¿Cuánto cobra un trabajador de Mercadona al mes?: con 4 años de antigüedad, un 65% más que el salario mínimo en España

En un 2025 de grandes resultados para Mercadona, en el que ha obtenido un beneficio de más de 1.700 millones de euros, el Modelo de Recursos Humanos vuelve a ser "uno de los pilares" del éxito de la cadena de supermercados propiedad de Juan Roig.

Con una "política retributiva diferencial", el modelo laboral de la compañía responde al "compromiso" de sus empleados con unos salarios "por encima de la media de su sector".

En esta línea, según recoge la Memoria Anual de 2025 de Mercadona, los trabajadores de la compañía cuentan con salarios que superan la retribución mínima mensual en el país y, además, perciben incrementos según su antigüedad como empleados en la empresa.

Desde el primer año como trabajador, hasta el cuarto año de antigüedad, los salarios mensuales que perciben superan, al menos, en un 20% al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en los 1.424 euros mensuales brutos.

A medida que las personas acumulen años trabajados en la empresa, ganan antigüedad. En total, pueden llegar hasta los cuatro años de incrementos salariales consecutivos. En el último aumento, el sueldo supera en un 65% el SMI.

Es uno de los principales pilares de Mercadona que ellos mismos califican como "el reconocimiento del esfuerzo y la implicación de la plantilla como factores clave para alcanzar los objetivos".

Como resumen de los detalles salariales que da a conocer la compañía en la Memoria Anual, Mercadona destaca que su salario base es un 65 % superior al Salario Mínimo Interprofesional, en el caso de España, mientras que para el personal base de Portugal es un 62 % superior.

Tabla de salarios de personal de Mercadona. A la izquierda lo percibido en España, a la derecha en Portugal. EE

En cuanto al salario base del trabajador de la compañía en España, desde su primer año en la empresa perciben 1.734,23€ brutos mensuales, 1.461,44 euros netos. Esta cifra supera en un 22% al SMI.

En cuanto al salario base máximo, sin contar objetivos, a partir de los cuatro años de antigüedad, un trabajador puede percibir 2.346,59 euros brutos mensuales, 1.845,83€ netos. Total que supera en un 65% al SMI.

Extras y primas

Además, en 2025 se ha producido una circunstancia económica extraordinaria como consecuencia de los buenos resultados.

A aquellos trabajadores con menos de cuatro años de antigüedad han repartido una mensualidad extra; mientras que quienes llevan vinculados a la empresa más de este tiempo han percibido dos. Según ha detallado la compañía, ha supuesto un reparto total de 500 millones de euros.

En este mismo sentido, el Comité de Dirección de Mercadona repartió, por segundo año consecutivo, una gratificación extraordinaria correspondiente a una mensualidad, que se ha sumado a la retribución variable, con un impacto económico adicional de 280 millones de euros.

1.000 millones invertidos

A lo largo de 2025, Mercadona ha desarrollado iniciativas en el marco de su Política de Recursos Humanos con los objetivos de "mejorar el poder adquisitivo de la plantilla y favorecer la conciliación".

Para lograr el primero de ellos, el Comité de Dirección aprobó realizar una subida salarial para "compensar el incremento del IPC", concretamente de un 2,9% en España y del 2,2 % en Portugal.

También como consecuencia de las retribuciones otorgadas, el personal base con más de cuatro años de antigüedad ha recibido, a finales de febrero de 2026, un total de 7.250 euros netos, correspondientes a su nómina mensual y 5.400 euros netos adicionales en concepto de primas.

Esta medida, que desde el ejercicio 2026 disfruta el personal base de España y Portugal, supone un coste anual de 100 millones de euros. Todas estas iniciativas representan un esfuerzo inversor de más de 1.000 millones de euros por parte de Mercadona.