dispuesto a pagar por ella". Argumentó que el cliente "todavía es demasiado susceptible al precio", algo en lo que, a su parecer, se debería trabajar.

Para que el coste no sea un problema, explica cómo en Transvía llevan "años" trabajando en la especialización "para ser rentables".

"La manera de atraer al cliente es aportando valor, y creemos que se aporta cuando te especializas", detalla.

Además, cree que "ni es bueno el crecimiento sin control ni el freno sin sentido", por ello la clave "está en la gestión", según Vázquez.

E insiste en la pedagogía a los ciudadanos: "Si el local no entiende el turismo, le generará rechazo. Hay que enseñar a quienes viven aquí todo lo bueno que aporta".

Aporta mucho. Por ejemplo, conocimiento. Esto bien lo sabe la directora gerente del Palacio de Congresos de Valencia, Isabel Rubio, que representa y defiende un tipo de turismo muy importante en la Comunitat, el turismo MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions).

De hecho, asegura que Valencia es "la tercera ciudad de España" en desarrollar este tipo de turismo centrado en reuniones y conferencias.

Esto es gracias, en parte, a infraestructuras como el Palacio de Congresos. Según Rubio, "no es solo el edificio, sino toda la infraestructura estratégica que pone al servicio de la ciudad".

El sector turístico ensalza su innovación y sostenibilidad. Kike Taberner

Además, el impacto económico de este tipo de turismo "es enorme", según la directora gerente del Palacio de Congresos: "Produce una actividad económica de 3 a 4 veces mayor que el turismo tradicional".

Con cifras, recuerda por ejemplo los datos del año vencido. En 2025 apunta que con 105 eventos generaron 115.000 visitantes y 95.000 pernoctaciones. Esto, además, con un impacto "beneficioso para la ciudad": "No causa estrés porque no va ligado al turismo vacacional".

En cualquier caso, destaca que el turismo "es una palanca importantísima" tanto en la Comunitat como en Valencia, que "ha ido evolucionando y cada vez es de mayor calidad".

También es importante el turismo cultural, como el que promueve la Fundación Hortensia Herrero. Su directora, Alejandra Silvestre, pone en valor la especialización de la fundación que dirige. Destaca, por ejemplo, el Centro de Arte Hortensia Herrero y la restaurada Iglesia de los Santos Juanes.

"Llevamos más de 30 millones de euros invertidos en restaurar edificios y darles una nueva vida", relata. Su objetivo es claro: "Revitalizar el centro histórico". Y a nivel tecnológico y de recursos, "llevarlo al último nivel".

Con ello han conseguido atraer a todo tipo de visitantes, desde locales a extranjeros. Eso sí, Silvestre destaca cómo, en la corta vida del Centro de Arte, se ha visto una evolución en el tipo de público.

El sector turístico ensalza su innovación y sostenibilidad. Kike Taberner

"Cuando abrimos, el 90% de visitantes eran locales", recuerda. Con el paso de los meses, relata, "los turistas han copado más las visitas": "Ahora estamos en un 60% de locales, un 30% de extranjeros y un 10% del resto de España".

Aunque pueda existir una desestacionalización en cuanto a los trabajadores en el sector turístico, según apunta Camarero, bien es cierto que a nivel de visitantes en el Centro de Arte existen fechas de mayor y menor afluencia de público.

Silvestre detalla cómo "de septiembre a mayo son meses muy buenos", pero en junio y julio "la gente se marcha de la ciudad".

Se trata de un cambio brusco en la cantidad de visitantes que se hace de notar y que "afecta mucho", según Silvestre. También ocurre, apunta, en otros momentos del año como las Fallas o la Maratón.

En cualquier caso, en la Fundación Hortensia Herrero tienen claro que el cuidado del visitante es crucial. "El boca-oreja es vital, el 46% de quienes acuden dicen que nos han conocido por recomendación de alguien", confiesa la directora del centro.

"Por eso cuidamos a los visitantes, que se sientan especiales y se lleven una buena impresión", añade.

Para la responsable de Sostenibilidad y Calidad de SH Hoteles, Romina Montero, el turismo está en un momento "muy bueno" tanto en la Comunitat Valenciana como en su capital. Y la buena impresión también importa.

El sector turístico ensalza su innovación y sostenibilidad. Kike Taberner

Apunta a que la ciudad "superó resultados históricos" en 2025, algo que, asegura, también logró SH Hoteles. Pero a pesar de estas buenas cifras, subraya que la Comunitat "sigue siendo un destino estival": "Nuestra ocupación es el doble en agosto que en enero". Eso sí, detalla cómo ahora "hay mayor volumen de clientes enfocados en cultura y gastronomía".

Estos datos los sabe gracias al exhaustivo "control" que realiza la compañía sobre sus clientes. Explica cómo analizan "los resultados y los perfiles de visitantes", cuándo lo hacen y por qué.

Por ejemplo, en materia de calidad, Montero desveló cómo SH Hoteles cuenta con una herramienta que "mide y valora la opinión de los clientes" en internet y a través de cuestionarios.

Con todo ello, en SH Hoteles confirman que la sensación que se lleva el turista de Valencia "es buenísima" y "quieren volver".

Para lograrlo, Montero destaca la apuesta de su cadena hotelera por la sostenibilidad "como eje estratégico".

Esto también es de gran importancia para el presidente de la Federación de Ocio Turismo y Juego (Fotur), Víctor Pérez, que tiene claro que en cualquier tipo de turismo "tiene que estar muy presente el ocio".

El sector turístico ensalza su innovación y sostenibilidad. Kike Taberner

Porque la sostenibilidad y la innovación también pasa por los conciertos, festivales y eventos en los que participa esta entidad, que "maneja las mismas cifras que el fútbol", según indica su presidente.

De esta forma, ensalza su capacidad para fomentar la sostenibilidad. Ejemplos no le faltan, y explica cómo ahora "muchos festivales son de día". "Fomentamos el transporte público, las pulseras cashless, los vasos reutilizables...", añade.

Además, el presidente de FOTUR detalla cómo en su sector también se estudia el perfil de cliente que acude a los eventos.

"Desde el momento en el que entra, se ve en qué punto del escenario hay más gente, qué barra funciona mejor y qué artista", apunta. Factores que todos ellos "sirven para analizar en las mesas de trabajo".